Las mejores promociones bancarias en supermercados, combustibles y ropa en septiembre 2025

Los argentinos buscan cada vez más estrategias para organizar los ingresos mensuales y optimizar sus salarios. Una de las herramientas más utilizadas son las promociones que los bancos y billeteras digitales ofrecen en supermercados, combustibles, farmacias, indumentaria o turismo. Estas iniciativas permiten cubrir gastos esenciales con rebajas importantes y en muchos casos sumar cuotas sin interés.

En este sentido, durante septiembre continúan vigentes descuentos y beneficios en entidades como Banco Nación, Galicia y Macro , además de billeteras virtuales como Mercado Pago y Personal Pay . A continuación, el repaso de las promos más destacadas para la segunda semana del mes.

El Banco de la Nación Argentina sostiene rebajas en varios rubros, siendo las estaciones de servicio uno de los puntos fuertes. Hasta el 30 de septiembre se puede acceder a:

En supermercados como Carrefour, Átomo, Coto, Blow Max, Super A e Hiper Libertad, los descuentos alcanzan hasta el 30% pagando con tarjeta de crédito y la app BNA+.

También hay beneficios en farmacias (Mori, Del Águila, Sur) con 10% de rebaja y hasta 3 cuotas sin interés para jubilados los lunes. En ópticas como Visión, La Pirámide y Latino, el ahorro es del 10%, mientras que en librerías Ludditas, Cúspide y Yenny llega al 20% con hasta 12 cuotas.

Banco Macro: descuentos en la rutina diaria

El Banco Macro mantiene beneficios que van del 25% al 30% en estaciones de servicio con Visa Macro o Modo. Además, en supermercados se destacan:

25% en Amalia Express.

30% en Blow Max.

25% en Coto, con 12 cuotas sin interés.

Hasta 12 cuotas sin interés en Changomás.

En farmacias Del Puente, los clientes acceden a 10% de rebaja y hasta 3 cuotas sin interés (tope $10.000). En indumentaria, Macro ofrece 25% y 12 cuotas en Dexter, además de 6 cuotas sin interés en Adidas.

Banco Galicia: ahorros en consumo cotidiano

El Galicia concentra buena parte de sus beneficios en supermercados:

Hasta 25% en Jumbo los jueves.

25% en Libertad los jueves.

20% en Changomás los viernes.

20% en Vea los jueves.

En combustibles, se aplica un 15% de descuento en todas las estaciones del país los lunes, con tope de $15.000 hasta fin de septiembre. También incluye 15% y hasta 3 cuotas sin interés en Le Club, libros y música, vigentes todo el mes.

Billeteras virtuales: Mercado Pago y Personal Pay

Además de los bancos, las billeteras digitales siguen sumando rebajas interesantes:

Personal Pay

25% en Changomás miércoles y jueves (primera compra semanal).

20% en Topper lunes y miércoles.

20% en Coderhouse.

10% en Frávega los miércoles.

Mercado Pago

15% los martes en Disco, Jumbo y Vea (tope $6.000).

15% en Carrefour Express los lunes (tope $3.000).

Descuentos en Puma, Dexter y otras marcas de indumentaria.

10% en Farmacity los miércoles (tope $2.500).

Buscar precios y aprovechar promos

En definitiva, septiembre arranca con un abanico de promociones que los mendocinos pueden aprovechar para hacer rendir el salario. Desde descuentos en compras básicas hasta entretenimiento, las entidades bancarias y billeteras digitales ofrecen un alivio al bolsillo.