Vino Argentino: Catena Zapata, Ribera del Cuarzo y Zuccardi, protagonistas de los Premios Winexplorers

La industria vitivinícola argentina celebró días atrás la segunda edición de los Premios Winexplorers , una ceremonia que reunió a más de 250 referentes del vino argentino en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero y que este año alcanzó un nuevo estatus institucional al ser distinguida con el sello de Marca País Argentina .

La gala, que contó con 37 categorías en competencia, reflejó tanto la consolidación de los actores tradicionales como la irrupción de nuevos protagonistas que amplían las fronteras cualitativas y geográficas del vino argentino .

El Gran Premio Winexplorers recayó en Catena Zapata, bodega fundada en 190 2 que encarna, en el imaginario colectivo, la máxima expresión del prestigio vitivinícola argentino. Laura Catena , directora de la firma, fue reconocida además como Bodeguera del Año .

Su labor al frente del Catena Institute of Wines (la entidad privada que más artículos científicos ha publicado en la industria) y su papel como embajadora del vino argentino en los mercados internacionales consolidan una trayectoria que combina investigación, promoción del consumo responsable y una apuesta sostenida por el terroir como eje conceptual. Desde ese instituto surgieron, entre otros avances, las pruebas que demostraron cómo el Malbec refleja en la copa el lugar de origen, así como los desarrollos recientes de vinos sin alcohol .

image Elana Maza, madre de Laura Catena, recibió los premios en nombre de su hija

Consagraciones enológicas y vinos premiados

La coherencia de los resultados se manifestó en la figura de Alejandro Vigil, enólogo de Catena Zapata y socio de El Enemigo Wines, distinguido como Mejor Enólogo. Su Catena Zapata White Stones 2022 obtuvo el premio al Mejor Vino Blanco (etiqueta que recientemente había alcanzado los 100 puntos según el crítico internacional James Suckling), mientras que As Bravas Malbec 2017, de El Enemigo Wines, se alzó con el galardón al Mejor Malbec.

Este último, un vino de El Cepillo con más de 60 meses de crianza en toneles de roble francés, sorprendió al jurado por su frescura y vivacidad pese a los años, condición que anticipa un notable potencial de guarda y abre un capítulo diferente dentro de la categoría emblemática del país.

La sorpresa patagónica y la expansión federal

Si Catena Zapata representó la continuidad de una tradición centenaria, la bodega Ribera del Cuarzo encarnó la renovación generacional y geográfica. Esta pequeña firma de Valle Azul, en Río Negro, se adjudicó cuatro distinciones: Bodega del Año elegida por el público, Mejor Bodega Pequeña, Enóloga Revelación para Eugenia Herrera, y Mejor Vino Orgánico, Biodinámico o Natural por su Ribera del Cuarzo Especial Malbec 2023.

Felipe Menéndez, fundador del emprendimiento, interpretó los galardones como un reconocimiento al potencial de la región patagónica. Los resultados devuelven al Alto Valle de Río Negro al centro de la escena, un terruño tradicional que necesitaba un nuevo impulso y que encuentra en estos proyectos una validación de su capacidad para competir con las mejores etiquetas del mundo.

La diversidad regional también quedó reflejada en el norte del país. La Quebrada de Humahuaca fue distinguida como Mejor Ruta del Vino, mientras que Bodega Yanay recibió el premio a Mejor Nuevo Emprendimiento.

El Bayeh, por su parte, obtuvo el galardón al Mejor Vino del NOA con su Trópico Sur Sauvignon Blanc 2024, y se consolida como la bodega que más impulsa el desarrollo del enoturismo en la región, con la particularidad de ser la única que cuenta con una estación propia del Tren Solar.

image Alberto Arizu recibe el premio a la trayectoria en el mundo del vino argentino

Trayectoria, sustentabilidad y nuevas categorías

El Premio a la Trayectoria recayó en el ingeniero Alberto Arizu, figura clave en la evolución de la vitivinicultura nacional durante el último medio siglo desde su bodega familiar, Luigi Bosca.

Su más reciente creación, Leon Cabernet Sauvignon 2022, fue reconocida como Lanzamiento del Año, un dato que confirma que la Argentina puede elaborar grandes vinos más allá del Malbec. En igual sentido, Cheval des Andes 2022 fue distinguido como Mejor Vino Tinto no Malbec, ubicándose en la categoría de cortes bordeleses, quizás la más competitiva del mundo.

Zuccardi Valle de Uco, otra familia que ha revolucionado la vitivinicultura de alta gama desde el Valle de Uco, fue elegida como Mejor Bodega Insignia. Su bodega Santa Julia, a su vez, se adjudicó el premio a Bodega Sustentable del Año, demostrando la viabilidad de producir grandes volúmenes con prácticas orgánicas y respeto por el entorno y la comunidad.

Jurado, gastronomía y el futuro del festival

La rigurosidad técnica de los premios estuvo garantizada por un jurado de 38 especialistas de renombre nacional, presidido por el periodista especializado Fabricio Portelli y conformado por los referentes que las propias bodegas convocan para validar sus lanzamientos.

El carácter federal de la convocatoria se evidenció en la presencia de autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, y el ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud Robles. El prestigio internacional quedó reflejado en la asistencia de representantes diplomáticos de Estados Unidos, México y el Reino Unido.

La gastronomía tuvo también su espacio destacado: Aramburu fue elegido como Mejor Restaurante de Argentina, mientras que 5 Suelos Cocina de Finca de Bodega Durigutti se alzó con el galardón a Mejor Restaurante de Bodega, y Delvis Huck, de Casa Cavia, fue reconocida como Mejor Sommelier de Restaurante.

La ceremonia concluyó con el anuncio de la creación de la primera edición del Festival Winexplorers, concebido como el festival de vinos y gastronomía más importante del país, que funcionará como espacio de encuentro entre la industria y los consumidores.