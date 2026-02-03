3 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Andino streaming

Alejandro Vigil: un legado construido desde el trabajo, la familia y una mirada lúcida sobre el futuro

En una charla íntima en Visión Empresa de Andino Streaming, Alejandro Vigil reflexiona sobre el trabajo cotidiano, la familia, el vino y el futuro, y revela la filosofía que dio forma a uno de los legados más influyentes del vino argentino.

Entre el vino y la vida: la mirada íntima de Alejandro Vigil sobre el éxito y el legado

Entre el vino y la vida: la mirada íntima de Alejandro Vigil sobre el éxito y el legado

Foto: Yemel Fil
 Por Mabel Cirona

Hay historias que no comienzan con un premio ni con una ovación. Empiezan en silencio. En el murmullo del viento entre las hileras de viñas, en la tierra húmeda de la mañana, en una decisión tomada sin épica, pero con convicción. Así empieza —y así se entiende— la historia de Alejandro Vigil, el hombre que transformó el vino argentino sin necesidad de levantar la voz.

En una conversación íntima y profunda en Andino Streaming con Erika García, Vigil habló como viven quienes no necesitan explicarse todo el tiempo: con pausa, con memoria y con una honestidad que incomoda y, al mismo tiempo, abraza. No buscó titulares. Dejó ideas. Y en ese decir sencillo apareció una épica distinta, construida con trabajo cotidiano, familia, visión y una mirada lúcida sobre el futuro.

Lee además
Alejandro Vigil sobre la vitivinicultura: Es fundamental presentar proyectos para bajar impuestos.
Sin repunte

Alejandro Vigil sobre la vitivinicultura: "Es fundamental presentar proyectos para bajar impuestos"
Vendimia 2026 ya tiene su sitio web: cómo acceder a fotos, entrevistas y transmisiones oficiales
Se pueden comprar entradas

Vendimia 2026 ya tiene su sitio web: cómo acceder a fotos, entrevistas y transmisiones oficiales
Alejandro Vigil, entrevista en sitio andino, andino streaming
El reconocido enólogo repasó su recorrido personal y las decisiones que dieron sentido a su camino.

El reconocido enólogo repasó su recorrido personal y las decisiones que dieron sentido a su camino.

La raíz antes que el nombre

Antes de ser referencia mundial, antes de los premios internacionales y de las comparaciones grandilocuentes, estuvo la tierra. Vigil no nació en una familia de agricultores: su madre fue maestra; su padre, un intelectual inquieto, atravesado por la cultura, la filosofía y las ideas. Sin embargo, la tierra —como suele hacer— espera.

El vínculo llegó a través de los abuelos y se volvió destino con una decisión clave: estudiar agronomía. No hubo discursos épicos ni planes estratégicos. Hubo una frase que funcionó como ética de vida: “Sé lo mejor que puedas en lo que hagas”. Desde allí, todo lo demás se ordenó.

Alejandro Vigil, entrevista en sitio andino, andino streaming
En una charla cercana con Andino Streaming, Vigil se permitió hablar desde un lugar íntimo.

En una charla cercana con Andino Streaming, Vigil se permitió hablar desde un lugar íntimo.

El vino como consecuencia, no como objetivo

Vigil no persiguió el éxito. Persiguió el sentido. Su recorrido por Catena Zapata fue, según él mismo define, una universidad: una escuela donde aprendió no solo de vino, sino de procesos, de tiempo y de empresa familiar entendida como entramado humano.

“Dicen que no hay que mezclar lo personal con lo profesional, pero es imposible”, reflexiona. Porque el vino —como la vida— se hace con personas, con vínculos, con afecto. Ese aprendizaje fue el que luego volcó en su propio camino.

Alejandro Vigil, entrevista en sitio andino, andino streaming
Vigil reflexionó sobre el trabajo, el legado y el tiempo

Vigil reflexionó sobre el trabajo, el legado y el tiempo

El Enemigo: creer, fundar, esperar

Con El Enemigo, Vigil no buscó competir ni demostrar. Buscó expresarse. Fundar fue un acto de fe y de paciencia: viñedos conocidos durante décadas, decisiones sin apuro, una relación profunda con el tiempo.

Porque el vino no responde a la urgencia del mercado. Responde a la coherencia. Allí deja de ser producto para convertirse en relato: una conversación silenciosa entre la tierra y quien sabe escucharla.

Alejandro Vigil, entrevista en sitio andino, andino streaming
“Soy empresario, pero sobre todo agricultor”: la definición que resume su manera de vivir y trabajar.

“Soy empresario, pero sobre todo agricultor”: la definición que resume su manera de vivir y trabajar.

Éxito y fracaso: una definición incómoda

Cuando lo llaman “el Messi del vino”, Vigil agradece. Nada más. Sabe que las comparaciones hablan más de quien las hace que de quien las recibe. Para él, el éxito no está en el aplauso, sino en la conciencia de quién se es y para qué se trabaja.

El fracaso tampoco es lo que muchos creen. Un vino que no gusta no es un fracaso: es un vino. Fracasar es traicionar la propia visión. Fracasar es fallarle a la familia. Todo lo demás es aprendizaje. Y el aprendizaje, en su mundo, nunca se desperdicia.

El mundo cambia, la mirada se afina

Frente a la caída del consumo de vino, Vigil no dramatiza. Observa. Analiza. Entiende que hay una crisis coyuntural global y, al mismo tiempo, un cambio de hábitos irreversible: ya no se consume vino todos los días. Y no volverá a ser así.

La clave —dice— no es resistirse, sino comprender el cambio e integrarse a él. Pensar estrategias a corto, mediano y largo plazo. Leer el mundo con la misma atención con la que se lee un viñedo antes de la vendimia.

Alejandro Vigil, entrevista en sitio andino, andino streaming

Escribir para ordenar la vida

Además de cultivar viñas, Vigil escribe. Por pedido de su hijo mayor, comenzó una biografía íntima, narrada desde la experiencia y no desde el mito. También trabaja en un libro técnico sobre vitivinicultura, construido con más de 30 años de trabajo en los mismos viñedos.

No escribe para trascender. Escribe para dejar ordenado lo vivido. Para que el conocimiento no se pierda y la memoria tenga forma.

El legado: libertad antes que apellido

Cuando piensa en sus hijos, no imagina herederos obligados. Imagina personas libres. Porque llevar un apellido también pesa. Y la vida —dice— es de ellos, no suya.

Si eligen continuar en la empresa, será por deseo. Si no, también estará bien.

Cómo quiere ser recordado

No habla de historia ni de estatuas. Habla de algo más simple y, por eso mismo, más profundo:

  • Que lo recuerden bien.
  • Que su gente sea feliz.
  • Que lo recuerden con alegría.

Alejandro Vigil no construyó su camino para ser eterno. Lo construyó para ser verdadero. Y en tiempos de ruido, velocidad y vértigo, esa —quizás— sea la épica más grande de todas.

Mirá la entrevista completa

Embed - Alejandro Vigil: raíces, trabajo y una forma honesta de entender el éxito

Temas
Seguí leyendo

Monopatines, motos y autos eléctricos: el lado B del seguro que nadie explica

Una estación de servicio clave de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere más previsión

Tunuyán ya tiene nuevas soberanas para la Vendimia y el Festival Nacional de la Tonada

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a la provincia de Mendoza

Maipú celebró su Vendimia con una fiesta popular y eligió a Julieta Crespi como su reina 2026

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 3 de febrero

Así estará el tiempo este martes 3 de febrero en Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 3 de febrero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Atención viajeros: una YPF de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere mayor previsión
atención viajeros

Una estación de servicio clave de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere más previsión

Las Más Leídas

Desde el lunes 2 de febrero están disponibles los boletos correspondientes a los impuestos Inmobiliario y Automotor 2026.
beneficios

Hasta cuándo podés pagar el impuesto Automotor e Inmobiliario con descuento

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero

Walter Bento fue declarado culpable de lavado de activos, asociación ilícita y falsedad ideológica, entre otros delitos.  video
tribunales federales

Walter Bento, culpable: el duro relato de la presidenta del tribunal

Atención viajeros: una YPF de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere mayor previsión
atención viajeros

Una estación de servicio clave de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere más previsión

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a Mendoza
COLAPSADO

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a la provincia de Mendoza