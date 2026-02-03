3 de febrero de 2026
Sitio Andino
pronóstico

Así estará el tiempo este martes 3 de febrero en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con inestabilidad en el Este provincial. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

El tiempo en la provincia de Mendoza para este martes 3 de febrero

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo para este martes 3 de febrero en la provincia de Mendoza, según indica la Dirección de Contingencias Climáticas se presentará con una jornada con cielo seminublado en el Gran Mendoza, Norte del Valle de Uco y Sur provincial. Durante la tarde, mayor nubosidad sobre Malargüe. Hacia las 21, inestabilidad en el Este provincial (La Paz), extendiéndose durante la madrugada a toda la franja Este, con probabilidad de lluvias y tormentas. No se descarta la caída de granizo.

En alta montaña, las condiciones meteorológicas se presentarán con buen tiempo y un cielo totalmente despejado.

Temperatura promedio en el llano de Mendoza:

  • Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 17°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 20°C.
  • Máxima promedio provincial: 28°C.

Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza

Miércoles 4 de febrero: Caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera. Habrá circulación de viento Zonda en el sur de Malargüe, entre las 14:00 y las 19:00, con velocidades de hasta 35 km/h. Máxima: 34°C | Mínima: 22°C

Jueves 5 de febrero: Caluroso e inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 34°C | Mínima: 21°C

