Así estará el tiempo este martes 3 de febrero en Mendoza

El pronóstico del tiempo para este martes 3 de febrero en la provincia de Mendoza, según indica la Dirección de Contingencias Climáticas se presentará con una jornada con cielo seminublado en el Gran Mendoza, Norte del Valle de Uco y Sur provincial. Durante la tarde, mayor nubosidad sobre Malargüe. Hacia las 21, inestabilidad en el Este provincial (La Paz), extendiéndose durante la madrugada a toda la franja Este, con probabilidad de lluvias y tormentas. No se descarta la caída de granizo.