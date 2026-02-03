Así estará el tiempo este martes 3 de febrero en Mendoza

El pronóstico del tiempo para este martes 3de febrero en la provincia de Mendoza, según indica la Dirección de Contingencias Climáticas se presentará con una jornada con cielo seminublado en el Gran Mendoza, Norte del Valle de Uco y Sur provincial. Durante la tarde, mayor nubosidad sobre Malargüe. Hacia las 21, inestabilidad en el Este provincial (La Paz), extendiéndose durante la madrugada a toda la franja Este, con probabilidad de lluvias y tormentas. No se descarta la caída de granizo.
En alta montaña, las condiciones meteorológicas se presentarán con buen tiempo y un cielo totalmente despejado.
Miércoles 4 de febrero: Caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera. Habrá circulación de viento Zonda en el sur de Malargüe, entre las 14:00 y las 19:00, con velocidades de hasta 35 km/h. Máxima: 34°C | Mínima: 22°C
Jueves 5 de febrero: Caluroso e inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 34°C | Mínima: 21°C