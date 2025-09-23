Taninos Wine Fest vuelve a Mendoza con más de 70 bodegas y un fin solidario: recaudar fondos para AVOME

El próximo viernes 3 y sábado 4 de octubre, el Hotel Esplendor by Wyndham Mendoza, en Maipú, será escenario de la novena edición de Taninos Wine Fest (2025) , el mayor encuentro de bodegas del país. En esta ocasión, el evento tendrá un fin solidario: lo recaudado será a beneficio de la Asociación Civil AVOME , institución que desde 1971 protege a niños y niñas en situación de vulneración de derechos.

El festival reunirá a más de 74 bodegas y 250 etiquetas , y contará con un atractivo especial: los stands serán atendidos por los propios dueños, hacedores del vino y destacados enólogos, lo que permitirá al público conocer de primera mano anécdotas, procesos y secretos detrás de cada etiqueta.

para agendar Mendoza continúa posicionándose como hub financiero con un evento de clase mundial

Cambio de Marca Supermercados Carrefour avanza con la transformación de los Super A

Las actividades se desarrollarán ambos días de 19 a 23 horas, con entradas disponibles en tuentrada.com . Se recomienda adquirirlas de manera anticipada ya que la capacidad es limitada.

“Estamos felices de poder acompañar a AVOME en su 54 aniversario. Para nosotros es la novena edición ininterrumpida y volver a Mendoza para una acción como esta nos llena de alegría. Los esperamos para contribuir con AVOME y pasar un momento inolvidable, rodeados de buen vino, música, arte y muchas sorpresas”, expresó Federico Ciolfi , fundador del colectivo vitivinícola Taninos.

El evento cuenta con el acompañamiento del Municipio de Maipú y de la Secretaría de Turismo local.

Más que un festival de vinos

Los Taninos Wine Fest es impulsado por un colectivo de 221 profesionales del sector vitivinícola —enólogos, ingenieros agrónomos, bodegueros y dueños de marcas— que trabajan colaborativamente para resolver problemáticas de la industria. Desde hace nueve años organizan esta feria solidaria, en apoyo a instituciones con compromiso social.

Por su parte, AVOME se ha consolidado como una de las organizaciones más respetadas de Mendoza. Con un equipo de 50 voluntarios y 35 profesionales, acompaña a la niñez vulnerable con el objetivo de que cada niño crezca en un entorno afectivo y respetuoso, evitando la institucionalización.

La alianza entre Taninos y AVOME refleja una visión compartida: así como el vino necesita tiempo y dedicación para alcanzar su mejor expresión, la niñez requiere compromiso, cuidado y amor para desarrollarse plenamente.

Brindar con sentido

Este año, el Taninos Wine Fest invita no solo a disfrutar del vino y el arte, sino también a transformar el disfrute en ayuda concreta. Brindar, en esta edición, será un acto de solidaridad y futuro.

Más información en:

www.avome.org

Instagram AVOME

Instagram Taninos Wine Fest