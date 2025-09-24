Efemérides santoral

¿Por qué el 24 de septiembre se celebra el Día de Maipú y de la Virgen de la Merced?

Cada 24 de septiembre, Maipú celebra un día en honor a la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad y del departamento. Conocé el origen de la efeméride en la nota.

Foto: Municipio Maipú

Por qué Maipú celebra el Día de la Virgen de la Merced el 24 de septiembre

En 1817, un vecino de Cruz de Piedra, Pedro Palma, donó un terreno para construir una capilla en honor a la Virgen de la Merced, patrona en la que Manuel Belgrano había confiado durante los primeros combates contra los realistas en 1812. La iglesia, hecha de ladrillos y cal, era una de las más imponentes de la época, pero fue destruida por el terremoto del 20 de marzo de 1861. Al restaurarla, los pobladores encontraron milagrosamente intacta la imagen de la Virgen.

Terremoto 1861 -Mendoza
Imagenes tras el terremoto de 1861 ocurrido en Mendoza.

Imagenes tras el terremoto de 1861 ocurrido en Mendoza.

Este hallazgo inspiró la reconstrucción del departamento y sus alrededores, convirtiendo el templo en un símbolo de esperanza. En 1954, el municipio declaró a la Virgen de la Merced como la primera pobladora simbólica de Maipú, fijando oficialmente el 24 de septiembre como día de celebración patronal y del renacimiento del departamento.

Origen del Día de la Virgen de la Merced

El Día de la Virgen de la Merced tiene sus raíces en el siglo XIII, cuando San Pedro Nolasco (1180-1256), fundador de la Orden de la Merced, recibió la misión de liberar a los cristianos cautivos en el norte de África. Para ello, destinó sus recursos y creó la “Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos”, cuyos miembros, los mercedarios, asumían la obligación de rescatar a los cautivos incluso a riesgo de su propia vida.

El Papa Inocencio XII oficializó el 24 de septiembre como fecha de celebración de la Virgen de la Merced en 1696, consolidando la tradición que perdura hasta hoy en Maipú y en otros lugares del mundo.

Fuente: Wikipedia y Prensa Maipú

