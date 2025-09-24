¿Por qué el 24 de septiembre se celebra el Día de Maipú y de la Virgen de la Merced?

Cada 24 de septiembre,Maipú celebra el Día de la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad y del departamento. Aunque la fundación del departamento se realizó el 14 de mayo de 1858, la fecha se vincula con la efeméride santoral establecida por el Papa Inocencio XII, aunque en Mendoza lo hace en honor a la primera pobladora simbólica del departamento.
Por qué Maipú celebra el Día de la Virgen de la Merced el 24 de septiembre
En 1817, un vecino de Cruz de Piedra, Pedro Palma, donó un terreno para construir una capilla en honor a la Virgen de la Merced, patrona en la que Manuel Belgrano había confiado durante los primeros combates contra los realistas en 1812. La iglesia, hecha de ladrillos y cal, era una de las más imponentes de la época, pero fue destruida por el terremoto del 20 de marzo de 1861. Al restaurarla, los pobladores encontraron milagrosamente intacta la imagen de la Virgen.
Imagenes tras el terremoto de 1861 ocurrido en Mendoza.
Este hallazgo inspiró la reconstrucción del departamento y sus alrededores, convirtiendo el templo en un símbolo de esperanza. En 1954, el municipio declaró a la Virgen de la Merced como la primera pobladora simbólica de Maipú, fijando oficialmente el 24 de septiembre como día de celebración patronal y del renacimiento del departamento.
Origen del Día de la Virgen de la Merced
El Día de la Virgen de la Merced tiene sus raíces en el siglo XIII, cuando San Pedro Nolasco (1180-1256), fundador de la Orden de la Merced, recibió la misión de liberar a los cristianos cautivos en el norte de África. Para ello, destinó sus recursos y creó la “Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos”, cuyos miembros, los mercedarios, asumían la obligación de rescatar a los cautivos incluso a riesgo de su propia vida.
El Papa Inocencio XII oficializó el 24 de septiembre como fecha de celebración de la Virgen de la Merced en 1696, consolidando la tradición que perdura hasta hoy en Maipú y en otros lugares del mundo.