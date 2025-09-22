Mendoza arrasó en el Campeonato del Sur: Villalobos y Márquez intratables en General Roca

Mariano Villalobos y Federico Márquez dejaron a la provincia de Mendoza en lo más alto.

El Campeonato de Velocidad del Sur vivió un fin de semana electrizante en General Roca , donde Mariano Villalobos y Federico Márquez convirtieron al Aero Racing en el gran dominador. Desde los entrenamientos hasta la bandera a cuadros, la dupla de la provincia de Mendoza fue imbatible y selló un doble 1-2 que los pone en lo más alto del certamen .

Desde el semáforo verde, Villalobos marcó diferencias . Con un ritmo demoledor y una vuelta rápida de 1:18.324 , tomó la punta y nunca la soltó. Márquez lo siguió de cerca, administrando la distancia en torno a los seis segundos, lo que le permitió asegurar un segundo lugar sólido y mantener a raya al resto.

Detrás, Jonatan Neira completó el podio tras resistir los ataques de Yohana Rodríguez , que volvió a ser protagonista y cerró cuarta, mostrando gran ritmo en las últimas vueltas. El top 5 lo completó Agustín Zabia , a apenas una décima de Rodríguez, lo que dejó un final ajustadísimo por los puestos de adelante.

En la segunda final, Villalobos repitió la fórmula: largada impecable, ritmo constante y control total. Con un mejor giro de 1:18.650 , el piloto del Aero Racing volvió a marcar la referencia y cruzó la meta sin sobresaltos.

Márquez, otra vez a menos de seis segundos, consolidó el doblete del equipo y sumó puntos clave en el campeonato. La novedad fue el ingreso al podio de Santiago Capo, que superó a Neira en la mitad de la carrera y se quedó con un merecido tercer lugar.

Más atrás, Fernando Godoy y Agustín Zabia protagonizaron un duelo aparte que mantuvo al público expectante hasta el final, mientras que Rodríguez cerró séptima tras pelear mano a mano en el pelotón del medio.

Balance y lo que viene para el Motociclismo de los mendocinos

“Estamos muy contentos porque vinimos a buscar el objetivo de la victoria y lo logramos. Ojalá sea el puntapié para poder volver a competir con más regularidad”, señaló Villalobos, emocionado tras bajar del auto.

El fin de semana dejó claro que el Aero Racing atraviesa un momento de plenitud, con un Villalobos intratable y un Márquez sólido que asegura resultados para el equipo. Detrás, pilotos como Capo, Neira y Rodríguez demostraron que hay competencia para rato y que el campeonato está lejos de definirse.

La próxima cita del Campeonato de Velocidad del Sur promete aún más acción, con la expectativa puesta en si alguien podrá romper la hegemonía que Aero Racing dejó en evidencia en General Roca.