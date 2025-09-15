por el triunfo

Motociclismo: luz verde para los mendocinos Mariano Villalobos y Federico Márquez en el Campeonato del Sur

Los pilotos de la provincia de Mendoza hacen su presentación en el Motociclismo sureño, buscando ser protagonistas. Mirá lo que se viene.

Dos mendocinos irán por la victoria al motociclismo sureño.

Dos mendocinos irán por la victoria al motociclismo sureño.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Motociclismo regional tendrá acción este fin de semana en el Autódromo Parque General Roca de Río Negro, sede del Campeonato del Sur, y allí estará presente el piloto de la provincia de Mendoza Mariano Villalobos, quien competirá en la categoría Super Sport 300 a bordo de una Yamaha R3.

Mariano Villalobos y Fede Márquez tienen acción en el Motociclismo argentino

Villalobos integrará el equipo Aero Racing y compartirá pista con Federico Márquez, en un torneo que contará con dos carreras en total, buscando sumar experiencia y protagonismo dentro de la exigente divisional.

Lee además
El Lobo debe sumar de a tres.
dale lobo

Gimnasia quiere estirar la diferencia en la punta ante Agropecuario por la Primera Nacional: hora y dónde verlo
José “Maligno” Torres sorprendió otra vez en Lima y sumó un nuevo capítulo a su leyenda en el BMX Freestyle.
el mejor

La hazaña en BMX de José "Maligno" Torres que confirma su reinado en el continente

El piloto mendocino llega con la motivación de representar a la provincia y con la mira puesta en lo que viene. “La idea es aprovechar cada carrera para crecer arriba de la moto, seguir aprendiendo y llegar al 2026 siendo protagonistas”, señaló Villalobos en la previa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1967591452789366933&partner=&hide_thread=false

Un regreso al Motociclismo con chances de no irse

La participación en el Campeonato del Sur no sólo es una oportunidad deportiva, sino también un paso clave en su preparación de cara al futuro inmediato, con el objetivo de consolidarse en el ámbito nacional y aspirar a categorías de mayor jerarquía.

Temas
Seguí leyendo

El secreto detrás del motor de Franco Colapinto: Alpine podría sufrir una dura sanción

Premier Pádel Alpine Paris Major: Tapia, Coello, Brea y Triay reinaron en París con títulos históricos

Sergio "Maravilla" Martínez defendió a Milei y la pudrió: la frase del "marido golpeador" que se hizo viral

Triple histórico del tenis argentino: Tirante, Cerúndolo y Trungelliti campeones en un domingo inolvidable

Boca empató 1-1 con Rosario Central en Arroyito y sigue en la zona alta del Torneo Clausura 2025

Primera Nacional: Maipú empató con All Boys y no pudo afirmarse en el Reducido del ascenso

Federal A: San Martín sigue en la Reválida y tiene rival, Huracán Las Heras dijo adiós

Julián Santero fue escolta de Canapino en San Luis y se ilusiona con la Copa de Oro del Turismo Carretera

LO QUE SE LEE AHORA
Sergio Maravilla Martínez banca al león.
conflicto

Sergio "Maravilla" Martínez defendió a Milei y la pudrió: la frase del "marido golpeador" que se hizo viral

Las Más Leídas

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025
CASA PROPIA

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre

La Policía realizó la detención de un hombre que llevaba a una familia a Mar del Plata en contra de su voluntad video
Coordinación entre provincias

Cuatro personas viajaban en contra de su voluntad, alertaron a las autoridades y detuvieron al victimario

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre

Te Puede Interesar

El Gobierno de Mendoza contraerá un préstamo millonario para ampliar la red de agua potable.
Financiamiento

El Gobierno de Mendoza contraerá un préstamo millonario para ampliar la red de agua potable

Por Florencia Martinez del Rio
El presidente Javier Milei promulgará la Ley de Emergencia en Discapacidad pero aún no será aplicable.
Norma

Javier Milei promulgará la ley de discapacidad pero aún no será aplicada: los motivos

Por Sitio Andino Política
El hombre herido quedó tendido en la calle y fue asistido por personal médico. 
demoras en el tránsito

Grave choque frontal en Alta Montaña: un herido

Por Pablo Segura