Motociclismo: luz verde para los mendocinos Mariano Villalobos y Federico Márquez en el Campeonato del Sur

Dos mendocinos irán por la victoria al motociclismo sureño.

Por Martín Sebastián Colucci







El Motociclismo regional tendrá acción este fin de semana en el Autódromo Parque General Roca de Río Negro, sede del Campeonato del Sur, y allí estará presente el piloto de la provincia de Mendoza Mariano Villalobos, quien competirá en la categoría Super Sport 300 a bordo de una Yamaha R3.

Mariano Villalobos y Fede Márquez tienen acción en el Motociclismo argentino Villalobos integrará el equipo Aero Racing y compartirá pista con Federico Márquez, en un torneo que contará con dos carreras en total, buscando sumar experiencia y protagonismo dentro de la exigente divisional.

El piloto mendocino llega con la motivación de representar a la provincia y con la mira puesta en lo que viene. “La idea es aprovechar cada carrera para crecer arriba de la moto, seguir aprendiendo y llegar al 2026 siendo protagonistas”, señaló Villalobos en la previa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1967591452789366933&partner=&hide_thread=false Mariano Villalobos acelera en el Campeonato del Sur en el autódromo de General Roca . También se suma Federico Márquez.

Categoría: Super Sport 300 con Yamaha R3

Objetivo: sumar experiencia y llegar al 2026 como protagonista#Motociclismo #Mendoza #SuperSport300 pic.twitter.com/n922jOdu9B — Sebastián Colucci (@MSColucci) September 15, 2025 Un regreso al Motociclismo con chances de no irse La participación en el Campeonato del Sur no sólo es una oportunidad deportiva, sino también un paso clave en su preparación de cara al futuro inmediato, con el objetivo de consolidarse en el ámbito nacional y aspirar a categorías de mayor jerarquía.