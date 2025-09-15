con todo

Armand Duplantis rompió el récord mundial: el secreto que esconde el tricampeón de atletismo

El atleta Armand Duplantis alcanzó los 6,30 metros en Tokio y quebró por decimocuarta vez su propio récord mundial de Atletismo. Mirá lo sucedido.

Armand Duplantis logró romper el récord en su tercer y último intento.

Armand Duplantis logró romper el récord en su tercer y último intento.

Por Sitio Andino Deportes

El atleta sueco Armand Duplantis volvió a demostrar por qué es considerado una leyenda viva del atletismo. Con apenas 25 años, se consagró tricampeón mundial de salto con pértiga en el Estadio Nacional de Tokio, Japón, y quebró su propio récord mundial. El Atletismo internacional lo aplaude.

El europeo alcanzó los 6,30 metros, una marca histórica que lo consolida como el gran referente de la disciplina.

Lee además
Dos mendocinos irán por la victoria al motociclismo sureño.
por el triunfo

Motociclismo: luz verde para los mendocinos Mariano Villalobos y Federico Márquez en el Campeonato del Sur
El Lobo debe sumar de a tres.
dale lobo

Gimnasia quiere estirar la diferencia en la punta ante Agropecuario por la Primera Nacional: hora y dónde verlo

Armand Duplantis y su dominio absoluto en el salto con pértiga

El nacido en Luisiana, nacionalizado sueco, llegaba a Tokio como gran favorito y no decepcionó. Duplantis aseguró el título con un salto de 6,15 metros, una altura inalcanzable para sus rivales. Sin embargo, lejos de conformarse, decidió ir por más. Tras dos intentos fallidos sobre los 6,30 metros, lo consiguió en su tercera oportunidad, desatando la ovación del estadio y marcando un nuevo hito en el atletismo mundial.

Este récord no es uno más en su carrera: representa la decimocuarta vez que mejora su propia marca. Su perseverancia, técnica depurada y mentalidad competitiva lo han convertido en un referente imbatible. Además, esta fue la cuarta ocasión en el año en que rompió el récord mundial, demostrando una regularidad asombrosa en una disciplina que exige precisión milimétrica.

El griego Emmanouil Karalis, con un salto de 6,00 metros, se quedó con la medalla de plata, aunque no pudo superar sus intentos posteriores en 6,20. El podio lo completó el estadounidense Christopher Nilsen, quien no logró pasar los 5,95 metros. Así, Duplantis volvió a marcar la diferencia de manera abismal respecto a sus competidores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1967589628539805833&partner=&hide_thread=false

Récord mundial de Armand Duplantis: la leyenda que no tiene techo

Con este nuevo registro de 6,30 metros, Duplantis suma ya 34 títulos internacionales y ratifica su lugar como uno de los atletas más dominantes de la historia reciente. Desde sus inicios en la categoría juvenil, cuando ya asombraba con saltos que superaban los 5,80 metros, el sueco mostró un talento fuera de lo común.

El camino hacia este tricampeonato mundial refleja su ambición y su obsesión por superar los límites. Cada competencia es una nueva oportunidad para elevar la vara —literal y metafóricamente— y acercarse al límite humano del salto con pértiga. Sus rivales lo saben: competir contra él es enfrentarse no solo a un atleta de elite, sino a una máquina de récords en permanente evolución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1967589269989707923&partner=&hide_thread=false

El dato que sorprende es que Duplantis logró romper el récord en su tercer y último intento, después de haber quedado a milímetros en sus dos saltos anteriores. Esa capacidad de resiliencia, de concentrarse en el momento decisivo y ejecutar con precisión, es lo que lo distingue del resto.

Además de su condición física, el sueco ha perfeccionado la técnica al extremo. Su coordinación, velocidad en la carrera previa y el dominio del impulso en la pértiga lo convierten en un atleta casi imbatible. No es casualidad que, a sus 25 años, ya se lo considere una figura histórica a la altura de íconos del atletismo como Sergei Bubka o Usain Bolt.

El futuro de Duplantis: ¿hasta dónde puede llegar el récord mundial?

Los especialistas coinciden en que el sueco todavía no alcanzó su techo. Su juventud, sumada a su capacidad de seguir evolucionando, abre la incógnita de hasta dónde puede llegar el récord mundial de salto con pértiga. ¿Será capaz de superar los 6,35 metros? ¿Podrá alcanzar una marca impensada de 6,40 en los próximos años?

Lo cierto es que cada presentación de Duplantis se ha convertido en un espectáculo deportivo en sí mismo. Miles de aficionados viajan solo para verlo competir, sabiendo que en cualquier momento puede volver a romper su propio récord. Y cada vez que lo logra, no solo conquista títulos, sino que inspira a nuevas generaciones de atletas que lo ven como un modelo a seguir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1967591489564811307&partner=&hide_thread=false

Este nuevo tricampeonato mundial confirma lo que muchos ya anticipaban: Duplantis no tiene techo. Su reinado en el salto con pértiga parece destinado a extenderse por varios años más, y cada salto suyo es un capítulo más en la historia del atletismo mundial.

Temas
Seguí leyendo

La hazaña en BMX de José "Maligno" Torres que confirma su reinado en el continente

El secreto detrás del motor de Franco Colapinto: Alpine podría sufrir una dura sanción

Premier Pádel Alpine Paris Major: Tapia, Coello, Brea y Triay reinaron en París con títulos históricos

Sergio "Maravilla" Martínez defendió a Milei y la pudrió: la frase del "marido golpeador" que se hizo viral

Triple histórico del tenis argentino: Tirante, Cerúndolo y Trungelliti campeones en un domingo inolvidable

Boca empató 1-1 con Rosario Central en Arroyito y sigue en la zona alta del Torneo Clausura 2025

Primera Nacional: Maipú empató con All Boys y no pudo afirmarse en el Reducido del ascenso

Federal A: San Martín sigue en la Reválida y tiene rival, Huracán Las Heras dijo adiós

LO QUE SE LEE AHORA
Sergio Maravilla Martínez banca al león.
conflicto

Sergio "Maravilla" Martínez defendió a Milei y la pudrió: la frase del "marido golpeador" que se hizo viral

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre

La Policía realizó la detención de un hombre que llevaba a una familia a Mar del Plata en contra de su voluntad video
Coordinación entre provincias

Cuatro personas viajaban en contra de su voluntad, alertaron a las autoridades y detuvieron al victimario

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad

Te Puede Interesar

El dólar oficial ya supera el techo de la banda cambiaria: a cuánto abre la semana
MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial ya supera el techo de la banda cambiaria: a cuánto abre la semana

Por Sitio Andino Economía
El femicida fue hallado ahorcado en su celda. 
cárcel almafuerte

Hallaron muerto al autor del femicidio de Natalia Tagua en San Rafael

Por Pablo Segura
El presidente Javier Milei promulgará la Ley de Emergencia en Discapacidad pero aún no será aplicable.
Norma

Javier Milei promulgará la ley de discapacidad pero aún no será aplicada: los motivos

Por Sitio Andino Política