Armand Duplantis rompió el récord mundial: el secreto que esconde el tricampeón de atletismo

El atleta sueco Armand Duplantis volvió a demostrar por qué es considerado una leyenda viva del atletismo. Con apenas 25 años, se consagró tricampeón mundial de salto con pértiga en el Estadio Nacional de Tokio, Japón, y quebró su propio récord mundial. El Atletismo internacional lo aplaude.
El europeo alcanzó los 6,30 metros, una marca histórica que lo consolida como el gran referente de la disciplina.
Armand Duplantis y su dominio absoluto en el salto con pértiga
El nacido en Luisiana, nacionalizado sueco, llegaba a Tokio como gran favorito y no decepcionó. Duplantis aseguró el título con un salto de 6,15 metros, una altura inalcanzable para sus rivales. Sin embargo, lejos de conformarse, decidió ir por más. Tras dos intentos fallidos sobre los 6,30 metros, lo consiguió en su tercera oportunidad, desatando la ovación del estadio y marcando un nuevo hito en el atletismo mundial.
Este récord no es uno más en su carrera: representa la decimocuarta vez que mejora su propia marca. Su perseverancia, técnica depurada y mentalidad competitiva lo han convertido en un referente imbatible. Además, esta fue la cuarta ocasión en el año en que rompió el récord mundial, demostrando una regularidad asombrosa en una disciplina que exige precisión milimétrica.
El griego Emmanouil Karalis, con un salto de 6,00 metros, se quedó con la medalla de plata, aunque no pudo superar sus intentos posteriores en 6,20. El podio lo completó el estadounidense Christopher Nilsen, quien no logró pasar los 5,95 metros. Así, Duplantis volvió a marcar la diferencia de manera abismal respecto a sus competidores.
Esta imagen de Armand Duplantis al establecer un nuevo récord mundial en salto con garrocha (6.30 metros) quedará en los libros de historia del deporte. Simplemente increíble. pic.twitter.com/Wl4b9NYPI8
El camino hacia este tricampeonato mundial refleja su ambición y su obsesión por superar los límites. Cada competencia es una nueva oportunidad para elevar la vara —literal y metafóricamente— y acercarse al límite humano del salto con pértiga. Sus rivales lo saben: competir contra él es enfrentarse no solo a un atleta de elite, sino a una máquina de récords en permanente evolución.
Mondo registró 6.30 metros en el Mundial de Atletismo de Tokio. Es su 14° récord mundial. En todos se superó... a sí mismo! El sueco ya es uno de los mejores deportistas de la historia. Leyenda viviente. pic.twitter.com/4MbDG3TNqp
El dato que sorprende es que Duplantis logró romper el récord en su tercer y último intento, después de haber quedado a milímetros en sus dos saltos anteriores. Esa capacidad de resiliencia, de concentrarse en el momento decisivo y ejecutar con precisión, es lo que lo distingue del resto.
Además de su condición física, el sueco ha perfeccionado la técnica al extremo. Su coordinación, velocidad en la carrera previa y el dominio del impulso en la pértiga lo convierten en un atleta casi imbatible. No es casualidad que, a sus 25 años, ya se lo considere una figura histórica a la altura de íconos del atletismo como Sergei Bubka o Usain Bolt.
El futuro de Duplantis: ¿hasta dónde puede llegar el récord mundial?
Los especialistas coinciden en que el sueco todavía no alcanzó su techo. Su juventud, sumada a su capacidad de seguir evolucionando, abre la incógnita de hasta dónde puede llegar el récord mundial de salto con pértiga. ¿Será capaz de superar los 6,35 metros? ¿Podrá alcanzar una marca impensada de 6,40 en los próximos años?
Lo cierto es que cada presentación de Duplantis se ha convertido en un espectáculo deportivo en sí mismo. Miles de aficionados viajan solo para verlo competir, sabiendo que en cualquier momento puede volver a romper su propio récord. Y cada vez que lo logra, no solo conquista títulos, sino que inspira a nuevas generaciones de atletas que lo ven como un modelo a seguir.
Este nuevo tricampeonato mundial confirma lo que muchos ya anticipaban: Duplantis no tiene techo. Su reinado en el salto con pértiga parece destinado a extenderse por varios años más, y cada salto suyo es un capítulo más en la historia del atletismo mundial.