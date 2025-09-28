La Lepra recibe a Huracán en un duelo clave por el Torneo Clausura y la clasificación a copas: hora y TV

El próximo domingo 28 de septiembre, desde las 19:30, el Club Sportivo Independiente Rivadavia recibirá a Huracán en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 10 del Torneo Clausura de fútbol 2025. El partido será transmitido en vivo por TNT Sports y promete ser uno de los más atractivos de la jornada.
Cómo viene la mano con la Lepra y su rival
La Lepra mendocina, dirigida por Alfredo Berti, viene de empatar 2-2 con Unión y acumula 9 puntos, apenas a tres de la zona de clasificación a los octavos de final. Además, el equipo atraviesa un momento histórico: está en semifinales de la Copa Argentina y, con el clásico frente a Godoy Cruz en el horizonte, busca sumar puntos vitales para pelear la clasificación a las copas internacionales.
Por su parte, Huracán llega golpeado: el conjunto de Frank Kudelka arrastra cuatro partidos sin ganar y viene de perder 2-0 frente a Racing. Subcampeón del Torneo Apertura, el Globo necesita volver a la victoria para no complicar sus aspiraciones y recuperar terreno en la tabla, donde actualmente suma 12 puntos pero está fuera del top 8 por diferencia de gol.
Partido clave y con condimento extra: la Lepra quiere hacerse fuerte en Mendoza para acercarse a la zona de clasificación y mantener vivo el sueño de jugar torneos internacionales. Huracán, urgido, llega con la presión de cortar su mala racha y recuperar el protagonismo.
Lo que se viene para la Lepra
El venidero desafío para el Club Sportivo Independiente Rivadavia será de visitante ante Racing.