28 de septiembre de 2025
La Lepra recibe a Huracán en un duelo clave por el Torneo Clausura y la clasificación a copas: hora y TV

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Globo por una nueva fecha del fútbol de Primera. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra mendocina intentará imponer su fútbol.

La Lepra mendocina intentará imponer su fútbol.

 Por Martín Sebastián Colucci

El próximo domingo 28 de septiembre, desde las 19:30, el Club Sportivo Independiente Rivadavia recibirá a Huracán en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 10 del Torneo Clausura de fútbol 2025. El partido será transmitido en vivo por TNT Sports y promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

Cómo viene la mano con la Lepra y su rival

La Lepra mendocina, dirigida por Alfredo Berti, viene de empatar 2-2 con Unión y acumula 9 puntos, apenas a tres de la zona de clasificación a los octavos de final. Además, el equipo atraviesa un momento histórico: está en semifinales de la Copa Argentina y, con el clásico frente a Godoy Cruz en el horizonte, busca sumar puntos vitales para pelear la clasificación a las copas internacionales.

Por su parte, Huracán llega golpeado: el conjunto de Frank Kudelka arrastra cuatro partidos sin ganar y viene de perder 2-0 frente a Racing. Subcampeón del Torneo Apertura, el Globo necesita volver a la victoria para no complicar sus aspiraciones y recuperar terreno en la tabla, donde actualmente suma 12 puntos pero está fuera del top 8 por diferencia de gol.

Partido clave y con condimento extra: la Lepra quiere hacerse fuerte en Mendoza para acercarse a la zona de clasificación y mantener vivo el sueño de jugar torneos internacionales. Huracán, urgido, llega con la presión de cortar su mala racha y recuperar el protagonismo.

Lo que se viene para la Lepra

El venidero desafío para el Club Sportivo Independiente Rivadavia será de visitante ante Racing.

La síntesis de la Lepra

Embed

Los resultados del fútbol de Primera

Embed

Las posiciones del fútbol de Primera

Embed

