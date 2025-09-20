dale lepra

Independiente Rivadavia busca la recuperación ante Unión en Santa Fe: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Tatengue por una nueva fecha del fútbol de Primera. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra quiere sumar de a tres.

La Lepra quiere sumar de a tres.

Este duelo se da en medio de un presente especial para la Lepra, que además aguarda por su rival en la semifinal de la Copa Argentina, donde enfrentará a River o Racing.

Lee además
La Copa Argentina llega a su fin.
los cuatro mejores

Tras el triunfo de Belgrano ante Newell´s ¿Cómo sigue la Copa Argentina?
La Lepra se quedó sin nada.
La Lepra no pudo

Independiente Rivadavia perdió 1 a 0 con Lanús en un duelo clave del Torneo Clausura 2025

Independiente Rivadavia entre el Clausura y la Copa Argentina

El conjunto mendocino no atraviesa su mejor momento en el campeonato local: viene de caer ante Lanús y suma apenas 8 puntos, lejos de la zona de clasificación. Sin embargo, el gran objetivo de la Lepra está en la Copa Argentina 2025, donde logró instalarse entre los cuatro mejores tras eliminar a Tigre 3-1 en Rosario.

Ahora, con la mira puesta en el histórico cruce ante River o Racing, el DT deberá administrar esfuerzos y pensar en la rotación para no descuidar ninguna competencia.

Unión, líder de la Zona A y en gran racha

El rival de turno no será sencillo: Unión llega entonado tras ganarle 3-1 a Gimnasia en La Plata y con 15 puntos es uno de los líderes de la Zona A, junto a Barracas Central. Los santafesinos sumaron 10 de los últimos 12 puntos y quieren mantener la cima frente a un Independiente Rivadavia que buscará sorprender de visitante.

La síntesis de la Lepra

Embed

Los resultados del fútbol de Primera

Embed

Las posiciones del fútbol de Primera

Embed

Temas
Seguí leyendo

Todo lo que hay que saber del duelo entre Independiente Rivadavia y Lanús

Fórmula 1: Franco Colapinto se "pegó" en una curva y largará 16º el domingo

Maipú no quiere perder su puesto del Reducido ante Arsenal: hora y dónde verlo

Gimnasia tiene una final ante San Telmo: hora y dónde verlo

Medicina del deporte con mirada integral: una propuesta innovadora en San Rafael

Franco Colapinto preocupado tras un viernes difícil en las pruebas libres en el GP de Azerbaiyán

A qué hora jugarán Argentina e Italia en el Mundial de Vóley

El Latinoamericano de Enduro llega a Luján de Cuyo: motociclismo, turismo y compromiso ambiental

LO QUE SE LEE AHORA
formula 1: franco colapinto se pego en una curva y largara 16º el domingo
Gran Premio de Azerbaiyán

Fórmula 1: Franco Colapinto se "pegó" en una curva y largará 16º el domingo

Las Más Leídas

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto.
Deserción

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta
Grave

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

Choque brutal en Potrerillos: dos vehículos impactaron de frente y quedaron destrozados
Solo hubo heridos

Choque frontal en Potrerillos: dos vehículos quedaron destrozados tras impactar de frente

En el Presupuesto 2026 de Javier Milei, aparecen obras para la provincia de Mendoza. 
inversión pública

Presupuesto 2026: las obras que Javier Milei promete financiarle a la provincia de Mendoza

Te Puede Interesar

Llamada a licitación del Gobierno de Mendoza por Obra Pública en Potrerillos.
Obras estratégicas para el turismo en Mendoza

El Gobierno de Mendoza pone en marcha una obra clave para Potrerillos

Por Sitio Andino Política
Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario
Madrugada fatal

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Por Juan Pablo Strappazzon
La telemedicina transformó el acceso a la salud en Mendoza. Imagen generada con IA
Avance

La telemedicina transformó el acceso a la salud en Mendoza

Por Natalia Mantineo