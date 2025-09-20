Independiente Rivadavia busca la recuperación ante Unión en Santa Fe: hora y dónde verlo

La Lepra quiere sumar de a tres.

Este duelo se da en medio de un presente especial para la Lepra, que además aguarda por su rival en la semifinal de la Copa Argentina, donde enfrentará a River o Racing.

Independiente Rivadavia entre el Clausura y la Copa Argentina El conjunto mendocino no atraviesa su mejor momento en el campeonato local: viene de caer ante Lanús y suma apenas 8 puntos, lejos de la zona de clasificación. Sin embargo, el gran objetivo de la Lepra está en la Copa Argentina 2025, donde logró instalarse entre los cuatro mejores tras eliminar a Tigre 3-1 en Rosario.

Ahora, con la mira puesta en el histórico cruce ante River o Racing, el DT deberá administrar esfuerzos y pensar en la rotación para no descuidar ninguna competencia.

Unión, líder de la Zona A y en gran racha El rival de turno no será sencillo: Unión llega entonado tras ganarle 3-1 a Gimnasia en La Plata y con 15 puntos es uno de los líderes de la Zona A, junto a Barracas Central. Los santafesinos sumaron 10 de los últimos 12 puntos y quieren mantener la cima frente a un Independiente Rivadavia que buscará sorprender de visitante. La síntesis de la Lepra