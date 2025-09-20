Independiente Rivadavia busca la recuperación ante Unión en Santa Fe: hora y dónde verlo

Este sábado 20 de septiembre a las 16:45, el Club Sportivo Independiente Rivadavia visitará a Unión en el estadio 15 de Abril por la fecha 9 del Torneo Clausura de fútbol 2025. El encuentro será televisado por TNT Sports.
Este duelo se da en medio de un presente especial para la Lepra, que además aguarda por su rival en la semifinal de la Copa Argentina, donde enfrentará a River o Racing.
El conjunto mendocino no atraviesa su mejor momento en el campeonato local: viene de caer ante Lanús y suma apenas 8 puntos, lejos de la zona de clasificación. Sin embargo, el gran objetivo de la Lepra está en la Copa Argentina 2025, donde logró instalarse entre los cuatro mejores tras eliminar a Tigre 3-1 en Rosario.
Ahora, con la mira puesta en el histórico cruce ante River o Racing, el DT deberá administrar esfuerzos y pensar en la rotación para no descuidar ninguna competencia.
El rival de turno no será sencillo: Unión llega entonado tras ganarle 3-1 a Gimnasia en La Plata y con 15 puntos es uno de los líderes de la Zona A, junto a Barracas Central. Los santafesinos sumaron 10 de los últimos 12 puntos y quieren mantener la cima frente a un Independiente Rivadavia que buscará sorprender de visitante.