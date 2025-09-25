Fecha 10 del Clausura: cuándo juegan Godoy Cruz e Independiente Rivadavia

El Tomba va contra el Ciclón y el Azul recibe al Globo.

La fecha 10 del Torneo Clausura 2025 llega con dos partidos fundamentales para los mendocinos: Godoy Cruz visitará a San Lorenzo el sábado 27 de septiembre a las 16:45 , mientras que Independiente Rivadavia recibirá a Huracán el domingo 28 a las 19:30 .

Ambos buscan sumar puntos clave para mantenerse con chances de clasificación a los playoffs de la Liga Profesional .

uno por lado Godoy Cruz empató 1-1 con Instituto en el Gambarte: homenaje al Gato Oldrá y otra deuda como local

definidio La Lepra vs. el Tomba ¿En el Bautista Gargantini o el Malvinas Argentinas?

El Tomba, dirigido por Walter Ribonetto, se ubica 13° en la Zona B con ocho puntos y necesita ganar para acercarse a los puestos de clasificación. Viene de dos empates consecutivos, el último ante Instituto , que cortaron su impulso inicial.

Para este duelo, será clave el aporte ofensivo de Agustín Auzmendi y Facundo Altamira , sumado al equilibrio que aportan Guillermo “Pol” Fernández y Vicente Poggi .

El rival no llega en su mejor momento: San Lorenzo acumula tres partidos sin triunfos y busca reaccionar en el Bajo Flores. El equipo de Damián Ayude es quinto con 13 puntos y necesita volver a ganar para no perder terreno, lo que puede abrir espacios para un Godoy Cruz que busca dar el golpe.

Nueva semana de trabajos en el PARC pic.twitter.com/lA7yC5Pgqn — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) September 23, 2025

Independiente Rivadavia recibe a Huracán con la ilusión de escalar posiciones

La Lepra mendocina tendrá una gran oportunidad el domingo en el Estadio Bautista Gargantini, donde recibirá a Huracán a las 19:30. Con el empuje de su gente, el equipo azul busca consolidarse en la Zona A y trepar en la tabla para seguir soñando con los playoffs.

Seguimos



Nos vemos en la catedral el próximo domingo



¡Arriba La Lepra! pic.twitter.com/AOUENuvoFN — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) September 20, 2025

Huracán llega necesitado de puntos y con la presión de salir de la zona baja, algo que podría favorecer a la Lepra si logra imponer su juego. El conjunto mendocino quiere hacer del Gargantini un fortín y sostener la racha positiva que viene construyendo en casa.

