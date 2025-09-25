el detalle completo

Fecha 10 del Clausura: cuándo juegan Godoy Cruz e Independiente Rivadavia

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y la Lepra tienen compromisos complicado del Torneo Clausura. Repasá lo que se viene.

El Tomba va contra el Ciclón y el Azul recibe al Globo.

El Tomba va contra el Ciclón y el Azul recibe al Globo.

Por Sitio Andino Deportes

La fecha 10 del Torneo Clausura 2025 llega con dos partidos fundamentales para los mendocinos: Godoy Cruz visitará a San Lorenzo el sábado 27 de septiembre a las 16:45, mientras que Independiente Rivadavia recibirá a Huracán el domingo 28 a las 19:30.

Ambos buscan sumar puntos clave para mantenerse con chances de clasificación a los playoffs de la Liga Profesional.

La Lepra y el Tomba otra vez cara a cara.
La Lepra vs. el Tomba ¿En el Bautista Gargantini o el Malvinas Argentinas?
El Tomba sumó de local (Foto: Prensa IAACC).
Godoy Cruz empató 1-1 con Instituto en el Gambarte: homenaje al Gato Oldrá y otra deuda como local

Para este duelo, será clave el aporte ofensivo de Agustín Auzmendi y Facundo Altamira, sumado al equilibrio que aportan Guillermo “Pol” Fernández y Vicente Poggi.

El rival no llega en su mejor momento: San Lorenzo acumula tres partidos sin triunfos y busca reaccionar en el Bajo Flores. El equipo de Damián Ayude es quinto con 13 puntos y necesita volver a ganar para no perder terreno, lo que puede abrir espacios para un Godoy Cruz que busca dar el golpe.

Independiente Rivadavia recibe a Huracán con la ilusión de escalar posiciones

La Lepra mendocina tendrá una gran oportunidad el domingo en el Estadio Bautista Gargantini, donde recibirá a Huracán a las 19:30. Con el empuje de su gente, el equipo azul busca consolidarse en la Zona A y trepar en la tabla para seguir soñando con los playoffs.

Huracán llega necesitado de puntos y con la presión de salir de la zona baja, algo que podría favorecer a la Lepra si logra imponer su juego. El conjunto mendocino quiere hacer del Gargantini un fortín y sostener la racha positiva que viene construyendo en casa.

La fecha completa del Torneo Clausura

