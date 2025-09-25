Fecha 10 del Clausura: cuándo juegan Godoy Cruz e Independiente Rivadavia

La fecha 10 del Torneo Clausura 2025 llega con dos partidos fundamentales para los mendocinos: Godoy Cruz visitará a San Lorenzo el sábado 27 de septiembre a las 16:45, mientras que Independiente Rivadavia recibirá a Huracán el domingo 28 a las 19:30.
Ambos buscan sumar puntos clave para mantenerse con chances de clasificación a los playoffs de la Liga Profesional.
Para este duelo, será clave el aporte ofensivo de Agustín Auzmendi y Facundo Altamira, sumado al equilibrio que aportan Guillermo “Pol” Fernández y Vicente Poggi.
El rival no llega en su mejor momento: San Lorenzoacumula tres partidos sin triunfos y busca reaccionar en el Bajo Flores. El equipo de Damián Ayude es quinto con 13 puntos y necesita volver a ganar para no perder terreno, lo que puede abrir espacios para un Godoy Cruz que busca dar el golpe.
Huracán llega necesitado de puntos y con la presión de salir de la zona baja, algo que podría favorecer a la Lepra si logra imponer su juego. El conjunto mendocino quiere hacer del Gargantini un fortín y sostener la racha positiva que viene construyendo en casa.