Francisco Cerúndolo sufrió una sorpresiva derrota y se despidió del ATP 500 de Beijing

Francisco Cerúndolo quedó eliminado en la primera ronda del ATP 500 de tenis en Beijing. Mirá todos los detalles de su participación y su temporada reciente.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado sorpresivamente en la primera ronda del ATP 500 de Beijing. En esta nota, te contamos en detalle cómo se desarrolló su participación, su rendimiento reciente y el contexto de su temporada en torneos internacionales.

Francisco Cerúndolo se despide del torneo con una sorpresiva derrota

Francisco Cerúndolo, número 21 del ranking ATP, fue superado por el estadounidense promesa Learner Tien en un partido que duró dos horas y 15 minutos, con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4.

Tras un inicio de temporada muy prometedor, en el que llegó a los cuartos de final de varios torneos Masters 1000 y alcanzó las semifinales en Madrid, el argentino no ha podido mantener el ritmo en los últimos torneos.

Desde Roland Garros, Cerúndolo ha sufrido eliminaciones tempranas en competencias clave: cayó en la primera ronda tanto del Grand Slam parisino como de Wimbledon, y en el US Open se despidió en la segunda ronda tras perder ante el suizo Leandro Riedi.

Resultados completos de la jornada en el ATP 500 de Beijing

  • Alexander Zverev (2°) – Lorenzo Sonego
  • Alex de Miñaur (3°) a Bu Yunchaokete: 6-4 y 6-0
  • Lorenzo Musetti (4°) – Giovanni Mpetshi Perricard
  • Flavio Cobolli a Andrey Rublev (6°): 7-6 (3) y 6-3
  • Jakub Mensik (7°) a Miomir Kecmanovic: 7-5 y 6-4
  • Daniil Medvedev (8°) a Cameron Norrie: 6-3 y 6-4
  • Corentin Moutet a Tallon Griekspoor: 6-4 y 7-5
  • Adrian Mannarino a Aleksandr Bublik: 6-3 y 6-2
  • Learner Tien a Francisco Cerúndolo: 4-6, 6-3 y 6-4
  • Arthur Cazaux a Shang Juncheng: 0-6, 7-6 (5) y 7-5
  • Arthur Rinderknech a David Goffin: 6-4, 3-6 y 6-4 / NA

