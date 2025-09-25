polideportivo

La fecha de la temporada de pista mendocina se traslada a la Casa de Gobierno: todos los detalles

Se corre la 8ª fecha de la temporada de pista y criterium 2025 en la provincia de Mendoza. Conocé horarios, circuito y cómo llegan los líderes del campeonato.

La temporada de pista sigue su curso.

 Por Martín Sebastián Colucci

El ciclismo de la provincia de Mendoza vuelve a vivir una jornada a pura velocidad: este domingo 28 de septiembre, desde las 10:00, se concentrarán los corredores frente a Casa de Gobierno, en Ciudad, para disputar la 8ª fecha de la temporada de pista y criterium 2025.

Habrá acción para todas las categorías y un circuito técnico de 900 metros que promete espectáculo.

Según la tabla oficial de la Asociación Ciclista Mendocina, Facundo Ambrossi lidera con 24 puntos, seguido por Bruno Contreras con 19 y Matías Contreras con 16. Detrás aparecen Matías Corvalán (5 puntos) y Camilo Mendoza (5 puntos), entre otros que buscarán descontar en esta nueva fecha.

Detalles de la 8ª fecha: horarios e inscripciones

La concentración será a partir de las 10:00 en Casa de Gobierno (Ciudad), y la largada oficial está prevista para las 11:00. El circuito será de 900 metros sobre un trazado rápido y seguro, ideal para el espectáculo y el alto nivel competitivo que caracteriza a esta temporada.

Las inscripciones se realizarán el mismo domingo en la concentración, y habrá competencias para todas las categorías: élite, sub-23, damas, máster, juveniles y niños. El evento es una gran oportunidad para disfrutar del mejor ciclismo local y apoyar a los pedalistas mendocinos que vienen protagonizando un campeonato apasionante.

