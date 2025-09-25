La fecha de la temporada de pista mendocina se traslada a la Casa de Gobierno: todos los detalles

El ciclismo de la provincia de Mendoza vuelve a vivir una jornada a pura velocidad: este domingo 28 de septiembre , desde las 10:00 , se concentrarán los corredores frente a Casa de Gobierno , en Ciudad, para disputar la 8ª fecha de la temporada de pista y criterium 2025 .

En la 7ª fecha, disputada en Guaymallén, el gran protagonista fue Matías Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz) , quien se impuso con autoridad. El podio lo completaron Matías Corvalán (Municipalidad de Guaymallén) y Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz), consolidando a estos nombres como los grandes animadores de la temporada.

Según la tabla oficial de la Asociación Ciclista Mendocina , Facundo Ambrossi lidera con 24 puntos , seguido por Bruno Contreras con 19 y Matías Contreras con 16 . Detrás aparecen Matías Corvalán (5 puntos) y Camilo Mendoza (5 puntos) , entre otros que buscarán descontar en esta nueva fecha.

Detalles de la 8ª fecha: horarios e inscripciones

La concentración será a partir de las 10:00 en Casa de Gobierno (Ciudad), y la largada oficial está prevista para las 11:00. El circuito será de 900 metros sobre un trazado rápido y seguro, ideal para el espectáculo y el alto nivel competitivo que caracteriza a esta temporada.

Las inscripciones se realizarán el mismo domingo en la concentración, y habrá competencias para todas las categorías: élite, sub-23, damas, máster, juveniles y niños. El evento es una gran oportunidad para disfrutar del mejor ciclismo local y apoyar a los pedalistas mendocinos que vienen protagonizando un campeonato apasionante.