Fin al sueño de Estudiantes en la Libertadores: el Pincha cayó en los penales ante Flamengo

El Club Estudiantes de La Plata quedó eliminado de la edición 2025 de la Copa Conmebol Libertadores, tras caer en los penales ante el Flamengo de Brasil, al que había vencido por 1 a 0 en el tiempo reglamentario, en el encuentro llevado a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi.
Gastón Benedetti, a los 47 minutos del primer tiempo, convirtió el único gol del encuentro para el Pincha. En el duelo de ida disputado en Brasil, los comandados por Eduardo Domínguez cayeron derrotados por 2-1. De esta manera, la serie quedó igualada 2-2 en el resultado global. En la definición desde los doce pasos, el exBoca Agustín Rossi fue la gran figura y contuvo dos disparos del León.
Los dirigidos por Filipe Luíz, grandes candidatos a quedarse con la copa continental, ahora se enfrentarán contra Racing Club en semifinales. En la otra llave, en tanto, se medirán Liga de Quito (que hoy eliminó al San Pablo) y Palmeiras, que dejó atrás a River Plate.