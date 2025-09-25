Casi casi León

Fin al sueño de Estudiantes en la Libertadores: el Pincha cayó en los penales ante Flamengo

El local emparejó la serie en los 90 minutos, pero el Mengäo se impuso desde los doce pasos, con el exBoca Agustín Rossi como figura en la definición. Mirá las jugadas más importantes.

Estudiantes quedó eliminado de la copa continental en casa.

Estudiantes quedó eliminado de la copa continental en casa.

Foto: Prensa Club Estudiantes de La Plata
Por Sitio Andino Deportes

El Club Estudiantes de La Plata quedó eliminado de la edición 2025 de la Copa Conmebol Libertadores, tras caer en los penales ante el Flamengo de Brasil, al que había vencido por 1 a 0 en el tiempo reglamentario, en el encuentro llevado a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Gastón Benedetti, a los 47 minutos del primer tiempo, convirtió el único gol del encuentro para el Pincha. En el duelo de ida disputado en Brasil, los comandados por Eduardo Domínguez cayeron derrotados por 2-1. De esta manera, la serie quedó igualada 2-2 en el resultado global. En la definición desde los doce pasos, el exBoca Agustín Rossi fue la gran figura y contuvo dos disparos del León.

El arquero argentino del conjunto brasileño tapó los disparos del propio Benedetti y Santiago Ascacibar y se convirtió en el héroe de la jornada de los rojinegros.

Los dirigidos por Filipe Luíz, grandes candidatos a quedarse con la copa continental, ahora se enfrentarán contra Racing Club en semifinales. En la otra llave, en tanto, se medirán Liga de Quito (que hoy eliminó al San Pablo) y Palmeiras, que dejó atrás a River Plate.

El resumen del Estudiantes 1 - Flamengo 0

