Fin al sueño de Estudiantes en la Libertadores: el Pincha cayó en los penales ante Flamengo

Estudiantes quedó eliminado de la copa continental en casa. Foto: Prensa Club Estudiantes de La Plata

Gastón Benedetti, a los 47 minutos del primer tiempo, convirtió el único gol del encuentro para el Pincha. En el duelo de ida disputado en Brasil, los comandados por Eduardo Domínguez cayeron derrotados por 2-1. De esta manera, la serie quedó igualada 2-2 en el resultado global. En la definición desde los doce pasos, el exBoca Agustín Rossi fue la gran figura y contuvo dos disparos del León.

Embed ¡¡¡GOLAZO DE BENEDETTI SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO PARA QUE EL PINCHA SE PONGA 2-2 EN LA SERIE ANTE FLAMENGO!!!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pLNWsnCLen — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025 El arquero argentino del conjunto brasileño tapó los disparos del propio Benedetti y Santiago Ascacibar y se convirtió en el héroe de la jornada de los rojinegros.

Embed ¡¡ROSSI LE ATAJÓ EL ÚLTIMO PENAL AL RUSO ASCACIBAR Y FLAMENGO A SEMIS!!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/fhp359pRSl — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025 Los dirigidos por Filipe Luíz, grandes candidatos a quedarse con la copa continental, ahora se enfrentarán contra Racing Club en semifinales. En la otra llave, en tanto, se medirán Liga de Quito (que hoy eliminó al San Pablo) y Palmeiras, que dejó atrás a River Plate.

El resumen del Estudiantes 1 - Flamengo 0 Embed