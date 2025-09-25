a paso firme

Inter Miami goleó 4-0 a New York City con doblete de Messi: mirá el resumen

El Inter Miami CF aplastó a New York City con dos goles de Lionel Messi y se prendió en la MLS. Descubrí cómo fue la paliza y qué se viene para el equipo rosa.

Lionel Messi hizo un gran aporte.

Por Sitio Andino Deportes

El Inter Miami CF protagonizó una noche soñada al golear 4-0 a New York City en el Citi Field, por la vigesimonovena fecha de la Major League Soccer (MLS). Con un doblete de Lionel Messi. El resto de los goles fueron de Baltasar Rodríguez y Luis Suárez.

Así el equipo de Javier Mascherano se mete en la pelea por la Conferencia Este.

Ya en la segunda mitad, el espectáculo lo dio el astro argentino: a los 28’, tras un pase milimétrico de Sergio Busquets, Messi picó la pelota por encima del arquero y estiró la ventaja.

La superioridad se confirmó a los 37 minutos con un penal sobre Rodrigo De Paul, que Luis Suárez transformó en el 3-0 con un remate bajo y cruzado. Cinco minutos después, Messi selló la goleada con una jugada individual, encarando por derecha y definiendo con un tiro cruzado imparable.

Con esta victoria, Inter Miami llegó a 55 puntos y se colocó en la tercera posición de la Conferencia Este, superando momentáneamente a New York City, que quedó con 53. El equipo de Mascherano volvió a demostrar que quiere ser protagonista absoluto de la temporada.

Próximos desafíos: Inter Miami visita a Toronto y NYCFC va por el clásico

En la próxima fecha, el Inter Miami se enfrentará a Toronto FC como visitante el sábado 27 de septiembre a las 17:30 (hora argentina). Por su parte, New York City buscará recuperarse en el clásico ante New York Red Bulls, también de visitante, ese mismo día a las 20:30.

Con un Messi decisivo, un Luis Suárez letal y el aporte clave de figuras como Busquets y De Paul, el equipo rosa ilusiona a sus fanáticos con llegar a lo más alto de la MLS. Las expectativas crecen y cada partido se vive como una final rumbo a los playoffs.

El resumen de la victoria del Inter Miami CF

