Inter Miami goleó 4-0 a New York City con doblete de Messi: mirá el resumen

El Inter Miami CF protagonizó una noche soñada al golear 4-0 a New York City en el Citi Field, por la vigesimonovena fecha de la Major League Soccer (MLS) . Con un doblete de Lionel Messi . El resto de los goles fueron de Baltasar Rodríguez y Luis Suárez.

Así el equipo de Javier Mascherano se mete en la pelea por la Conferencia Este.

El encuentro se abrió a los 42 minutos del primer tiempo cuando Baltasar Rodríguez aprovechó un pase filtrado de Messi y definió cruzado ante Matt Freese , poniendo el 1-0 para el conjunto rosa.

Ya en la segunda mitad, el espectáculo lo dio el astro argentino: a los 28’, tras un pase milimétrico de Sergio Busquets , Messi picó la pelota por encima del arquero y estiró la ventaja.

La superioridad se confirmó a los 37 minutos con un penal sobre Rodrigo De Paul, que Luis Suárez transformó en el 3-0 con un remate bajo y cruzado. Cinco minutos después, Messi selló la goleada con una jugada individual, encarando por derecha y definiendo con un tiro cruzado imparable.

Con esta victoria, Inter Miami llegó a 55 puntos y se colocó en la tercera posición de la Conferencia Este, superando momentáneamente a New York City, que quedó con 53. El equipo de Mascherano volvió a demostrar que quiere ser protagonista absoluto de la temporada.

Próximos desafíos: Inter Miami visita a Toronto y NYCFC va por el clásico

En la próxima fecha, el Inter Miami se enfrentará a Toronto FC como visitante el sábado 27 de septiembre a las 17:30 (hora argentina). Por su parte, New York City buscará recuperarse en el clásico ante New York Red Bulls, también de visitante, ese mismo día a las 20:30.

Con un Messi decisivo, un Luis Suárez letal y el aporte clave de figuras como Busquets y De Paul, el equipo rosa ilusiona a sus fanáticos con llegar a lo más alto de la MLS. Las expectativas crecen y cada partido se vive como una final rumbo a los playoffs.

El resumen de la victoria del Inter Miami CF