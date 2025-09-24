Inter Miami vs New York City FC ¿Podrá Messi seguir marcando en la MLS 2025 o habrá sorpresa?

El duelo entre Inter Miami CF y New York City FC por la MLS 2025 promete grandes emociones. Con Lionel Messi en racha goleadora y bajo la dirección de Javier Mascherano , el equipo buscará extender su buen momento tras dos victorias seguidas. El choque se jugará en el Citi Field desde las 20.30 (hora Argentina).

El equipo dirigido por Javier Mascherano llega a este cruce luego de un arranque irregular en la competencia . Tras sufrir dos derrotas consecutivas, el conjunto rosa logró levantarse con dos triunfos que lo devolvieron a la pelea en la Major League Soccer . En ambos encuentros, el astro rosarino fue determinante, aportando goles y liderazgo dentro de la cancha.

sigue Lionel Messi y su renovación en Inter Miami ¿Cuándo se anunciará y qué papel tendrá tras el retiro?

suma y suma Inter Miami con Lionel Messi ¿Qué necesita para asegurar su clasificación a los Playoffs de la MLS 2025?

La expectativa se centra en si Messi podrá mantener su nivel en un calendario exigente y ante un rival que buscará frenar su influencia. Inter Miami apuesta a un plantel experimentado que mezcla figuras consagradas como Busquets y Jordi Alba con jóvenes que empiezan a consolidarse.

El conjunto local todavía no confirmó su formación, aunque se espera que el DT Pascal Jansen presente un esquema sólido para contrarrestar la ofensiva rival. El Citi Field será escenario de un partido con mucha tensión, ya que New York City FC necesita sumar puntos para recuperar terreno en la tabla.

La incógnita pasa por la capacidad del equipo neoyorquino de controlar a Messi y a un ataque que se completa con Tadeo Allende, el mendocino que se ganó la titularidad. Los hinchas locales sueñan con ver un triunfo resonante que corte la racha de la visita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1970594481880867213&partner=&hide_thread=false De Miami a New York. Vamos! pic.twitter.com/QnLHG9p6zS — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 23, 2025

Cómo ver en vivo New York City FC vs Inter Miami

El encuentro por la MLS 2025 se transmitirá exclusivamente a través de Apple TV+, la plataforma que posee los derechos del torneo. Para acceder al partido, los fanáticos deberán contar con una suscripción, aunque también existen opciones de prueba gratuita.

Con la expectativa que genera Messi cada vez que pisa una cancha en Estados Unidos, el partido promete ser uno de los más seguidos de la fecha.

Posibles formaciones del duelo de la MLS:

Inter Miami : Oscar Ustari; Ian Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi, Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

New York City FC: formación a confirmar. DT: Pascal Jansen.

La síntesis del Inter Miami CF