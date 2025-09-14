Lionel Messi erró un penal y encima el Inter Miami perdió: mirá el resumen y lo que se viene

El Inter Miami CF sufrió un golpe durísimo en la MLS al caer 3-0 frente a Charlotte FC en Carolina del Norte. El gran protagonista fue Lionel Messi, quien desperdició un penal clave en el primer tiempo. El equipo de Javier Mascherano no encontró respuestas colectivas y quedó en la séptima posición de la tabla.
Lionel Messi y el penal errado que cambió el partido
El duelo comenzó parejo, con un Inter Miami que mostró ambición y generó ocasiones claras de gol. A los 30 minutos, Messi tuvo la gran chance de poner en ventaja a su equipo desde los doce pasos. Sin embargo, eligió definir con un remate picado y el arquero Kristijan Kahlina no se movió, deteniendo el disparo y desatando la decepción en las “Garzas”.
La jugada tuvo un efecto inmediato. Apenas dos minutos después, el colombiano Kerwin Vargas asistió a Idan Toklomati, quien definió con precisión para marcar el 1-0 parcial. Ese golpe anímico dejó tocado al equipo visitante, que no pudo reaccionar con claridad.
Antes del cierre del primer tiempo, Inter Miami intentó responder con una sociedad entre Messi y Campana, pero la defensa local se mostró sólida y controló los avances. Charlotte, en cambio, aprovechó cada error rival para generar peligro en el arco defendido por Centurión.
En la segunda parte, la historia se complicó aún más. A los dos minutos del complemento, Toklomati volvió a aparecer tras un pase de Brandt Bronico, ampliando la ventaja a 2-0. El delantero israelí se convirtió en una pesadilla para la defensa de Miami, que nunca logró contener sus movimientos.
Las malas noticias siguieron llegando para el equipo de Mascherano. A los 34 minutos, el defensor Tomás Avilés vio la doble amarilla y dejó a su equipo con un hombre menos. Con el marcador cuesta arriba y un jugador menos en cancha, las chances de remontada se diluyeron.
Charlotte, lejos de conformarse, siguió presionando y encontró el golpe final a los 39 minutos. Otra vez Toklomati, esta vez desde el punto de penal, firmó su hat-trick y selló el 3-0 definitivo en Carolina del Norte.
La derrota dejó a Inter Miami en el séptimo lugar de la tabla con 46 puntos, apenas uno más que New York City FC, que lo sigue de cerca en la lucha por clasificar a una copa internacional. La preocupación crece porque el equipo no logra consolidar un funcionamiento colectivo a la altura de las expectativas que genera tener a Messi en el plantel.
Mirá el resumen de la caída del Inter Miami CF
Lo que se viene para el Inter Miami CF
Con la derrota frente a Charlotte todavía fresca, Inter Miami deberá levantarse rápido: este martes se enfrenta a Seattle Sounders FC, un rival fuerte y con dinámica ofensiva. Será un duelo clave para Javier Mascherano, que deberá ajustar el equipo sin Luis Suárez (suspendido) y contener las expectativas que siempre rodean a Messi, especialmente tras fallar un penal decisivo.