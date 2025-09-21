Inter Miami con Lionel Messi ¿Qué necesita para asegurar su clasificación a los Playoffs de la MLS 2025?

Lionel Messi fue figura con dos goles y una asistencia en la victoria de Inter Miami.

El Inter Miami CF de Lionel Messi derrotó 3-2 a DC United en el Chase Stadium y dio un paso fundamental en su lucha por entrar a los Playoffs de la MLS de fútbol 2025. Con un doblete y una asistencia del capitán argentino, el equipo de Javier Mascherano quedó a un solo triunfo de confirmar su clasificación.

Lionel Messi brilló con doblete y asistencia en el Chase Stadium El encuentro tuvo a Messi como gran protagonista: asistió a Tadeo Allende para abrir el marcador y luego convirtió dos goles decisivos en la segunda parte. A pesar de los tantos de Christian Benteke y Jacob Murrell para la visita, la victoria de las Garzas nunca estuvo en riesgo y acercó al equipo a cumplir su objetivo principal de la temporada.

Más allá de los goles, Messi fue el eje del juego ofensivo. Se movió libre por todo el frente de ataque, generó sociedades con Sebastián Villa y Mateo Silvetti, e incluso cedió un penal para que su compañero pudiera marcar. Aunque esa jugada no terminó en gol, dejó en claro su rol de líder y su capacidad para potenciar a los demás en los momentos más importantes.

MASCHERANO, RENDIDO ANTE EL MEJOR DEL MUNDO



El entrenador de Inter Miami destacó la actuación de Lionel Messi ante DC United, donde marcó un doblete y brindó una asistencia. pic.twitter.com/jw70M6c3VB — El Gráfico (@elgraficoweb) September 21, 2025 El próximo partido puede sellar la clasificación a los Playoffs del Inter Miami CF La mirada ahora está puesta en lo que viene. El próximo miércoles, Inter Miami enfrentará a New York City como visitante y, de lograr un triunfo, asegurará matemáticamente su lugar en los Playoffs. Será un duelo clave no solo por la clasificación, sino también por la posibilidad de llegar con impulso anímico a la fase final.

El buen presente del equipo también reaviva el debate sobre el futuro de Messi. Según medios de Estados Unidos, su renovación contractual está muy cerca de anunciarse y el club planea ofrecerle un rol estratégico más allá de su retiro. Con este panorama, cada presentación de Messi no solo significa puntos para Inter Miami, sino también la confirmación de que la MLS vive un momento histórico con el mejor jugador del mundo como protagonista. Así lo ganó el Inter Miami CF