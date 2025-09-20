sigue

Lionel Messi y su renovación en Inter Miami ¿Cuándo se anunciará y qué papel tendrá tras el retiro?

La continuidad de Lionel Messi en Inter Miami CF parece inminente y Javier Mascherano anticipó que el anuncio está muy cerca. Enterate de todo acá.

Lionel Messi prepara su regreso como titular en Inter Miami mientras se define su futuro en la MLS. &nbsp;

Lionel Messi prepara su regreso como titular en Inter Miami mientras se define su futuro en la MLS.

 

Por Sitio Andino Deportes

La renovación contractual de Lionel Messi con el Inter Miami CF mantiene en vilo a la MLS y al mundo del fútbol. En la antesala del partido de este sábado ante DC United, el entrenador argentino Javier Mascherano deslizó que la oficialización está cerca y que significará una noticia histórica tanto para el club como para la liga estadounidense.

Lee además
Lionel Messi volvió a marcar en la Major League Soccer. video
tres puntos de oro

Inter Miami ganó con gol de Lionel Messi: la jugada que pudo cambiar el resultado en la MLS 2025
Lionel Messi busca revancha con Inter Miami ante Seattle Sounders en la MLS 2025.  
por la victoria

Lionel Messi y el Inter Miami juegan por la MLS ante Seattle Sounders: hora y dónde verlo

De acuerdo al Miami Herald, tras meses de negociaciones, Messi habría acordado los términos de un contrato multianual, posiblemente el último de su carrera profesional. El acuerdo incluiría beneficios estratégicos para el vínculo entre el jugador y la franquicia de Florida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPN_CENAM/status/1968140852498227410&partner=&hide_thread=false

Qué rol tendría Lionel Messi en Inter Miami tras el retiro

La expectativa crece no solo por la inminente renovación de Messi, sino también por lo que implicaría después de su retiro. Según trascendió, el contrato contempla la chance de que el capitán argentino se convierta en accionista del club, asuma un rol en la gestión deportiva junto a David Beckham y se transforme en embajador global de Inter Miami.

Mientras tanto, Messi arrastra algunos problemas físicos pero volvería a ser titular este sábado desde las 20:30 en el Chase Stadium, cuando Inter Miami reciba a DC United. El clima es de fiesta: los hinchas esperan verlo en acción y, al mismo tiempo, aguardan el anuncio oficial que marcaría un antes y un después en la historia del fútbol estadounidense.

Temas
Seguí leyendo

Lionel Messi erró un penal y encima el Inter Miami perdió: mirá el resumen y lo que se viene

Los máximos goleadores de la selección Argentina en la historia

En vivo: Maipú iguala ante Arsenal en un duelo clave por el ingreso al Reducido

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán y dónde ver la carrera de la F1 en vivo

Un River muleto juega un duelo chivo ante Atlético Tucumán: hora y dónde verlo

Franco Colapinto habló tras su accidente en la qualy del GP de Azerbaiyán: qué señaló y cuál es el plan

ATP 250 de Hangzhou: Tomás Etcheverry brilló ante Hijikata y va por un lugar en semifinales

Fórmula 1: Franco Colapinto se "pegó" en una curva y largará 16º el domingo

LO QUE SE LEE AHORA
formula 1: franco colapinto se pego en una curva y largara 16º el domingo
Gran Premio de Azerbaiyán

Fórmula 1: Franco Colapinto se "pegó" en una curva y largará 16º el domingo

Las Más Leídas

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta
Grave

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

Choque brutal en Potrerillos: dos vehículos impactaron de frente y quedaron destrozados
Solo hubo heridos

Choque frontal en Potrerillos: dos vehículos quedaron destrozados tras impactar de frente

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 25 de julio
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 20 de septiembre

Declararon culpable al policía acusado del homicidio de Valeria Ramírez, pero evitó la condena por femicidio video
Jurado popular

Declararon culpable al policía acusado del homicidio de Valeria Ramírez, pero evitó la condena por femicidio

Te Puede Interesar

Ropa sin aumentos y ventas a la baja: así viven el inicio de temporada los comerciantes de Mendoza.
Comercio

Ropa sin aumentos y ventas a la baja: así viven el inicio de temporada los comerciantes de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Llamada a licitación del Gobierno de Mendoza por Obra Pública en Potrerillos.
Obras estratégicas para el turismo en Mendoza

El Gobierno de Mendoza pone en marcha una obra clave para Potrerillos

Por Sitio Andino Política
Cristina Fernández de Kirchner desde el balcón en su casa, donde se encuentra detenida.

Dura crítica de Cristina Fernández de Kirchner a la política económica del Gobierno

Por Sitio Andino Política