Lionel Messi y su renovación en Inter Miami ¿Cuándo se anunciará y qué papel tendrá tras el retiro?

Lionel Messi prepara su regreso como titular en Inter Miami mientras se define su futuro en la MLS.

Por Sitio Andino Deportes







La renovación contractual de Lionel Messi con el Inter Miami CF mantiene en vilo a la MLS y al mundo del fútbol. En la antesala del partido de este sábado ante DC United, el entrenador argentino Javier Mascherano deslizó que la oficialización está cerca y que significará una noticia histórica tanto para el club como para la liga estadounidense.

Lionel Messi, Inter Miami y un contrato histórico para la MLS “Espero que sea pronto. Sería una gran noticia, no solo para el club, sino para la MLS en general”, aseguró Mascherano, quien conoce a Messi desde la Selección Argentina. La continuidad del rosarino no solo representaría un impacto deportivo para Inter Miami, sino también un golpe de efecto para todo el fútbol de Estados Unidos.

De acuerdo al Miami Herald, tras meses de negociaciones, Messi habría acordado los términos de un contrato multianual, posiblemente el último de su carrera profesional. El acuerdo incluiría beneficios estratégicos para el vínculo entre el jugador y la franquicia de Florida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPN_CENAM/status/1968140852498227410&partner=&hide_thread=false GOL N° 880 Y ASISTENCIA N° 390 PARA EL GOAT EN SU CARRERA



Lionel Messi estos números en 1122 partidos disputados. El 10 volvió a ser clave para Inter Miami y sigue rompiendo redes a los 38 años.



Está a solo 20 tantos de llegar a los 900 y a 10 asistencias para ser… pic.twitter.com/G0jWdlpTMW — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) September 17, 2025 Qué rol tendría Lionel Messi en Inter Miami tras el retiro La expectativa crece no solo por la inminente renovación de Messi, sino también por lo que implicaría después de su retiro. Según trascendió, el contrato contempla la chance de que el capitán argentino se convierta en accionista del club, asuma un rol en la gestión deportiva junto a David Beckham y se transforme en embajador global de Inter Miami.

Mientras tanto, Messi arrastra algunos problemas físicos pero volvería a ser titular este sábado desde las 20:30 en el Chase Stadium, cuando Inter Miami reciba a DC United. El clima es de fiesta: los hinchas esperan verlo en acción y, al mismo tiempo, aguardan el anuncio oficial que marcaría un antes y un después en la historia del fútbol estadounidense.