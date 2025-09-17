Inter Miami ganó con gol de Lionel Messi: la jugada que pudo cambiar el resultado en la MLS 2025

Lionel Messi volvió a marcar en la Major League Soccer.

Por Sitio Andino Deportes







El astro argentino Lionel Messi convirtió en la victoria del Inter Miami CF por 3-1 ante Seattle Sounders, por la fecha 27 de la MLS de fútbol 2025 en el Chase Stadium. El equipo de Javier Mascherano trepó a la quinta posición de la Conferencia Este y se afianza como candidato en la temporada.

Inter Miami superó a Seattle con goles de Messi, Alba y Fray El primer tanto llegó a los 11 minutos, cuando un pase filtrado de Messi habilitó a Jordi Alba, que definió cruzado para abrir el marcador. Minutos más tarde, el argentino estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate que dio en el palo derecho de Stefan Frei.

La recompensa llegó a los 40 minutos, con una jugada entre viejos socios: Alba envió un centro rasante que Messi empujó al gol por el segundo palo, decretando el 2-0 parcial. En el inicio del complemento, Ian Fray conectó de cabeza un córner al segundo palo y marcó el 3-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GusTorchia/status/1968154227706040829&partner=&hide_thread=false Messi 880.



La jugada de toda la vida, Alba y gol de Messi.



*880 goles.

*390 asistencias.

*1122 partidos.



Este animal es capaz de llegar a los 900 goles y a las 400 asistencias en el mismo partido.



pic.twitter.com/RAYHrrliKV — Gustavo Torchia (@GusTorchia) September 17, 2025 El descuento de Seattle y lo que viene para Inter Miami en la MLS Seattle Sounders logró descontar a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando Jordan Morris desbordó por derecha y asistió a Obed Vargas, que definió ante el arco vacío. Sin embargo, no alcanzó para complicar el triunfo de las “Garzas”.

Con esta victoria, el elenco de Mascherano suma 49 puntos y ocupa el quinto lugar en la Conferencia Este, mientras que Seattle quedó cuarto en la Oeste, con cuatro unidades menos. En la próxima fecha, Inter Miami recibirá al DC United el sábado 20 de septiembre, mientras que Seattle visitará al Austin FC el domingo 21. Embed - GOL Y ASISTENCIA DE MESSI EN EL TRIUNFO DE INTER MIAMI EN CASA | Inter Miami 3-1 Seattle | RESUMEN La síntesis del Inter Miami CF Embed Los resultados de la MLS Embed Las posiciones de la MLS Embed