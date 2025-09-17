tres puntos de oro

Inter Miami ganó con gol de Lionel Messi: la jugada que pudo cambiar el resultado en la MLS 2025

Con un tanto del argentino Lionel Messi, el Inter Miami CF derrotó 3-1 a Seattle Sounders en la MLS y se ilusiona con pelear arriba. Mirá lo que dejó el duelo.

Lionel Messi volvió a marcar en la Major League Soccer.

Lionel Messi volvió a marcar en la Major League Soccer.

Por Sitio Andino Deportes

El astro argentino Lionel Messi convirtió en la victoria del Inter Miami CF por 3-1 ante Seattle Sounders, por la fecha 27 de la MLS de fútbol 2025 en el Chase Stadium. El equipo de Javier Mascherano trepó a la quinta posición de la Conferencia Este y se afianza como candidato en la temporada.

Inter Miami superó a Seattle con goles de Messi, Alba y Fray

El primer tanto llegó a los 11 minutos, cuando un pase filtrado de Messi habilitó a Jordi Alba, que definió cruzado para abrir el marcador. Minutos más tarde, el argentino estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate que dio en el palo derecho de Stefan Frei.

Lee además
Lionel Messi busca revancha con Inter Miami ante Seattle Sounders en la MLS 2025.  
por la victoria

Lionel Messi y el Inter Miami juegan por la MLS ante Seattle Sounders: hora y dónde verlo
Lionel Messi falló un penal clave y Charlotte goleó a Inter Miami con un hat-trick de Idan Toklomati. video
no pudo

Lionel Messi erró un penal y encima el Inter Miami perdió: mirá el resumen y lo que se viene

La recompensa llegó a los 40 minutos, con una jugada entre viejos socios: Alba envió un centro rasante que Messi empujó al gol por el segundo palo, decretando el 2-0 parcial. En el inicio del complemento, Ian Fray conectó de cabeza un córner al segundo palo y marcó el 3-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GusTorchia/status/1968154227706040829&partner=&hide_thread=false

El descuento de Seattle y lo que viene para Inter Miami en la MLS

Seattle Sounders logró descontar a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando Jordan Morris desbordó por derecha y asistió a Obed Vargas, que definió ante el arco vacío. Sin embargo, no alcanzó para complicar el triunfo de las “Garzas”.

Con esta victoria, el elenco de Mascherano suma 49 puntos y ocupa el quinto lugar en la Conferencia Este, mientras que Seattle quedó cuarto en la Oeste, con cuatro unidades menos. En la próxima fecha, Inter Miami recibirá al DC United el sábado 20 de septiembre, mientras que Seattle visitará al Austin FC el domingo 21.

Embed - GOL Y ASISTENCIA DE MESSI EN EL TRIUNFO DE INTER MIAMI EN CASA | Inter Miami 3-1 Seattle | RESUMEN

La síntesis del Inter Miami CF

Embed

Los resultados de la MLS

Embed

Las posiciones de la MLS

Embed
Temas
Seguí leyendo

Los máximos goleadores de la selección Argentina en la historia

La Selección no pudo y se despidió de las Eliminatorias con una derrota 1 a 0 ante Ecuador: mirá el resumen

Copa Davis 2025: Argentina enfrentará a Alemania en cuartos de final en Bolonia

Los Leones y Las Leonas ya tienen fecha para el inicio de la Pro League 2025/26

Aconcagua Enduro Challenge 2025: la carrera más alta del mundo llega a Penitentes

Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo llega al GP de Azerbaiyán 2025 y qué le queda en el calendario

River vs Palmeiras en la Copa Libertadores: hora y dónde verlo

Franco Mastantuono hizo historia en la Champions League ¿Cómo les fue a los argentinos?

LO QUE SE LEE AHORA
River quiere la victoria.
En el Monumental

River vs Palmeiras en la Copa Libertadores: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?
Empresas y Negocios

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?

La provincia de Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería
Oportunidad

Oferta académica: Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería

El episodio que derivó en un juicio civil ocurrió en la cárcel de San Felipe. 
sentencia

Juicio civil: nueva condena al Estado por la muerte de un preso

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles
Atención

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles

Tractores nuevos en San Rafael.
Info al día

San Rafael: tractores nuevos, actividades en el Parque Yrigoyen y robo de cable teléfonico

Te Puede Interesar

Chile celebra sus fiestas patrias y miles de turistas llegarán a la Provincia de Mendoza. 
Ya cruzaron más de 4.000 turistas

El operativo en el Paso Internacional Los Libertadores por las fiestas patrias de Chile

Por Pablo Segura
¿Por qué no aparezco en el Padron Electoral?
VOTACIÓN

¿Por qué no aparezco en el Padron Electoral?

Por Sitio Andino Política
El accidente vial de Maipú ocurrió en la madrugada. 
una pareja herida

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

Por Pablo Segura