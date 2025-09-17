Inter Miami ganó con gol de Lionel Messi: la jugada que pudo cambiar el resultado en la MLS 2025

El astro argentino Lionel Messi convirtió en la victoria del Inter Miami CF por 3-1 ante Seattle Sounders, por la fecha 27 de la MLS de fútbol 2025 en el Chase Stadium. El equipo de Javier Mascherano trepó a la quinta posición de la Conferencia Este y se afianza como candidato en la temporada.
Inter Miami superó a Seattle con goles de Messi, Alba y Fray
El primer tanto llegó a los 11 minutos, cuando un pase filtrado de Messi habilitó a Jordi Alba, que definió cruzado para abrir el marcador. Minutos más tarde, el argentino estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate que dio en el palo derecho de Stefan Frei.
La recompensa llegó a los 40 minutos, con una jugada entre viejos socios: Alba envió un centro rasante que Messi empujó al gol por el segundo palo, decretando el 2-0 parcial. En el inicio del complemento, Ian Fray conectó de cabeza un córner al segundo palo y marcó el 3-0.
El descuento de Seattle y lo que viene para Inter Miami en la MLS
Seattle Sounders logró descontar a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando Jordan Morris desbordó por derecha y asistió a Obed Vargas, que definió ante el arco vacío. Sin embargo, no alcanzó para complicar el triunfo de las “Garzas”.