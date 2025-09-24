definidio

La Lepra vs. el Tomba ¿En el Bautista Gargantini o el Malvinas Argentinas?

El Club Sportivo Independiente Rivadavia y el Expreso se volverán a enfrentar por el Torneo Clausura 2025. Mirá en qué cancha se juega.

La Lepra y el Tomba otra vez cara a cara.

Por Sitio Andino Deportes

El partido del Club Sportivo Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025 ya genera clima de clásico en Mendoza. El partido se jugará el fin de semana del 12 de octubre en el Bautista Gargantini, donde la Lepra será local. El duelo llega cargado de historia reciente, necesidad de puntos y polémica por la localía.

Rumores, entradas y la polémica por la localía

Durante la última semana surgió un fuerte rumor de que el clásico se mudaría al Malvinas Argentinas con las dos hinchadas presentes. Sin embargo, los hinchas leprosos hicieron sentir su descontento en redes sociales, reclamando no perder la localía en “La Catedral”. Finalmente, todo indica que el choque se jugará en el Gargantini, aunque con un extra en el valor de las entradas para socios y no socios.

La expectativa es enorme: se espera estadio lleno y un operativo de seguridad especial, ya que se trata de uno de los partidos más convocantes del fútbol mendocino.

Lo que se juegan la Lepra y el Tomba en el Clausura

En lo futbolístico, Independiente Rivadavia busca sumar para meterse en la pelea por la tabla copera, clave de cara a las competencias internacionales. Por su parte, Godoy Cruz necesita engrosar su puntaje en el Clausura para posicionarse mejor en la actual Copa de la Liga y no quedar relegado entre los protagonistas.

Los últimos antecedentes marcan paridad: en el torneo anterior empataron 0-0 en el Parque San Martín y 1-1 en el Malvinas, resultados que reflejan lo parejo que se presenta el clásico mendocino moderno de los últimos tiempos.

