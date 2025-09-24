Los Pumas van por la hazaña en Durban ante los poderosos Springboks: antecedentes

Por la quinta fecha del The Rugby Championship 2025 , la Selección Argentina de rugby, Los Pumas , tendrá un desafío mayúsculo: enfrentar a Sudáfrica, último bicampeón del mundo y campeón defensor del torneo, este sábado en Durban. Conocé las novedades que te trae Sitio Andino.

El encuentro será clave para las aspiraciones de los dirigidos por Felipe Contepomi , que pese a marchar en la última posición de la tabla, se encuentran a solo tres puntos del líder y todavía sueñan con la pelea por el título.

El envión anímico llega tras la resonante victoria frente a Australia como visitantes en la última fecha, un resultado que mantuvo viva la ilusión. Sin embargo, el fixture no da respiro: en las dos últimas jornadas, los argentinos deberán medirse justamente contra los Springboks, primero en suelo sudafricano y luego en el mítico Twickenham Stadium , en Inglaterra.

Los números marcan una tendencia adversa. En el Rugby Championship, Argentina visitó en 11 ocasiones a los Springboks y apenas consiguió un triunfo. Ese festejo histórico se dio en 2015, con un 37-25 inolvidable en Durban, en el mismo año en que Los Pumas llegarían a semifinales del Mundial de Inglaterra.

El resto de los antecedentes muestran una amplia superioridad sudafricana: diez victorias, varias de ellas con marcadores abultados, como el 73-13 de 2013 o el reciente 48-7 en 2024. Aun así, el antecedente de 2023 dejó un margen de ilusión: Argentina perdió apenas 22-21, en un duelo que se definió por detalles.

Resultados de Los Pumas en Sudáfrica (Rugby Championship):

2012: Sudáfrica 27-6 Argentina

2013: Sudáfrica 73-13 Argentina

2014: Sudáfrica 13-6 Argentina

2015: Sudáfrica 25-37 Argentina

2016: Sudáfrica 30-23 Argentina

2017: Sudáfrica 37-15 Argentina

2018: Sudáfrica 34-21 Argentina

2021: Sudáfrica 32-12 Argentina

2022: Sudáfrica 38-21 Argentina

2023: Sudáfrica 22-21 Argentina

2024: Sudáfrica 48-7 Argentina

Lo que está en juego

La ecuación es simple: Los Pumas necesitan sumar para llegar con chances a la última fecha. Un triunfo sería histórico y los colocaría de lleno en la lucha por el título, pero incluso un bonus o una caída ajustada podría mantenerlos en carrera. Enfrente estará un seleccionado sudafricano que no solo es potencia mundial, sino que además defiende la corona regional y buscará no dejar dudas en su casa.