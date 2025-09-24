por el triunfo

Los Pumas van por la hazaña en Durban ante los poderosos Springboks: antecedentes

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por el Rugby Championship. Ilusión y desafío ante los bicampeones del mundo ¿Podrán dar el gran golpe?

Los Pumas quieren ser protagonistas.

Los Pumas quieren ser protagonistas.

Por Sitio Andino Deportes

Por la quinta fecha del The Rugby Championship 2025, la Selección Argentina de rugby, Los Pumas, tendrá un desafío mayúsculo: enfrentar a Sudáfrica, último bicampeón del mundo y campeón defensor del torneo, este sábado en Durban. Conocé las novedades que te trae Sitio Andino.

Dos mendocinos, protagonistas en el XV de Los Pumas que definió Contepomi para jugar en Durban.

Rugby Championship 2025: Los Pumas con dos mendocinos en el XV para enfrentar a Sudáfrica en Durban
Contepomi y Los Pumas quieren dar otro golpe y acercarse a la gloria en el torneo.  
Rugby Championship: qué tienen que hacer Los Pumas para ser campeones por primera vez en la historia

El envión anímico llega tras la resonante victoria frente a Australia como visitantes en la última fecha, un resultado que mantuvo viva la ilusión. Sin embargo, el fixture no da respiro: en las dos últimas jornadas, los argentinos deberán medirse justamente contra los Springboks, primero en suelo sudafricano y luego en el mítico Twickenham Stadium, en Inglaterra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1970821882841571599&partner=&hide_thread=false

Un historial esquivo en tierras sudafricanas para Los Pumas

Los números marcan una tendencia adversa. En el Rugby Championship, Argentina visitó en 11 ocasiones a los Springboks y apenas consiguió un triunfo. Ese festejo histórico se dio en 2015, con un 37-25 inolvidable en Durban, en el mismo año en que Los Pumas llegarían a semifinales del Mundial de Inglaterra.

El resto de los antecedentes muestran una amplia superioridad sudafricana: diez victorias, varias de ellas con marcadores abultados, como el 73-13 de 2013 o el reciente 48-7 en 2024. Aun así, el antecedente de 2023 dejó un margen de ilusión: Argentina perdió apenas 22-21, en un duelo que se definió por detalles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1969788036666814902&partner=&hide_thread=false

Resultados de Los Pumas en Sudáfrica (Rugby Championship):

  • 2012: Sudáfrica 27-6 Argentina

  • 2013: Sudáfrica 73-13 Argentina

  • 2014: Sudáfrica 13-6 Argentina

  • 2015: Sudáfrica 25-37 Argentina

  • 2016: Sudáfrica 30-23 Argentina

  • 2017: Sudáfrica 37-15 Argentina

  • 2018: Sudáfrica 34-21 Argentina

  • 2021: Sudáfrica 32-12 Argentina

  • 2022: Sudáfrica 38-21 Argentina

  • 2023: Sudáfrica 22-21 Argentina

  • 2024: Sudáfrica 48-7 Argentina

Lo que está en juego

La ecuación es simple: Los Pumas necesitan sumar para llegar con chances a la última fecha. Un triunfo sería histórico y los colocaría de lleno en la lucha por el título, pero incluso un bonus o una caída ajustada podría mantenerlos en carrera. Enfrente estará un seleccionado sudafricano que no solo es potencia mundial, sino que además defiende la corona regional y buscará no dejar dudas en su casa.

