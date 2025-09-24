Los Pumas van por la hazaña en Durban ante los poderosos Springboks: antecedentes

Por la quinta fecha del The Rugby Championship 2025, la Selección Argentina de rugby, Los Pumas, tendrá un desafío mayúsculo: enfrentar a Sudáfrica, último bicampeón del mundo y campeón defensor del torneo, este sábado en Durban. Conocé las novedades que te trae Sitio Andino.
El envión anímico llega tras la resonante victoria frente a Australia como visitantes en la última fecha, un resultado que mantuvo viva la ilusión. Sin embargo, el fixture no da respiro: en las dos últimas jornadas, los argentinos deberán medirse justamente contra los Springboks, primero en suelo sudafricano y luego en el mítico Twickenham Stadium, en Inglaterra.
Un historial esquivo en tierras sudafricanas para Los Pumas
Los números marcan una tendencia adversa. En el Rugby Championship, Argentina visitó en 11 ocasiones a los Springboks y apenas consiguió un triunfo. Ese festejo histórico se dio en 2015, con un 37-25 inolvidable en Durban, en el mismo año en que Los Pumas llegarían a semifinales del Mundial de Inglaterra.
El resto de los antecedentes muestran una amplia superioridad sudafricana: diez victorias, varias de ellas con marcadores abultados, como el 73-13 de 2013 o el reciente 48-7 en 2024. Aun así, el antecedente de 2023 dejó un margen de ilusión: Argentina perdió apenas 22-21, en un duelo que se definió por detalles.
Resultados de Los Pumas en Sudáfrica (Rugby Championship):
2012: Sudáfrica 27-6 Argentina
2013: Sudáfrica 73-13 Argentina
2014: Sudáfrica 13-6 Argentina
2015: Sudáfrica 25-37 Argentina
2016: Sudáfrica 30-23 Argentina
2017: Sudáfrica 37-15 Argentina
2018: Sudáfrica 34-21 Argentina
2021: Sudáfrica 32-12 Argentina
2022: Sudáfrica 38-21 Argentina
2023: Sudáfrica 22-21 Argentina
2024: Sudáfrica 48-7 Argentina
Lo que está en juego
La ecuación es simple: Los Pumas necesitan sumar para llegar con chances a la última fecha. Un triunfo sería histórico y los colocaría de lleno en la lucha por el título, pero incluso un bonus o una caída ajustada podría mantenerlos en carrera. Enfrente estará un seleccionado sudafricano que no solo es potencia mundial, sino que además defiende la corona regional y buscará no dejar dudas en su casa.