Ni vencedores ni vencidos: empate entre el Tomba y la Lepra en el clásico

Godoy Cruz vs. Independiente Rivadavia.jpg

Desde el comienzo, ambos equipos se mostraron cautelosos. Godoy Cruz y Independiente Rivadavia tardaron en soltarse y no fue hasta el minuto 15 cuando se vio el primer intento real de gol. Un Luca Martínez Dupuy que intentó una chilena que salió desviada fue lo más cercano al primer remate al arco, en un partido que no encontraba su ritmo. Por su parte, la Lepra intentó generar peligro con un avance de Sebastián Villa, pero el remate final no encontró la portería de Franco Petroli.