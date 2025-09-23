polideportivo

Karting mundialista: un mendocino buscará hacer historia grande en Italia

Con apenas 14 años, Francisco Figueroa será el primer piloto mendocino en disputar la Copa del Mundo FIA de Karting. Conocé qué se viene.

El guaymallino representará a Mendoza y a la Argentina en el Karting de Cremona.

El guaymallino representará a Mendoza y a la Argentina en el Karting de Cremona.

 Por Martín Sebastián Colucci

El joven piloto mendocino Francisco Figueroa, de tan sólo 14 años, partió rumbo a Italia para disputar la Copa del Mundo FIA de Karting 2025, el evento más prestigioso de la especialidad. Repasá en Sitio Andino todo lo que se viene al atleta del volante.

Criado en Dorrego (Guaymallén), será el primer mendocino de la historia en competir en un torneo mundial organizado por la Federación Internacional de Automovilismo.

Lee además
Dos mendocinos, protagonistas en el XV de Los Pumas que definió Contepomi para jugar en Durban.

Rugby Championship 2025: Los Pumas con dos mendocinos en el XV para enfrentar a Sudáfrica en Durban
River, Racing, Vélez, Estudiantes y Lanús, protagonistas en la dura Copa Libertadores y Sudamericana.
por la victoria

Copa Libertadores y Sudamericana: el cronograma de los equipos argentinos en los cuartos de final 2025
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1970493564296613921&partner=&hide_thread=false

De Dorrego al mundo del Karting: los primeros pasos de Francisco Figueroa

Figueroa comenzó a correr a los 5 años en el Karting Mendocino, semillero de talentos que le permitió proyectarse a competencias nacionales e internacionales. En 2021 se consagró Campeón Nacional, repitió el logro en 2024 y sumó un Subcampeonato Sudamericano en 2022.

Su talento lo llevó también a representar a la Argentina en campeonatos de Chile, Colombia, Perú e incluso en Italia, considerada la cuna del karting mundial. Gracias a sus resultados, en 2024 se coronó Campeón Argentino, lo que le otorgó el pase directo al Mundial FIA de este año.

karting (2)

La gran cita: la Copa del Mundo FIA en Cremona

La competencia se desarrollará desde el jueves hasta el domingo en Cremona, Italia, con más de 90 pilotos de 25 países en la categoría OKN. Solo 36 corredores llegarán a la gran final del domingo, tras superar las clasificaciones y seis mangas durante viernes y sábado.

Figueroa integra la delegación argentina de 9 pilotos y competirá con el prestigioso equipo sueco Ward Racing, con el asesoramiento deportivo de Lucas Zaffaroni, su preparador en Argentina.

Nos hemos preparado intensamente para esta carrera. Hace unos meses corrimos tres fechas consecutivas en Cremona para conocer el circuito y lograr la mejor adaptación”, comentó Figueroa antes de partir.

karting (3)

El orgullo de representar a Mendoza y a la Argentina

El joven piloto viajará acompañado por su familia, a quienes señala como su gran sostén, junto a los sponsors que lo apoyan. “Es un orgullo representar a Mendoza y mi bandera argentina en la Copa del Mundo de Karting. Vamos a dar todo y más”, afirmó con entusiasmo.

La expectativa es alta, no solo por lo que significa para su carrera, sino también porque coloca a Mendoza en el mapa mundial del automovilismo de base, en una disciplina que históricamente ha sido la escuela de grandes campeones de la Fórmula 1.

Todos los datos del evento de Karting

GUÍA DEL EVENTO

https://www.fiakarting.com/event/2025-cremona/guide

INSCRIPTOS

https://nocache.fiakarting.com/sites/default/files/xml_folder/2025/Cremona/ok-n_entry.pdf

HORARIOS

https://nocache.fiakarting.com/sites/default/files/2025-09/Timetable%20Cremona%202025%20V1.pdf

Temas
Seguí leyendo

UEFA Europa League 2025: los 14 argentinos que buscarán la gloria

Florencia Leyría y la Esclerosis múltiple: la historia de superación que emociona a todo Mendoza en 2025

Un recuerdo eterno en el fútbol mendocino a Medardo "Tanque Puntano" Sosa, máximo goleador histórico

Atento Lepra: se confirmó todo para el duelo de la Copa Argentina entre River y Racing

El duro mensaje de Alpine sacude la F1 ¿Se terminó la paciencia con Colapinto y Pierre Gasly en 2025?

La casa de la Selección ¿Quién se hace cargo de los gastos de la modernización del Único de La Plata?

Fútbol: Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé recibieron el Balón de Oro 2025

Miguel Ángel Russo fue internado nuevamente: cómo está el DT de Boca

LO QUE SE LEE AHORA
Florencia enfrenta con todo su Esclerosis múltiple.
Destacada

Florencia Leyría y la Esclerosis múltiple: la historia de superación que emociona a todo Mendoza en 2025

Las Más Leídas

El principal acusado por el homicidio de Guaymallén está detenido y será imputado. 
crimen en las heras

Una menor, la pieza clave para esclarecer el homicidio del empresario sanjuanino

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne
serios incidentes

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne

Se concretó la detención de varios ciudadanos por distintos hechos delictivos
Importante despliegue

Un amplio operativo policial dejó detenidos y droga secuestrada en el Gran Mendoza

Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio. 
Allanamiento en el algarrobal

Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Unas 80 mil personas se congregaron en el Parque Yrigoyen
Festival a pleno

Una multitud disfrutó de "Primavera en el Parque" en el Parque Yrigoyen de San Rafael

Te Puede Interesar

Taxis: la protesta que terminó en caos vehicular y la dura respuesta del Gobierno.
Reclamo

Taxis: la protesta que terminó en caos vehicular y la dura respuesta del Gobierno

Por Natalia Mantineo
El edificio fue evacuado en su totalidad. Foto: Yemel Fil. 
la policía trabaja en el lugar

Evacuaron la Municipalidad de Mendoza por una amenaza de bomba

Por Sitio Andino Policiales
El gobernadorAlfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza
El debate que se viene

Alfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza

Por Cecilia Zabala