Karting mundialista: un mendocino buscará hacer historia grande en Italia

El guaymallino representará a Mendoza y a la Argentina en el Karting de Cremona.

El joven piloto mendocino Francisco Figueroa , de tan sólo 14 años , partió rumbo a Italia para disputar la Copa del Mundo FIA de Karting 2025 , el evento más prestigioso de la especialidad. Repasá en Sitio Andino todo lo que se viene al atleta del volante.

Criado en Dorrego (Guaymallén), será el primer mendocino de la historia en competir en un torneo mundial organizado por la Federación Internacional de Automovilismo .

Figueroa comenzó a correr a los 5 años en el Karting Mendocino , semillero de talentos que le permitió proyectarse a competencias nacionales e internacionales. En 2021 se consagró Campeón Nacional , repitió el logro en 2024 y sumó un Subcampeonato Sudamericano en 2022 .

Francisco Figueroa, piloto mendocino de 14 años, ya está en Italia para correr la Copa del Mundo FIA de Karting 2025 en Cremona. Primer mendocino en la historia en disputar este torneo ¡Orgullo provincial! #Karting #Mendoza #FIA pic.twitter.com/hqYaV54fZf

Su talento lo llevó también a representar a la Argentina en campeonatos de Chile, Colombia, Perú e incluso en Italia , considerada la cuna del karting mundial. Gracias a sus resultados, en 2024 se coronó Campeón Argentino, lo que le otorgó el pase directo al Mundial FIA de este año.

karting (2)

La gran cita: la Copa del Mundo FIA en Cremona

La competencia se desarrollará desde el jueves hasta el domingo en Cremona, Italia, con más de 90 pilotos de 25 países en la categoría OKN. Solo 36 corredores llegarán a la gran final del domingo, tras superar las clasificaciones y seis mangas durante viernes y sábado.

Figueroa integra la delegación argentina de 9 pilotos y competirá con el prestigioso equipo sueco Ward Racing, con el asesoramiento deportivo de Lucas Zaffaroni, su preparador en Argentina.

“Nos hemos preparado intensamente para esta carrera. Hace unos meses corrimos tres fechas consecutivas en Cremona para conocer el circuito y lograr la mejor adaptación”, comentó Figueroa antes de partir.

karting (3)

El orgullo de representar a Mendoza y a la Argentina

El joven piloto viajará acompañado por su familia, a quienes señala como su gran sostén, junto a los sponsors que lo apoyan. “Es un orgullo representar a Mendoza y mi bandera argentina en la Copa del Mundo de Karting. Vamos a dar todo y más”, afirmó con entusiasmo.

La expectativa es alta, no solo por lo que significa para su carrera, sino también porque coloca a Mendoza en el mapa mundial del automovilismo de base, en una disciplina que históricamente ha sido la escuela de grandes campeones de la Fórmula 1.

Todos los datos del evento de Karting

GUÍA DEL EVENTO

https://www.fiakarting.com/event/2025-cremona/guide

INSCRIPTOS

https://nocache.fiakarting.com/sites/default/files/xml_folder/2025/Cremona/ok-n_entry.pdf

HORARIOS

https://nocache.fiakarting.com/sites/default/files/2025-09/Timetable%20Cremona%202025%20V1.pdf