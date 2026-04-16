16 de abril de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

Por qué la Lepra se metió en un grupo selecto de equipos con su Maracanazo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia dio el golpe en la Copa Libertadores frente al Fluminense. Mirá el datazo que ahora chapea el Azul.

La Lepra se hizo inmenzo,

La Lepra se hizo inmenzo,

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Sportivo Independiente Rivadavia no solo ganó en el Maracaná: se metió en un cuadro histórico del fútbol argentino. La Lepra venció 2-1 a Fluminense en Brasil y se convirtió en apenas el cuarto equipo argentino en lograr un triunfo en ese estadio por Copa Libertadores, un dato que dimensiona el impacto real de la hazaña.

No es un triunfo más. Es historia pura. Es romper una barrera que casi nadie pudo cruzar.

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El cuadro histórico que ahora tiene a Independiente Rivadavia

El dato es brutal. En más de 60 años de Copa Libertadores, solo cuatro equipos argentinos lograron ganar en el Maracaná.

Ese cuadro quedó así:

  • 1964 – Independiente vs Santos
  • 1985 – Argentinos Juniors vs Fluminense
  • 2025 – Central Córdoba vs Flamengo
  • 2026 – Independiente Rivadavia vs Fluminense

Sí, la Lepra está ahí. Sí, en ese lugar donde entran muy pocos. Y lo más fuerte: lo hizo en su primera experiencia en Libertadores, en un estadio donde incluso gigantes del continente no pudieron ganar.

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Un triunfo que vale mucho más que tres puntos

Independiente Rivadavia no ganó de casualidad. Ganó porque entendió el partido, porque tuvo personalidad, porque jugó con carácter de equipo grande.

Fluminense apretó en los dos tiempos. Lo llevó al límite. Lo incomodó. Pero la Lepra respondió con todo:

  • Sartori marcó el empate en un momento clave
  • Álex Arce metió el 2-1 que cambió la historia
  • Bolcato sostuvo el resultado con una actuación enorme

Y después, lo más importante: no se partió, no se desesperó, no se achicó. Los ingresos de Ossela y Elordi le dieron aire a una defensa que tenía que resistir. Y resistió. Porque este equipo tiene algo que no se negocia: deja la vida en cada pelota.

El contraste en Mendoza que potencia aún más la hazaña

El logro de la Lepra se vuelve todavía más fuerte cuando se mira el contexto local.

Mientras Independiente Rivadavia se mete en un cuadro histórico continental, Godoy Cruz atraviesa otra realidad:

  • Descendió el año pasado
  • Hoy juega en la Primera Nacional
  • Está en zona de reducido, buscando volver a Primera

Y hay un dato que pega fuerte:

el Tomba nunca pudo ganar ante equipos brasileños.

Su historial lo marca:

  • vs Athletico Paranaense (2014)
    • 0-1 (Brasil)
    • 2-2 (Mendoza)
  • vs Atlético Mineiro (2017)
    • 1-1 (Mendoza)
    • 1-4 (Brasil)
  • vs Palmeiras (2019)
    • 0-1 (Mendoza)
    • 0-4 (Brasil)
  • vs Grêmio (2025)
    • 2-2 (Mendoza)
    • 1-1 (Brasil)

Totales:

  • 8 partidos
  • 5 empates
  • 3 derrotas
  • 0 victorias

Mientras uno no pudo en ocho intentos…la Lepra fue al Maracaná y lo hizo de una.

Una Lepra que no sorprende: confirma

Esto no es un golpe aislado.

Independiente Rivadavia hoy es:

  • Líder del Grupo C de la Libertadores (6 puntos)
  • Puntero del Apertura
  • Primero en la tabla anual

Es un equipo que:

  • compite siempre
  • resiste cuando hay que resistir
  • golpea cuando tiene que golpear

Y ahora, además, tiene algo que no se discute:

un lugar en la historia del Maracaná.

Preguntas frecuentes sobre el logro de la Lepra

¿Qué logró Independiente Rivadavia en el Maracaná?

Se convirtió en el cuarto equipo argentino en ganar allí por Copa Libertadores.

¿Qué equipos integran ese cuadro histórico?

Independiente (1964), Argentinos (1985), Central Córdoba (2025) y la Lepra (2026).

¿A quién le ganó?

A Fluminense por 2-1.

¿Godoy Cruz logró algo similar?

No. Nunca ganó ante equipos brasileños en torneos internacionales.

¿Cómo está la Lepra en la Copa?

Puntero con puntaje ideal (6 puntos).

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