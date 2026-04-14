14 de abril de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

Por la epopeya de la Lepra en el Maracaná: la historia de sacrificio y pasión de los hinchas que emociona

El Club Sportivo Independiente Rivadavia se mide con el Flu en la Copa Libertadores y será acompañado por cientos de hinchas. Repasá esta historia de pasión.

La Lepra quiere dar el golpe en el Maracaná.

La Lepra quiere dar el golpe en el Maracaná.

 Por Martín Sebastián Colucci

En medio del momento histórico del Club Sportivo Independiente Rivadavia, hay historias que explican todo. La de Hernán Quiroga es una de ellas. Hincha de los que estuvieron siempre, de los que bancaron en las malas, hoy está en Brasil para ver a la Lepra en su primera Copa Libertadores, en el Maracaná ante Fluminense. Y su historia emociona.

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El viaje de Hernán: sacrificio, esfuerzo y un sueño cumplido por la Lepra

Hernán salió desde Jesús Nazareno, Guaymallén, junto a ocho amigos. Pero este viaje no fue improvisado: fue una meta que empezó el día que la Lepra clasificó: “Junté plata desde ese momento, sin tocar mi sueldo”, contó.

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Para hacerlo posible, se reinventó: trabajó como Uber, armó un lavadero artesanal y organizó torneos de fútbol. Cada peso tuvo un destino claro: estar en el Maracaná con Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia

La carta a su hijo que define lo que es ser de la Lepra

Antes de viajar, Hernán dejó algo que trasciende el fútbol: una carta para su hijo. Ahí le explicó lo que significa ser hincha de verdad: “Hoy es fácil enamorarse de Independiente porque gana, porque contagia. Pero yo viví todas las malas y eso me enamoró de mi equipo”.

Y dejó una frase que resume una vida:“Esto que estamos viviendo es una recompensa por haberla aguantado tanto. Nunca abandonamos”. Pero también le marcó el camino: “Cuando vuelvan las malas, ahí es donde más hay que estar. Porque ahí es cuando el club más nos necesita”.

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No está solo: los Caudillos ya copan Brasil

La historia de Hernán no es aislada. Es parte de algo más grande: los caudillos de la Lepra que siempre están.

Ya hay miles de hinchas en Brasil, organizando banderazos en la previa y preparándose para acompañar al equipo en el Maracaná.

Se estima que serán cerca de 2000 mendocinos, en una movilización histórica. La Lepra no juega sola. Nunca jugó sola.

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Un presente que potencia todo

El viaje se explica también por el momento. Independiente Rivadavia llega líder del Apertura y de la tabla anual, con una racha sin derrotas y tras un triunfazo ante Argentinos Juniors.

El equipo de Alfredo Berti va con todo su arsenal, con una identidad clara y un funcionamiento que lo convirtió en protagonista. Hoy la Lepra contagia… pero también representa.

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El partido y una frase que resume el sentimiento

Hernán también habló del partido, con la mezcla justa de ilusión y realismo: “Es un rival muy duro por la jerarquía que tiene. Pedir la victoria quizás es mucho… aunque vamos por todo”.

Y dejó una definición que pinta el momento: “Un punto en el Maracaná sería muy valioso. Después veremos si sirve o no”.

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