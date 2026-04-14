Por la epopeya de la Lepra en el Maracaná: la historia de sacrificio y pasión de los hinchas que emociona

En medio del momento histórico del Club Sportivo Independiente Rivadavia, hay historias que explican todo. La de Hernán Quiroga es una de ellas. Hincha de los que estuvieron siempre, de los que bancaron en las malas, hoy está en Brasil para ver a la Lepra en su primera Copa Libertadores, en el Maracaná ante Fluminense. Y su historia emociona.
El viaje de Hernán: sacrificio, esfuerzo y un sueño cumplido por la Lepra
Hernán salió desde Jesús Nazareno, Guaymallén, junto a ocho amigos. Pero este viaje no fue improvisado: fue una meta que empezó el día que la Lepra clasificó: “Junté plata desde ese momento, sin tocar mi sueldo”, contó.
Para hacerlo posible, se reinventó: trabajó como Uber, armó un lavadero artesanal y organizó torneos de fútbol. Cada peso tuvo un destino claro: estar en el Maracaná con Independiente Rivadavia.
La carta a su hijo que define lo que es ser de la Lepra
Antes de viajar, Hernán dejó algo que trasciende el fútbol: una carta para su hijo. Ahí le explicó lo que significa ser hincha de verdad: “Hoy es fácil enamorarse de Independiente porque gana, porque contagia. Pero yo viví todas las malas y eso me enamoró de mi equipo”.
Y dejó una frase que resume una vida:“Esto que estamos viviendo es una recompensa por haberla aguantado tanto. Nunca abandonamos”. Pero también le marcó el camino: “Cuando vuelvan las malas, ahí es donde más hay que estar. Porque ahí es cuando el club más nos necesita”.
El Club Sportivo Independiente Rivadavia fue distinguido por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, que declaró de interés su participación en la 67° edición de la Copa CONMEBOL #Libertadores de América.