Por la epopeya de la Lepra en el Maracaná: la historia de sacrificio y pasión de los hinchas que emociona

En medio del momento histórico del Club Sportivo Independiente Rivadavia , hay historias que explican todo. La de Hernán Quiroga es una de ellas. Hincha de los que estuvieron siempre, de los que bancaron en las malas , hoy está en Brasil para ver a la Lepra en su primera Copa Libertadores, en el Maracaná ante Fluminense . Y su historia emociona.

Hernán salió desde Jesús Nazareno, Guaymallén , junto a ocho amigos. Pero este viaje no fue improvisado: fue una meta que empezó el día que la Lepra clasificó: “Junté plata desde ese momento, sin tocar mi sueldo” , contó.

Hernán Quiroga viajó desde #Mendoza a #Brasil para ver a #IndependienteRivadavia en su primera #CopaLibertadores : juntó plata con Uber, un lavadero y torneos, y dejó una carta a su hijo. Repasá en @sitioandinomza esta gran historia. pic.twitter.com/LDZzujoP21

La Lepra sueña en grande: los 11 del desafío histórico en el Maracaná por la Libertadores ante Fluminense

La Lepra partió a Brasil y sueña en grande en la Libertadores

Para hacerlo posible, se reinventó: trabajó como Uber, armó un lavadero artesanal y organizó torneos de fútbol . Cada peso tuvo un destino claro: estar en el Maracaná con Independiente Rivadavia .

Antes de viajar, Hernán dejó algo que trasciende el fútbol: una carta para su hijo . Ahí le explicó lo que significa ser hincha de verdad: “Hoy es fácil enamorarse de Independiente porque gana, porque contagia. Pero yo viví todas las malas y eso me enamoró de mi equipo” .

Y dejó una frase que resume una vida:“Esto que estamos viviendo es una recompensa por haberla aguantado tanto. Nunca abandonamos”. Pero también le marcó el camino: “Cuando vuelvan las malas, ahí es donde más hay que estar. Porque ahí es cuando el club más nos necesita”.

No está solo: los Caudillos ya copan Brasil

La historia de Hernán no es aislada. Es parte de algo más grande: los caudillos de la Lepra que siempre están.

Ya hay miles de hinchas en Brasil, organizando banderazos en la previa y preparándose para acompañar al equipo en el Maracaná.

Se estima que serán cerca de 2000 mendocinos, en una movilización histórica. La Lepra no juega sola. Nunca jugó sola.

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Un presente que potencia todo

El viaje se explica también por el momento. Independiente Rivadavia llega líder del Apertura y de la tabla anual, con una racha sin derrotas y tras un triunfazo ante Argentinos Juniors.

El equipo de Alfredo Berti va con todo su arsenal, con una identidad clara y un funcionamiento que lo convirtió en protagonista. Hoy la Lepra contagia… pero también representa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2043767018956964247&partner=&hide_thread=false Reconocimiento institucional



El Club Sportivo Independiente Rivadavia fue distinguido por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, que declaró de interés su participación en la 67° edición de la Copa CONMEBOL #Libertadores de América.



Un reconocimiento… pic.twitter.com/GrRO9A7szI — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) April 13, 2026

El partido y una frase que resume el sentimiento

Hernán también habló del partido, con la mezcla justa de ilusión y realismo: “Es un rival muy duro por la jerarquía que tiene. Pedir la victoria quizás es mucho… aunque vamos por todo”.

Y dejó una definición que pinta el momento: “Un punto en el Maracaná sería muy valioso. Después veremos si sirve o no”.