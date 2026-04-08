8 de abril de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

No le tiene miedo a nada: la Lepra ilusiona en la Libertadores y Berti avisa que va al Maracaná por más

El DT del Club sportivo Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, habló de la victoria del Azul en el debut de la Libertadores. Mirá qué dijo.

La Lepra le ganó a un rival, al cual superó desde el principio.

La Lepra le ganó a un rival, al cual superó desde el principio.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Sportivo Independiente Rivadavia dio el golpe en su estreno en la Copa Libertadores y dejó una señal contundente: no está de paso. El equipo de Alfredo Berti mostró personalidad, juego y ambición, tres pilares que explican el presente del equipo mendocino, que hoy se anima a soñar en grande en todos los frentes.

Un triunfo que vale más que tres puntos

El debut no solo significaba arrancar sumando. Era medirse en un escenario internacional, demostrar si estaba a la altura. Y la Lepra respondió con autoridad.

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Ese detalle no es menor: Independiente Rivadavia no se defendió del contexto, lo dominó. Y eso, en Copa Libertadores, es una declaración de intenciones.

Un equipo que no negocia su identidad

En medio de un calendario apretado, con el equipo peleando arriba también en el torneo local, la pregunta es inevitable ¿se prioriza algo? Para Berti, la respuesta es clara. El entrenador dejó en evidencia que "no cree en guardar jugadores ni en elegir partidos, sino en sostener una idea: competir siempre. El que está, juega; y el que juega, rinde".

Esa postura no solo marca un estilo, sino que potencia al grupo. La Lepra se construye desde la exigencia diaria, sin excusas y con una mentalidad que hoy la pone en lo más alto. Además, el DT resaltó "el compromiso del plantel: trabajo, humildad y una fuerte convicción colectiva. Un combo que empieza a transformarse en identidad".

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El Maracaná, un desafío sin complejos

Lo que viene es pesado: Fluminense en Río de Janeiro. Pero lejos de achicarse, el mensaje fue directo. Berti dejó en claro que "Independiente Rivadavia no va a ir a ver qué pasa, sino a competir de igual a igual. La intención es clara: ir a buscar puntos, no a especular".

El contexto también juega. Mientras la Lepra arrancó con triunfo, el equipo brasileño dejó puntos en el camino. Eso abre una oportunidad concreta de empezar a perfilar la clasificación.

Y hay algo más fuerte todavía: la confianza interna. El equipo cree en lo que hace, y eso se nota en cada respuesta del entrenador. No hay discurso de inferioridad, hay ambición real.

Pertenencia, juventud y carácter

Uno de los puntos que más remarcó Berti tiene que ver con el crecimiento individual dentro de un proyecto colectivo. El ejemplo de Bolcato refleja esa línea. El DT valoró su evolución y, sobre todo, su mentalidad. Trabajo, esfuerzo y cabeza fuerte aparecen como claves en su desarrollo. Pero lo más importante es el concepto de fondo.

Independiente Rivadavia juega con la energía del hincha, con esa conexión emocional que muchas veces define partidos. Y cuando eso aparece, el equipo da un salto.

Hoy, la Lepra no solo gana. Se siente representada, se identifica y transmite. Y eso, en una competencia como la Libertadores, puede marcar la diferencia.

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Preguntas clave

¿Cómo fue el debut de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores?

Fue positivo tanto en resultado como en rendimiento, mostrando superioridad y carácter.

¿Qué postura tiene Alfredo Berti sobre la rotación del equipo?

No prioriza torneos: busca competir siempre con lo mejor disponible.

¿Cómo afrontará la Lepra el partido ante Fluminense en el Maracaná?

Con una mentalidad ofensiva y sin especular, buscando sumar puntos.

¿Qué valores destacó el entrenador en su equipo?

El trabajo, la humildad, el compromiso y la conexión con el hincha.

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