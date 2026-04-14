Independiente Rivadavia emprendió su viaje a Brasil con cientos de hinchas rumbo al Maracaná

Sebastián Villa, una de las figuras de la Lepra

El Club sportivo Independiente Rivadavia ya emprendió su viaje a Brasil para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia ante el Fluminense por la Copa Libertadores . Desde el Bautista Gargantini , la Lepra partió rumbo al Maracaná en medio de cánticos, banderas y una multitud que volvió a decir presente , acompañando a un equipo que llega en un momento brillante .

La escena fue bien leprosa. Desde temprano, los hinchas abordaron las inmediaciones del Gargantini , con bombos, banderas y un clima que erizó la piel.

#IndependienteRivadavia partió rumbo a #Brasil , donde se medirá con el #Fluminense por la 2da fecha del grupo C de la #CopaLibertadores . Toda la info la encontrás en @sitioandinomza pic.twitter.com/8I74W8NpNE

La Lepra sueña en grande: los 11 del desafío histórico en el Maracaná por la Libertadores ante Fluminense

De Mendoza al Maracaná: la historia de la Libertadores que emociona a los hinchas de la Lepra

Hubo cánticos constantes , despedidas cargadas de emoción y un mensaje claro: la Lepra no está sola . Los jugadores salieron en medio del aliento, con una postal que refleja el presente del club: conexión total entre equipo e hinchada .

El viaje no es casual. Independiente Rivadavia llega a este partido en un presente espectacular. El equipo de Alfredo Berti es líder del Apertura , manda en la tabla anual y ya está clasificado a los playoffs , siendo uno de los equipos más sólidos del fútbol argentino.

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Además, arrastra una racha sin derrotas, con un funcionamiento que no para de crecer y que tuvo su última gran muestra en el triunfazo ante Argentinos Juniors. Y en el pano copero debutó con un sólido triunfo ante Bolívar por 1 a 0.

Con orden, intensidad y un juego por bandas muy peligroso, la Lepra se transformó en un equipo que sabe a lo que juega y lo ejecuta con autoridad. Llega encendida. Llega confiada. Llega para competir.

14 de Abril de 2026, salida de la lepra a Brasil, copa libertadores, independiente de rivadavia Foto: Cristian Lozano

Los caudillos también juegan: miles ya están en Brasil

Como no podía ser de otra manera, los caudillos dijeron presente.

Muchos hinchas viajaron desde Mendoza y otros ya están instalados en Río de Janeiro. Se espera una presencia cercana a los 2000 leprosos, con banderazos organizados entre hoy y mañana. La Lepra también se hace fuerte en la tribuna.

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Hernán Quiroga, el reflejo de una pasión sin límites

Entre esos hinchas aparece Hernán Quiroga, que viajó junto a ocho amigos después de meses de esfuerzo. “Junté plata desde que clasificamos sin tocar mi sueldo”, contó. Para lograrlo, trabajó como Uber, armó un lavadero y organizó torneos.

Antes de salir, le dejó una carta a su hijo: “Hoy es fácil enamorarse porque el equipo gana, pero yo viví todas las malas y eso me enamoró”. Y dejó una frase que lo dice todo: “Esto es una recompensa por haberla aguantado tanto. Nunca abandonamos”.

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El Maracaná y una ilusión que no se negocia

La Lepra ya está en camino. Con un equipo que responde, una hinchada que empuja y un presente que invita a soñar.

No viaja a ver qué pasa. Viaja a competir.

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Los hinchas de la Lepra en Brasil

La voz oficial de la Lepra