14 de abril de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia emprendió su viaje a Brasil con cientos de hinchas rumbo al Maracaná

El Club Sportivo Independiente Rivadavia arrancó la patriada rumbo a suelo brasileño, donde se mide con el Flu en la Copa Libertadores. Mirá los detalles.

Sebastián Villa, una de las figuras de la Lepra

Sebastián Villa, una de las figuras de la Lepra

Foto: Cristian Lozano
 Por Martín Sebastián Colucci

El Club sportivo Independiente Rivadavia ya emprendió su viaje a Brasil para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia ante el Fluminense por la Copa Libertadores. Desde el Bautista Gargantini, la Lepra partió rumbo al Maracaná en medio de cánticos, banderas y una multitud que volvió a decir presente, acompañando a un equipo que llega en un momento brillante.

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Cánticos, banderas y emoción en la salida desde el Gargantini

La escena fue bien leprosa. Desde temprano, los hinchas abordaron las inmediaciones del Gargantini, con bombos, banderas y un clima que erizó la piel.

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Hubo cánticos constantes, despedidas cargadas de emoción y un mensaje claro: la Lepra no está sola. Los jugadores salieron en medio del aliento, con una postal que refleja el presente del club: conexión total entre equipo e hinchada.

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Cómo llega la Lepra: líder, invicto y en estado de gracia

El viaje no es casual. Independiente Rivadavia llega a este partido en un presente espectacular. El equipo de Alfredo Berti es líder del Apertura, manda en la tabla anual y ya está clasificado a los playoffs, siendo uno de los equipos más sólidos del fútbol argentino.

Además, arrastra una racha sin derrotas, con un funcionamiento que no para de crecer y que tuvo su última gran muestra en el triunfazo ante Argentinos Juniors. Y en el pano copero debutó con un sólido triunfo ante Bolívar por 1 a 0.

Con orden, intensidad y un juego por bandas muy peligroso, la Lepra se transformó en un equipo que sabe a lo que juega y lo ejecuta con autoridad. Llega encendida. Llega confiada. Llega para competir.

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Los caudillos también juegan: miles ya están en Brasil

Como no podía ser de otra manera, los caudillos dijeron presente.

Muchos hinchas viajaron desde Mendoza y otros ya están instalados en Río de Janeiro. Se espera una presencia cercana a los 2000 leprosos, con banderazos organizados entre hoy y mañana. La Lepra también se hace fuerte en la tribuna.

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Hernán Quiroga, el reflejo de una pasión sin límites

Entre esos hinchas aparece Hernán Quiroga, que viajó junto a ocho amigos después de meses de esfuerzo. “Junté plata desde que clasificamos sin tocar mi sueldo”, contó. Para lograrlo, trabajó como Uber, armó un lavadero y organizó torneos.

Antes de salir, le dejó una carta a su hijo: “Hoy es fácil enamorarse porque el equipo gana, pero yo viví todas las malas y eso me enamoró”. Y dejó una frase que lo dice todo: “Esto es una recompensa por haberla aguantado tanto. Nunca abandonamos”.

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El Maracaná y una ilusión que no se negocia

La Lepra ya está en camino. Con un equipo que responde, una hinchada que empuja y un presente que invita a soñar.

No viaja a ver qué pasa. Viaja a competir.

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Los hinchas de la Lepra en Brasil

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La voz oficial de la Lepra

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