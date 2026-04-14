Independiente Rivadavia emprendió su viaje a Brasil con cientos de hinchas rumbo al Maracaná

El Club sportivo Independiente Rivadavia ya emprendió su viaje a Brasil para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia ante el Fluminense por la Copa Libertadores. Desde el Bautista Gargantini, la Lepra partió rumbo al Maracaná en medio de cánticos, banderas y una multitud que volvió a decir presente, acompañando a un equipo que llega en un momento brillante.
Hubo cánticos constantes, despedidas cargadas de emoción y un mensaje claro: la Lepra no está sola. Los jugadores salieron en medio del aliento, con una postal que refleja el presente del club: conexión total entre equipo e hinchada.
Cómo llega la Lepra: líder, invicto y en estado de gracia
Con orden, intensidad y un juego por bandas muy peligroso, la Lepra se transformó en un equipo que sabe a lo que juega y lo ejecuta con autoridad. Llega encendida. Llega confiada. Llega para competir.
Los caudillos también juegan: miles ya están en Brasil
Como no podía ser de otra manera, los caudillos dijeron presente.
Muchos hinchas viajaron desde Mendoza y otros ya están instalados en Río de Janeiro. Se espera una presencia cercana a los 2000 leprosos, con banderazos organizados entre hoy y mañana. La Lepra también se hace fuerte en la tribuna.
Hernán Quiroga, el reflejo de una pasión sin límites
Entre esos hinchas aparece Hernán Quiroga, que viajó junto a ocho amigos después de meses de esfuerzo. “Junté plata desde que clasificamos sin tocar mi sueldo”, contó. Para lograrlo, trabajó como Uber, armó un lavadero y organizó torneos.
Antes de salir, le dejó una carta a su hijo: “Hoy es fácil enamorarse porque el equipo gana, pero yo viví todas las malas y eso me enamoró”. Y dejó una frase que lo dice todo: “Esto es una recompensa por haberla aguantado tanto. Nunca abandonamos”.
El Maracaná y una ilusión que no se negocia
La Lepra ya está en camino. Con un equipo que responde, una hinchada que empuja y un presente que invita a soñar.