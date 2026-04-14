Así va la Lepra para dar el golpe en el Maracaná ante Fluminense por la Copa Libertadores

El Club Sportivo Independiente Rivadavia no se detiene y ahora va por otro desafío gigante: visitar a Fluminense en el Maracaná por la Copa Libertadores. La Lepra llega en un presente demoledor, líder en todos los frentes y con una racha que ilusiona. Confianza, juego y resultados sostienen a un equipo que quiere seguir haciendo historia.
La Lepra llega encendida: líder, firme y con identidad
El equipo de Alfredo Berti atraviesa un momento excepcional. Es líder del Apertura, manda en la tabla anual y ya se aseguró su lugar en los playoffs con autoridad. Pero eso no es todo: viene de un triunfazo ante Argentinos Juniors, en un partido donde volvió a mostrar carácter, intensidad y contundencia.
Además, sostiene una racha sólida: hace varios partidos que no pierde, lo que refuerza la confianza de un plantel que sabe a lo que juega y lo ejecuta con claridad. Orden táctico, presión alta y juego por las bandas son las claves de una Lepra que hoy es uno de los equipos más competitivos del país.
Un equipo que va con todo su arsenal a Brasil
Para este partido, Independiente Rivadavia no se guarda nada. Va con lo mejor que tiene, con nombres que vienen marcando diferencias en el torneo local y en la Copa. El equipo cuenta con variantes tácticas, puede jugar con línea de cinco o con esquemas más ofensivos, pero siempre mantiene una idea clara: ser protagonista.
Jugadores como Sebastián Villa, Fabrizio Sartori y un mediocampo dinámico le dan a la Lepra profundidad, velocidad y desequilibrio, factores clave para lastimar a un rival de jerarquía. “Sabemos el momento que estamos viviendo y queremos aprovecharlo”, remarcan desde el entorno del plantel, con confianza plena en lo que pueden hacer en Brasil.
Los once probables, Bolcato, Gómez, Costa, Stúder y Elordi, Florentín, Fernández, Botari y Ríos, Villa y Arce.
Fluminense, un rival golpeado pero peligroso
Del otro lado estará el Fluminense, que no llega en su mejor versión. Viene de perder el clásico ante Flamengo y todavía busca consolidarse en la Libertadores tras un debut irregular.
A pesar de eso, jugar en el Maracaná siempre es un factor de peso. La jerarquía individual y la localía lo convierten en un rival de riesgo.
Sin embargo, esta vez el foco está del lado mendocino: la Lepra llega mejor, más sólida y con una identidad marcada. En e
Una oportunidad histórica para seguir creciendo
No es un partido más. Es la posibilidad de que Independiente Rivadavia confirme su gran presente a nivel internacional.
Con confianza, resultados y una idea de juego consolidada, el equipo mendocino se planta en uno de los escenarios más importantes del mundo sin complejos y con ambición. La Lepra no solo compite: quiere dejar huella.
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