Así va la Lepra para dar el golpe en el Maracaná ante Fluminense por la Copa Libertadores

El Club Sportivo Independiente Rivadavia no se detiene y ahora va por otro desafío gigante: visitar a Fluminense en el Maracaná por la Copa Libertadores. La Lepra llega en un presente demoledor , líder en todos los frentes y con una racha que ilusiona. Confianza, juego y resultados sostienen a un equipo que quiere seguir haciendo historia.

El equipo de Alfredo Berti atraviesa un momento excepcional. Es líder del Apertura , manda en la tabla anual y ya se aseguró su lugar en los playoffs con autoridad. Pero eso no es todo: viene de un triunfazo ante Argentinos Juniors , en un partido donde volvió a mostrar carácter, intensidad y contundencia .

De Mendoza al Maracaná: la historia de la Libertadores que emociona a los hinchas de la Lepra

La Lepra partió a Brasil y sueña en grande en la Libertadores

Además, sostiene una racha sólida: hace varios partidos que no pierde , lo que refuerza la confianza de un plantel que sabe a lo que juega y lo ejecuta con claridad. Orden táctico, presión alta y juego por las bandas son las claves de una Lepra que hoy es uno de los equipos más competitivos del país.

Para este partido, Independiente Rivadavia no se guarda nada. Va con lo mejor que tiene , con nombres que vienen marcando diferencias en el torneo local y en la Copa. El equipo cuenta con variantes tácticas , puede jugar con línea de cinco o con esquemas más ofensivos, pero siempre mantiene una idea clara: ser protagonista .

Jugadores como Sebastián Villa, Fabrizio Sartori y un mediocampo dinámico le dan a la Lepra profundidad, velocidad y desequilibrio, factores clave para lastimar a un rival de jerarquía. “Sabemos el momento que estamos viviendo y queremos aprovecharlo”, remarcan desde el entorno del plantel, con confianza plena en lo que pueden hacer en Brasil.

Los once probables, Bolcato, Gómez, Costa, Stúder y Elordi, Florentín, Fernández, Botari y Ríos, Villa y Arce.

Fluminense, un rival golpeado pero peligroso

Del otro lado estará el Fluminense, que no llega en su mejor versión. Viene de perder el clásico ante Flamengo y todavía busca consolidarse en la Libertadores tras un debut irregular.

A pesar de eso, jugar en el Maracaná siempre es un factor de peso. La jerarquía individual y la localía lo convierten en un rival de riesgo.

Sin embargo, esta vez el foco está del lado mendocino: la Lepra llega mejor, más sólida y con una identidad marcada. En e

Una oportunidad histórica para seguir creciendo

No es un partido más. Es la posibilidad de que Independiente Rivadavia confirme su gran presente a nivel internacional.

Con confianza, resultados y una idea de juego consolidada, el equipo mendocino se planta en uno de los escenarios más importantes del mundo sin complejos y con ambición. La Lepra no solo compite: quiere dejar huella.

Fluminense vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Libertadores: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Hora : 21.30

: 21.30 TV : Fox Sports

: Fox Sports Árbitro : Jhon Ospina

: Jhon Ospina VAR : Franklin Congo

: Franklin Congo Estadio : Maracaná (Río de Janeiro, Brasil)

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones