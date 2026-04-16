Mirá el resumen: River le ganó a Carabobo y quedó líder del grupo H de la Sudamericana

River Plate consiguió un triunfo clave ante Carabobo y se acomodó como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Eduardo Coudet ganó 1-0 en el Monumental , con gol de Sebastián Driussi , y dio un paso importante en su objetivo de clasificar a la siguiente fase del torneo continental.

El resultado le permitió al Millonario dejar atrás el flojo debut y empezar a construir su camino en la competencia.

River no para: le ganó a Racing y llega con todo al clásico con Boca

River recibe a Carabobo con la obligación de ganar y encaminar su grupo en la Sudamericana: hora y dónde verlo

River le ganó 1-0 a Carabobo con un gol de Sebastián Driussi a los 21 minutos del segundo tiempo y quedó como líder del Grupo H con 4 puntos. El equipo no tuvo una gran actuación desde lo futbolístico, pero logró imponerse gracias a su jerarquía individual y paciencia para encontrar el momento justo.

Tras el empate en el debut ante Blooming, la victoria era obligatoria. En la fase de grupos de la Sudamericana, donde solo el primero avanza directo , cada punto tiene un peso determinante.

El gol de Driussi y el impacto de los cambios de Coudet

El partido cambió en el segundo tiempo. Kendry Páez rompió líneas desde la derecha, se metió hacia el centro y asistió a Driussi, que definió con un remate bajo al primer palo para marcar el 1-0.

El ingreso de variantes fue clave. River mejoró su intensidad y empezó a generar situaciones claras, como un remate de Tomás Galván al travesaño, que pudo haber ampliado la diferencia. Driussi, además, continúa en racha y se consolida como una pieza determinante en el ciclo de Coudet, en un equipo que encuentra soluciones incluso cuando el funcionamiento no aparece.

Qué dejó el partido y cómo queda el grupo H

River dominó gran parte del encuentro, aunque sin demasiada claridad en los metros finales. En el primer tiempo generó algunas aproximaciones, pero recién en el complemento logró traducir ese dominio en el resultado. Carabobo, por su parte, apostó a resistir y tuvo su chance sobre el final, con un remate que obligó a Santiago Beltrán a intervenir, evitando el empate en tiempo de descuento.

Con este triunfo, River quedó puntero con 4 unidades, seguido por Carabobo con 3, en un grupo que también integran Blooming y Bragantino. En la próxima fecha, el Millonario visitará a Bragantino en Brasil, en un duelo que puede empezar a definir el liderazgo.

Un River práctico que llega firme al Superclásico

Más allá del rendimiento, River sumó lo que necesitaba: tres puntos, liderazgo y confianza. El equipo de Coudet acumula una racha positiva y llega fortalecido al próximo compromiso, nada menos que el Superclásico.

Con rotación en el equipo y sin mostrar su mejor versión, el Millonario demostró que tiene herramientas para resolver partidos cerrados, una virtud clave en torneos internacionales.

Mirá el resumen de la victoria de River

Embed - DRIUSSI DESTRABÓ EL PARTIDO Y LE DIO LA VICTORIA AL MILLONARIO | #RIVER 1 - 0 #CARABOBO | Resumen

Preguntas frecuentes sobre River vs Carabobo

¿Cómo salió River vs Carabobo?

River ganó 1-0 con gol de Sebastián Driussi.

¿Quién hizo el gol de River?

Sebastián Driussi, a los 21 minutos del segundo tiempo.

¿Cómo quedó River en el grupo?

Quedó primero del Grupo H con 4 puntos.

¿Quién fue la figura del partido?

Kendry Páez, por su asistencia y su impacto en el segundo tiempo.

¿Cuál es el próximo partido de River?

Visitará a Bragantino en Brasil por la tercera fecha de la Sudamericana.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones