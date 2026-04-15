River recibe a Carabobo con la obligación de ganar y encaminar su grupo en la Sudamericana: hora y dónde verlo

El Club Atlético River Plate se juega mucho más que tres puntos en el Monumental. El equipo de Eduardo Coudet recibirá a Carabobo este miércoles desde las 21.30 , con la obligación de reaccionar tras un debut flojo y empezar a marcar el rumbo en el Grupo H de la Copa Sudamericana .

El empate 1-1 ante Blooming en Bolivia dejó dudas en el arranque, pero también margen de reacción en un grupo que recién comienza a definirse.

Mirá el resumen: River resistió con uno menos y sumó un punto valioso en la Sudamericana

River no para: le ganó a Racing y llega con todo al clásico con Boca

El debut de River en el certamen continental no fue el esperado. El equipo mostró altibajos en su rendimiento y no pudo sostener la ventaja en Bolivia, resignando dos puntos importantes.

Ese resultado dejó al Millonario con 1 unidad , por debajo de un Carabobo que arrancó con triunfo y se posicionó como líder momentáneo del grupo tras vencer a Bragantino.

Por eso, el encuentro en el Monumental se vuelve clave: ganar no solo suma, también reordena el grupo y devuelve confianza de cara a lo que viene.

El presente local: la otra cara de un River firme

Más allá del traspié internacional, River atraviesa un gran momento en el plano local. El equipo acumula cinco triunfos consecutivos en el Torneo Apertura, donde se ubica segundo en la Zona B con 26 puntos, solo por detrás de Independiente Rivadavia.

Esa racha positiva muestra una versión distinta: un equipo intenso, efectivo y con variantes ofensivas, que viene de ganarle 2-0 a Racing y llega con el ánimo en alza. Sin embargo, el desafío será trasladar ese rendimiento al plano internacional, donde la exigencia es mayor y los errores se pagan caro.

Rotación, dudas y un ojo puesto en el Superclásico

Pensando en la seguidilla de partidos, Coudet analiza rotar jugadores, ya que el fin de semana River deberá afrontar el Superclásico ante Boca. Una de las principales incógnitas pasa por la defensa: no está definido quién acompañará a Lautaro Rivero, con Pezzella y Tobías Ramírez disputando ese lugar.

En el mediocampo y el ataque también hay competencia interna, con nombres como Kendry Páez e Ian Subiabre peleando por minutos en un equipo que necesita encontrar equilibrio entre rotación y rendimiento.

Carabobo, un rival que llega envalentonado

Del otro lado estará un Carabobo que sorprendió en su presentación. El conjunto venezolano viene de ganarle 1-0 a Bragantino, resultado que lo posiciona como un rival a tener en cuenta en el grupo.

Con orden, disciplina táctica y aprovechando sus momentos, el equipo visitante buscará sostener su buen arranque y complicar a River en un escenario siempre exigente.

Para el Millonario, la clave será imponer condiciones desde el inicio, evitar sorpresas y hacer valer la localía ante un rival que ya demostró que puede golpear.

Datos del partido y contexto del grupo

Partido: River vs Carabobo

Competencia: Copa Sudamericana – Grupo H (fecha 2)

Estadio: Monumental

Hora: 21:30

TV: ESPN y Disney+ Premium

Árbitro: Kevin Ortega

VAR: Carlos Orbe

La fase de grupos de la Sudamericana es clara: solo el primero avanza directamente a octavos, mientras que el segundo deberá jugar un repechaje, lo que vuelve aún más importante cada punto.

River está ante una prueba de carácter. En su casa, con su gente y con la presión lógica de un candidato, deberá demostrar que está preparado para ser protagonista también en el plano internacional.

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones