Mirá los goles: River empató con Blooming en Bolivia tras jugar con diez y mostró carácter en la Sudamericana

El Club Atlético River Plate rescató un empate 1-1 ante Blooming en Bolivia en un partido de la Copa Sudamericana marcado por la temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta , que dejó al equipo con diez jugadores desde los tres minutos. A pesar del contexto, el conjunto de Eduardo Coudet mostró orden, carácter y personalidad para sumar en un debut complejo.

El encuentro cambió por completo desde el arranque. A los tres minutos, Martínez Quarta vio la roja directa t ras una infracción como último hombre y dejó a River en una situación límite.

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A partir de ahí, el equipo argentino tuvo que modificar su postura: menos posesión, más disciplina táctica y concentración máxima . Blooming tomó la iniciativa, generó aproximaciones y obligó a intervenir al arquero Santiago Beltrán , que respondió con seguridad.

River, lejos de replegarse sin respuesta, encontró espacios para lastimar. A los 34 minutos, tras una gran acción colectiva, Fabricio Bustos metió un centro preciso y Driussi definió de volea , con un remate que pegó en el palo antes de entrar. El gol fue un golpe de autoridad en medio de la adversidad.

Blooming empujó y River sostuvo el resultado como pudo

En el complemento, el desgaste físico empezó a hacerse notar. Con un jugador más, Blooming adelantó líneas y encontró el empate a los siete minutos, cuando Anthony Vásquez empujó la pelota tras una jugada dentro del área. El conjunto boliviano siguió insistiendo, sobre todo a través de la pelota parada y remates de media distancia, pero River se sostuvo con una defensa firme y un arquero atento.

Incluso tuvo una chance clara para volver a ponerse en ventaja: Facundo Colidio aprovechó un error del arquero rival fuera del área, pero falló su intento con el arco prácticamente libre. “Sabíamos que iba a ser un partido duro y con la expulsión se hizo cuesta arriba, pero el equipo respondió bien”, se desprende del análisis del cuerpo técnico tras el encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2042066917465182360&partner=&hide_thread=false Final del partido. Blooming 1 - River 1#VamosRiver pic.twitter.com/NrY3SnoSWU — River Plate (@RiverPlate) April 9, 2026

Un punto que puede valer mucho en el grupo

El empate deja a River con una unidad en el Grupo H, en una zona que también integran Carabobo y Red Bull Bragantino. En la próxima fecha, el equipo de Coudet será local ante el conjunto venezolano en el Monumental.

Más allá del resultado, el “Millonario” dejó una señal clara: puede competir incluso en condiciones adversas. Haber sumado en Bolivia, jugando casi todo el partido con diez, le da valor al punto y marca un piso competitivo importante para lo que viene.

Embed - CON UNO MENOS, RIVER RESCATÓ UN EMPATE EN EL DEBUT ANTE BLOOMING | #Blooming 1-1 #River | Resumen

Preguntas claves del partido

Por qué fue importante el empate de River

Porque jugó con diez durante casi todo el partido y aun así sumó de visitante en el debut

Quién convirtió el gol de River

Sebastián Driussi tras una gran definición en el primer tiempo

Qué condicionó el desarrollo del partido

La expulsión temprana de Lucas Martínez Quarta a los tres minutos

Qué dejó River desde lo futbolístico

Un equipo ordenado, con carácter y capacidad de adaptación en un contexto adverso

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones