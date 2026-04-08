River debuta en la Copa Sudamericana ante Blooming y busca sostener el arranque perfecto: hora y dónde verlo

River va por los tres puntos en el arranque.

El Club Atlético River Plate arranca su camino internacional con un presente que ilusiona: cuatro partidos, cuatro triunfos y un equipo en alza. En Santa Cruz de la Sierra, el conjunto de Eduardo Coudet buscará extender su racha, reafirmar su identidad y dar el primer paso en la Copa Sudamericana ante un Blooming que también llega encendido.

El partido se jugará este miércoles desde las 21.30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera , en Santa Cruz de la Sierra, por la primera fecha del Grupo H.

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River llega con confianza plena. El impacto del “Chacho” fue inmediato : levantó rendimientos individuales, recuperó la confianza del plantel y volvió a mostrar un equipo intenso, dinámico y con gol .

Del otro lado estará Blooming, que viene de golear 5-0 en el torneo boliviano y buscará hacerse fuerte de local. Un rival con ritmo, pero con menor jerarquía en los papeles .

Un River renovado que invita a ilusionarse

El cambio de ciclo fue notorio. Desde la llegada de Coudet, River mostró otra cara, otra energía y otra convicción.

La goleada ante Belgrano fue una muestra clara: presión alta, contundencia y variantes ofensivas. Jugadores que venían golpeados levantaron su nivel y el equipo volvió a ser competitivo.

Además, el contexto acompaña. River pelea arriba en el torneo local, está bien posicionado en la tabla anual y empieza a mirar la temporada con ambición. Este debut internacional aparece como una prueba clave para confirmar si este presente también se puede trasladar al plano continental.

Posibles cambios y un once con dudas

Para este encuentro, Coudet no podrá contar con Maximiliano Salas ni Marcos Acuña, ambos suspendidos. Además, hay incógnitas físicas.

Montiel y Galoppo están en recuperación, mientras que Germán Pezzella podría reaparecer en la convocatoria. También asoma la posibilidad de una sorpresa: Tobías Ramírez podría meterse en la lista por primera vez.

Más allá de los nombres, la base se mantiene. La idea no se toca: intensidad, presión y protagonismo.

Un antecedente que obliga a no confiarse

Si bien será el primer cruce oficial entre ambos equipos, River sabe que jugar en Bolivia nunca es sencillo. La última experiencia fue negativa: derrota ante The Strongest en 2023, aunque en un contexto distinto, con la altura de La Paz como factor clave.

En este caso, Santa Cruz no presenta esa dificultad, pero sí exige adaptación, concentración y eficacia. Blooming, además, ya sabe lo que es competir ante equipos argentinos: en 2023, Newell’s logró ganarle en un partido ajustado. Nada está garantizado.

Preguntas clave

¿A qué hora juegan Blooming vs River por la Copa Sudamericana?

El partido se juega a las 21:30 en Santa Cruz de la Sierra.

¿Cómo llega River al debut internacional?

Con cuatro triunfos consecutivos desde la llegada de Eduardo Coudet.

¿Qué bajas tiene River para este partido?

Maximiliano Salas y Marcos Acuña están suspendidos.

¿Es la primera vez que se enfrentan Blooming y River?

Sí, será el primer cruce oficial entre ambos equipos.

La síntesis

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