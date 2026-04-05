5 de abril de 2026
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Sitio Andino
Club Atlético River Plate

River aplastó a Belgrano y sigue en modo candidato con Coudet

El Club Atlético River Plate chocó contra el Pirata por una nueva fecha del Torneo Apertura. Mirá los detalles del duelo.

Triunfazo de River.

Triunfazo de River.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético River Plate recibió este domingo desde las 18 a Belgrano en el estadio Monumental, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, en un partido que marcó su consolidación en la pelea de la Zona B. El equipo de Eduardo Coudet atraviesa su mejor momento en el torneo y buscaba estirar la racha: pudo lograrlo.

Dominio total y un equipo que cada vez fluye más

River Plate volvió a dar una muestra de autoridad en el Monumental y goleó 3 a 0 a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Apertura, en una actuación sólida que ratifica su gran momento desde la llegada de Eduardo Coudet. El Millonario sumó su cuarta victoria consecutiva y se consolidó como escolta en la Zona B, cada vez más metido en la pelea grande.

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Desde el arranque, River impuso condiciones a partir de la tenencia de la pelota, con asociaciones constantes y un equipo que empieza a mostrar identidad. Sebastián Driussi fue clave en el inicio, generando peligro constante, hasta que a los 35 minutos Tomás Galván aprovechó un rebote y abrió el marcador, rompiendo la resistencia del Pirata. Ese gol terminó de inclinar la cancha.

Golpeó en los momentos justos y lo liquidó sin discusión

En el complemento, River mantuvo el control y no dejó reaccionar a Belgrano. A los 12 minutos, Facundo Colidio apareció de cabeza para marcar el 2-0, cortando una larga sequía goleadora y llevando tranquilidad.

Con el partido bajo control, Galván volvió a aparecer sobre el final para sellar el 3-0, coronando una actuación individual destacada y una victoria contundente.

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El ciclo Coudet, en pleno despegue

Los números hablan solos. Desde la llegada de Coudet, River sumó 13 de los últimos 15 puntos, cambió la cara y volvió a ser un equipo confiable.

Hoy, además del resultado, se ve un equipo con funcionamiento, intensidad y control del juego, algo que no venía logrando en el tramo final del ciclo anterior.

River se acomoda y empieza a mirar más alto

Con este triunfo, el Millonario alcanzó los 23 puntos y quedó como escolta en la Zona B, solo por detrás de Independiente Rivadavia. Más allá de la tabla, lo importante es la sensación: River volvió a ser River. Un equipo que ilusiona

El funcionamiento, los resultados y la confianza construyen un escenario claro. River atraviesa su mejor momento en el torneo y empieza a posicionarse como serio candidato, justo cuando se vienen desafíos importantes a nivel local e internacional.

Preguntas clave

Cómo salió River vs Belgrano

Ganó 3 a 0 en el Monumental

Quién hizo los goles de River

Dos de Tomás Galván y uno de Facundo Colidio

Cómo está River en el torneo

Está segundo en la Zona B

Cuántos partidos ganó River con Coudet

Ganó 4 consecutivos

Cómo viene River en el Apertura

Está en su mejor momento y en plena remontada

Los goles de River

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