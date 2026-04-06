Lautaro Campione busca apoyo para correr en la Fórmula 4 y explica el alto costo del automovilismo

Lautaro Campione, con solo 16 años, busca dar el salto a la Fórmula 4 de Automovilismo europea en una oportunidad única.

El Automovilismo tiene un costo que muchas veces queda fuera de escena. Y en ese contexto aparece la historia de Lautaro Campione , un joven piloto mendocino que está ante la posibilidad más importante de su carrera, pero que también enfrenta una barrera que se repite en este deporte: el financiamiento .

Con apenas 16 años, Campione logró lo más difícil: ser elegido por un equipo europeo para competir en la Fórmula 4 italiana . Sin embargo, ahora aparece el otro desafío, igual de determinante: reunir el dinero necesario para poder estar en pista .

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A diferencia de otros deportes, el automovilismo no solo depende del talento . Para competir en categorías formativas como la Fórmula 4, los pilotos deben cubrir costos que incluyen estructura, equipo técnico, logística y desarrollo.

En el caso de Campione, la cifra es contundente: debe reunir alrededor de 140.000 euros para poder disputar la temporada completa en Italia.

Ese monto contempla mucho más que el auto. Incluye pruebas, mantenimiento, viajes, estadía y el respaldo técnico de un equipo profesional, elementos fundamentales para competir en igualdad de condiciones.

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Una realidad que se repite en el automovilismo

La situación de Campione no es aislada. Muchos pilotos argentinos que buscan dar el salto internacional enfrentan el mismo obstáculo, donde el talento no alcanza si no aparece el respaldo económico.

Por eso, en muchos casos, las carreras dependen del apoyo de sponsors, empresas o incluso del aporte de la comunidad, algo que se volvió habitual en el camino hacia categorías mayores.

Un talento que ya dio señales y ahora busca sostenerse

Más allá del aspecto económico, el mendocino ya hizo su parte. Se formó desde muy chico en el karting, mostró evolución constante y logró destacarse hasta llegar a esta oportunidad en Europa.

El paso que tiene por delante no es menor. La Fórmula 4 es una puerta de entrada al automovilismo profesional internacional, donde se forman pilotos que luego llegan a categorías mayores.

El tiempo corre y el sueño sigue en juego

El desafío ahora no es en la pista, sino fuera de ella. Campione necesita reunir el dinero en un plazo corto, en una carrera contrarreloj que definirá si puede o no concretar este salto.

El talento ya lo demostró. La oportunidad está. Pero en el automovilismo, muchas veces, el verdadero rival es el presupuesto.

Preguntas clave

¿Por qué Lautaro Campione necesita dinero para correr?

Porque competir en la Fórmula 4 implica cubrir costos elevados de equipo, logística y desarrollo.

¿Cuánto dinero necesita reunir?

Aproximadamente 140.000 euros para disputar la temporada en Italia.

¿Qué incluye ese presupuesto?

Auto, equipo técnico, pruebas, viajes, estadía y mantenimiento.

¿Por qué es importante la Fórmula 4?

Es una categoría formativa clave para llegar al automovilismo profesional internacional.