Lautaro Campione busca apoyo para correr en la Fórmula 4 y explica el alto costo del automovilismo

El Automovilismo tiene un costo que muchas veces queda fuera de escena. Y en ese contexto aparece la historia de Lautaro Campione, un joven piloto mendocino que está ante la posibilidad más importante de su carrera, pero que también enfrenta una barrera que se repite en este deporte: el financiamiento.
Con apenas 16 años, Campione logró lo más difícil: ser elegido por un equipo europeo para competir en la Fórmula 4 italiana. Sin embargo, ahora aparece el otro desafío, igual de determinante: reunir el dinero necesario para poder estar en pista.
Por qué correr Automovilismo en Europa exige una inversión millonaria
A diferencia de otros deportes, el automovilismo no solo depende del talento. Para competir en categorías formativas como la Fórmula 4, los pilotos deben cubrir costos que incluyen estructura, equipo técnico, logística y desarrollo.
En el caso de Campione, la cifra es contundente: debe reunir alrededor de 140.000 euros para poder disputar la temporada completa en Italia.
Ese monto contempla mucho más que el auto. Incluye pruebas, mantenimiento, viajes, estadía y el respaldo técnico de un equipo profesional, elementos fundamentales para competir en igualdad de condiciones.