Automovilismo: el mendocino Lautaro Campione se apunta a correr toda la temporada de la Fórmula 4

El piloto mendocino de Automovilismo de apenas 16 años giró con el equipo Alpha 54 Racing y dejó muy buenas sensaciones.

formula 4El joven piloto de Automovilismo mendocino Lautaro Campione continúa dando pasos firmes en su carrera internacional. Con apenas 16 años , el corredor realizó sus primeras pruebas oficiales en Italia junto al equipo Alpha 54 Racing , una estructura con base en Faenza que se prepara para competir en la Fórmula 4 italiana

Dicha competencia es uno de los campeonatos formativos más competitivos del automovilismo mundial.

Campione llegó a Europa el 15 de febrero para iniciar un proceso de adaptación al monoplaza Tatuus F4 T-421 modelo 2026 , el auto utilizado en la categoría. Durante sus primeras jornadas de trabajo giró en el circuito de Cremona , donde mostró rápida adaptación y tiempos competitivos , pese a tratarse de su primera experiencia en este nivel.

Las pruebas se desarrollaron entre el 16 y el 18 de febrero , jornadas en las que el piloto mendocino completó varias tandas y dejó muy buenas sensaciones dentro del equipo .

Desde Alpha 54 Racing destacaron su capacidad técnica, velocidad y margen de crecimiento, factores clave para un piloto que recién comienza su camino en el automovilismo europeo.

Luego de los primeros ensayos, Campione continuó trabajando con ingenieros y mecánicos en el análisis de datos, ajustes técnicos del monoplaza y preparación física específica para la categoría.

El 3 y 4 de marzo volvió a girar en Cremona para completar sus últimas pruebas antes de regresar a la Argentina.

El objetivo: correr todo el campeonato de Fórmula 4 italiana

La Fórmula 4 italiana es considerada uno de los campeonatos formativos más importantes del mundo y suele ser el primer gran paso para los pilotos que sueñan con llegar a categorías superiores.

El torneo comenzará en mayo y se extenderá hasta noviembre, con siete eventos y alrededor de 25 carreras a lo largo de la temporada.

En ese contexto, el equipo Alpha 54 Racing, fundado por los cordobeses Gregorio Mandrini y Nicolás Blanco, quienes trabajaron hasta 2025 en el equipo Racing Bulls de Fórmula 1, manifestó su intención de contar con Campione durante toda la temporada 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeoAlesci/status/2029209168372969528&partner=&hide_thread=false El mendocino Lautaro Campione se destaca en las pruebas del Alpha 54 Racing, el nuevo equipo argentino de Fórmula 4, que ya confirmó que quiere que se quede todo el 2026. Resta que aparezca una parte del presupuesto (un sponsor más) y su equipo trabaja para cerrarlo pic.twitter.com/XLoxwxBB4m — Leonel Alesci (@LeoAlesci) March 4, 2026

La búsqueda de apoyo para completar la temporada

El piloto mendocino ya cuenta con el respaldo de un sponsor europeo, que cubrirá gran parte de los costos para competir en Italia.

Sin embargo, su entorno trabaja actualmente en la búsqueda de un nuevo socio estratégico que permita completar el presupuesto necesario para disputar toda la temporada.

“Buscamos que el auspiciante que resta salga de Mendoza o de cualquier punto de la Argentina”, explicaron desde su equipo de trabajo.

El objetivo es garantizar la continuidad deportiva de Campione en Europa y consolidar su crecimiento dentro de un campeonato clave para proyectarse hacia categorías superiores.

Cuándo debutaría Campione en la Fórmula 4 italiana

Campione regresará a Mendoza el próximo 6 de marzo con la meta de cerrar el apoyo restante y volver a Europa en las próximas semanas.

Si todo avanza según lo previsto, su debut oficial en el Italian F4 Championship, certamen avalado por la FIA, será el 10 de mayo en el circuito de Misano Marco Simoncelli, donde comenzará la temporada 2026.

Preguntas clave sobre Lautaro Campione y la Fórmula 4

¿Quién es Lautaro Campione y en qué categoría correrá en Europa?

Lautaro Campione es un piloto mendocino de 16 años que realizó pruebas en Italia con el equipo Alpha 54 Racing y busca competir en la Fórmula 4 italiana, una de las categorías formativas más importantes del automovilismo mundial.

¿Dónde realizó sus primeras pruebas en Europa?

Campione giró en el circuito de Cremona, Italia, donde probó el monoplaza Tatuus F4 T-421 2026 y dejó buenas sensaciones dentro del equipo.

¿Cuándo comenzará la temporada de Fórmula 4 italiana 2026?

El campeonato Italian F4 Championship comenzará el 10 de mayo en el circuito de Misano Marco Simoncelli y se extenderá hasta noviembre con siete eventos y alrededor de 25 carreras.