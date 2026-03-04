Clásico Vendimia de Turf 2026: el Hipódromo de Mendoza se prepara para la gran fiesta

La jornada del Turf tendrá 11 competencias y culminará con el gran clásico sobre 2200 metros.

El Hipódromo de Mendoza será escenario este domingo 8 de marzo de una de las jornadas más importantes del calendario turfístico regional con la disputa de la 71ª edición del Clásico Vendimia . Seguí leyendo la nota de Sitio Andino y enterate todas las novedades.

La programación contará con 11 carreras a lo largo del día , comenzando a las 10 de la mañana y finalizando con la carrera principal a las 18 , donde 13 caballos buscarán quedarse con el tradicional clásico sobre 2200 metros .

Entre los protagonistas se destaca Code Breaker, ganador de la edición 2025, que intentará repetir la hazaña y volver a quedarse con la prueba más importante del turf mendocino.

La 11ª carrera del programa , correspondiente al Clásico Vendimia , tendrá los siguientes participantes:

Endo Verde

Potro de Oro

Quality Boy

Piccolo Veloce

El Mau

Che Banquero

The Gun

Tea Cima

Del Otario

Cape To Río

Tambaqui

Code Breaker

Stuven

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2029154134239187447&partner=&hide_thread=false Se viene la gran fiesta del #Turf. Este domingo se correrá la 71° edición del Clásico #Vendimia, con 13 caballos en las gateras y 11 carreras en la jornada. Todo comenzará a las 10 y culminará a las 18 con la prueba principal sobre 2200 metros en el #Hipódromo de #Mendoza . pic.twitter.com/Q6mAb6I1gm — Sebastián Colucci (@MSColucci) March 4, 2026

El programa completo de carreras en el Hipódromo de Mendoza

La jornada comenzará a las 10 horas y contará con carreras para distintas categorías y distancias.

1ª carrera – 1200 metros – 10:00 (Perdedoras)

Torre de Mar

India Yamile

Doña Galera

Beja

Maxmoi

La Última Entrega

Ultra Komos

Evasora Cat

2ª carrera – 1300 metros – 10:40 (Perdedores)

First Arrived

Río Scat

Le Pera

Máximo Glory

Beach Song

Toscanello

Spiritual Drink

Hi Ultra

Bravo Zulu

Polignac

Amiguito Luna Andina

Slang

3ª carrera – 1200 metros – 11:20 (Ganadoras de una)

Amethyst

Eco Mare

Nikita Tolich

Dear Mother

Shaked

Eduaarda Now

Amor Cósmico

Soy Dahlia

Hola Frank

Charada

4ª carrera – 1300 metros – 12:00 (Ganadoras de una y más)

Emmpatia

Stormy Bird

Smart Moon

Invitala

Portal de Belén

Petals

5ª carrera – 1400 metros – 12:40 (Ganadores de una y dos)

Estereo Stripes

Grande Hit

Baby Indal

Latín Jazz

I'm The Best

Santo Frank

Persicco Boy

Master Yoda

Cautivo Beach

6ª carrera – 600 metros – 13:20

Clásico Iniciación – 1er Turno

El Cineasta

Manhattan Kingg

Malambo Feroz

Island Boy

Security Pride

Señor Billete

La Gallega

7ª carrera – 600 metros – 14:00

Clásico Iniciación – 2do Turno

Embusquer

Total Black

Eventazo

Blue Summer

Camino Pedregoso

Indian Sound

Venerado

8ª carrera – 425 metros – 14:50

Clásico Vendimia Cuadrero

Le Parc

Underworld

Giant Circle

GYT Generala

9ª carrera – 1100 metros – 15:45

Clásico Reina Nacional de la Vendimia

Escape Hatch

Centella Good Friend

Wizard Foot

Cursi Man

Ethical Cleric

Copy Sound

Dark Sound

Gritalo Gringo

10ª carrera – 1600 metros – 16:30

Clásico Gobierno de Mendoza

Marlow

El Giardinetto

French Champion

Shilton Boy

Capo Man

Fiestero Xal

Río Franco

11ª carrera – 2200 metros – 18:00

Clásico Vendimia

Una fiesta del turf en plena Vendimia

La jornada promete ser una verdadera fiesta del turf mendocino, con caballos de distintas provincias y las mejores caballerizas de la región compitiendo en la arena del hipódromo.

El Clásico Vendimia, que se disputa desde 1956, se consolidó como la carrera más importante del oeste argentino y cada año reúne a los principales exponentes del turf regional.

¿Cuándo se corre el Clásico Vendimia 2026 y cuántos caballos participarán en la carrera principal?

El Clásico Vendimia 2026 se correrá el domingo 8 de marzo en el Hipódromo de Mendoza. La prueba principal será la 11ª carrera del programa a las 18 horas sobre 2200 metros y contará con 13 caballos participantes, entre ellos el campeón defensor Code Breaker.