Clásico Vendimia de Turf 2026: el Hipódromo de Mendoza se prepara para la gran fiesta

El Hipódromo de Mendoza será escenario este domingo 8 de marzo de una de las jornadas más importantes del calendario turfístico regional con la disputa de la 71ª edición del Clásico Vendimia. Seguí leyendo la nota de Sitio Andino y enterate todas las novedades.
La programación contará con 11 carreras a lo largo del día, comenzando a las 10 de la mañana y finalizando con la carrera principal a las 18, donde 13 caballos buscarán quedarse con el tradicional clásico sobre 2200 metros.
El Clásico Vendimia, que se disputa desde 1956, se consolidó como la carrera más importante del oeste argentino y cada año reúne a los principales exponentes del turf regional.
