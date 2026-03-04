4 de marzo de 2026
Clásico Vendimia de Turf 2026: el Hipódromo de Mendoza se prepara para la gran fiesta

El vendiero domingo la Pronvicia tendrá la disputa de una nueva edición del esperado Clásico Vendimia de Turf. Mirá todas las carreras.

La jornada del Turf tendrá 11 competencias y culminará con el gran clásico sobre 2200 metros.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Hipódromo de Mendoza será escenario este domingo 8 de marzo de una de las jornadas más importantes del calendario turfístico regional con la disputa de la 71ª edición del Clásico Vendimia. Seguí leyendo la nota de Sitio Andino y enterate todas las novedades.

La programación contará con 11 carreras a lo largo del día, comenzando a las 10 de la mañana y finalizando con la carrera principal a las 18, donde 13 caballos buscarán quedarse con el tradicional clásico sobre 2200 metros.

El Clásico Vendimia tendrá 13 caballos en las gateras

La 11ª carrera del programa, correspondiente al Clásico Vendimia, tendrá los siguientes participantes:

Endo Verde

Potro de Oro

Quality Boy

Piccolo Veloce

El Mau

Che Banquero

The Gun

Tea Cima

Del Otario

Cape To Río

Tambaqui

Code Breaker

Stuven

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2029154134239187447&partner=&hide_thread=false

El programa completo de carreras en el Hipódromo de Mendoza

La jornada comenzará a las 10 horas y contará con carreras para distintas categorías y distancias.

1ª carrera – 1200 metros – 10:00 (Perdedoras)

Torre de Mar

India Yamile

Doña Galera

Beja

Maxmoi

La Última Entrega

Ultra Komos

Evasora Cat

2ª carrera – 1300 metros – 10:40 (Perdedores)

First Arrived

Río Scat

Le Pera

Máximo Glory

Beach Song

Toscanello

Spiritual Drink

Hi Ultra

Bravo Zulu

Polignac

Amiguito Luna Andina

Slang

3ª carrera – 1200 metros – 11:20 (Ganadoras de una)

Amethyst

Eco Mare

Nikita Tolich

Dear Mother

Shaked

Eduaarda Now

Amor Cósmico

Soy Dahlia

Hola Frank

Charada

4ª carrera – 1300 metros – 12:00 (Ganadoras de una y más)

Emmpatia

Stormy Bird

Smart Moon

Invitala

Portal de Belén

Petals

5ª carrera – 1400 metros – 12:40 (Ganadores de una y dos)

Estereo Stripes

Grande Hit

Baby Indal

Latín Jazz

I'm The Best

Santo Frank

Persicco Boy

Master Yoda

Cautivo Beach

6ª carrera – 600 metros – 13:20

Clásico Iniciación – 1er Turno

El Cineasta

Manhattan Kingg

Malambo Feroz

Island Boy

Security Pride

Señor Billete

La Gallega

7ª carrera – 600 metros – 14:00

Clásico Iniciación – 2do Turno

Embusquer

Total Black

Eventazo

Blue Summer

Camino Pedregoso

Indian Sound

Venerado

8ª carrera – 425 metros – 14:50

Clásico Vendimia Cuadrero

Le Parc

Underworld

Giant Circle

GYT Generala

9ª carrera – 1100 metros – 15:45

Clásico Reina Nacional de la Vendimia

Escape Hatch

Centella Good Friend

Wizard Foot

Cursi Man

Ethical Cleric

Copy Sound

Dark Sound

Gritalo Gringo

10ª carrera – 1600 metros – 16:30

Clásico Gobierno de Mendoza

Marlow

El Giardinetto

French Champion

Shilton Boy

Capo Man

Fiestero Xal

Río Franco

11ª carrera – 2200 metros – 18:00

Clásico Vendimia

Endo Verde

Potro de Oro

Quality Boy

Piccolo Veloce

El Mau

Che Banquero

The Gun

Tea Cima

Del Otario

Cape To Río

Tambaqui

Code Breaker

Stuven

Una fiesta del turf en plena Vendimia

La jornada promete ser una verdadera fiesta del turf mendocino, con caballos de distintas provincias y las mejores caballerizas de la región compitiendo en la arena del hipódromo.

El Clásico Vendimia, que se disputa desde 1956, se consolidó como la carrera más importante del oeste argentino y cada año reúne a los principales exponentes del turf regional.

¿Cuándo se corre el Clásico Vendimia 2026 y cuántos caballos participarán en la carrera principal?

El Clásico Vendimia 2026 se correrá el domingo 8 de marzo en el Hipódromo de Mendoza. La prueba principal será la 11ª carrera del programa a las 18 horas sobre 2200 metros y contará con 13 caballos participantes, entre ellos el campeón defensor Code Breaker.

