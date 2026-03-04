4 de marzo de 2026
Lionel Scaloni en alerta por lesiones en la Selección argentina a 100 días del Mundial 2026

El DT de la Selección de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, va diagramando todo para la disputa del esperado Mundial 2026. Mirá lo que se viene.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el cuerpo técnico de la Selección de fútbol de Argentina encabezado por Lionel Scaloni sigue con atención el estado físico de varios jugadores clave del plantel campeón del mundo. A 100 días de la Copa del Mundo, las lesiones y el desgaste acumulado en Europa encendieron una señal de alerta.

Lesiones y desgaste en el plantel argentino

Uno de los casos que más preocupa es el de Juan Foyth, quien volvió a sufrir problemas en el tendón de Aquiles, una lesión que ya lo había marginado en otros momentos.

También genera inquietud la situación de Giovani Lo Celso, que nuevamente atraviesa una etapa de molestias musculares recurrentes que le impiden encontrar continuidad en su club.

El fenómeno no es aislado. El nuevo calendario internacional, con más partidos y mayor intensidad, provocó una fuerte carga física sobre los futbolistas que compiten en las principales ligas europeas.

Para el cuerpo técnico argentino, el desafío es administrar los tiempos y evitar riesgos innecesarios en la recta final antes del Mundial.

El cuidado especial de Lionel Messi

Otro punto central en la planificación de Scaloni es Lionel Messi. El capitán de la Selección viene administrando sus minutos en Inter Miami, aunque la acumulación de partidos, viajes y compromisos internacionales obliga a seguir de cerca su evolución física.

La prioridad del cuerpo técnico es clara: que Messi llegue al Mundial 2026 en plenitud física, incluso si eso implica reducir su participación en algunos partidos previos al torneo.

El propio entorno de la Selección entiende que el manejo de las cargas será determinante para que el rosarino llegue con “piernas frescas” a la cita mundialista.

La “lista de cristal” que analiza Scaloni

En los pasillos de la AFA comenzó a tomar fuerza un concepto que refleja la preocupación del cuerpo técnico: la llamada “lista de cristal”, que agrupa a los jugadores que arrastran problemas físicos o antecedentes recientes de lesiones.

Ante este escenario, Scaloni ya observa alternativas tanto en el fútbol europeo como en el fútbol argentino, evaluando posibles reemplazos o variantes tácticas en caso de que alguna pieza clave no llegue en condiciones.

El desafío será mantener la competitividad del plantel campeón del mundo sin comprometer la salud de los futbolistas.

El calendario de la Scaloneta

Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria a las 14hs de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania a las 23hs de Argentina en el Dallas Stadium

¿Por qué Lionel Scaloni está preocupado por las lesiones en la Selección argentina antes del Mundial 2026?

Lionel Scaloni sigue de cerca el estado físico de varios jugadores de la Selección argentina porque faltan apenas 100 días para el Mundial 2026 y algunos futbolistas importantes presentan lesiones o desgaste físico tras la temporada europea. Entre los casos que generan preocupación están Juan Foyth y Giovani Lo Celso, mientras que el cuerpo técnico también administra las cargas de Lionel Messi para que llegue en plenitud al torneo.

