Lionel Scaloni en alerta por lesiones en la Selección argentina a 100 días del Mundial 2026

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el cuerpo técnico de la Selección de fútbol de Argentina encabezado por Lionel Scaloni sigue con atención el estado físico de varios jugadores clave del plantel campeón del mundo. A 100 días de la Copa del Mundo, las lesiones y el desgaste acumulado en Europa encendieron una señal de alerta.
Otro punto central en la planificación de Scaloni es Lionel Messi. El capitán de la Selección viene administrando sus minutos en Inter Miami, aunque la acumulación de partidos, viajes y compromisos internacionales obliga a seguir de cerca su evolución física.
La prioridad del cuerpo técnico es clara: que Messi llegue al Mundial 2026 en plenitud física, incluso si eso implica reducir su participación en algunos partidos previos al torneo.
El propio entorno de la Selección entiende que el manejo de las cargas será determinante para que el rosarino llegue con “piernas frescas” a la cita mundialista.
La “lista de cristal” que analiza Scaloni
En los pasillos de la AFA comenzó a tomar fuerza un concepto que refleja la preocupación del cuerpo técnico: la llamada “lista de cristal”, que agrupa a los jugadores que arrastran problemas físicos o antecedentes recientes de lesiones.
Ante este escenario, Scaloni ya observa alternativas tanto en el fútbol europeo como en el fútbol argentino, evaluando posibles reemplazos o variantes tácticas en caso de que alguna pieza clave no llegue en condiciones.
El desafío será mantener la competitividad del plantel campeón del mundo sin comprometer la salud de los futbolistas.
El calendario de la Scaloneta
Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium
Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria a las 14hs de Argentina en el Dallas Stadium
Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania a las 23hs de Argentina en el Dallas Stadium
¿Por qué Lionel Scaloni está preocupado por las lesiones en la Selección argentina antes del Mundial 2026?
Lionel Scaloni sigue de cerca el estado físico de varios jugadores de la Selección argentina porque faltan apenas 100 días para el Mundial 2026 y algunos futbolistas importantes presentan lesiones o desgaste físico tras la temporada europea. Entre los casos que generan preocupación están Juan Foyth y Giovani Lo Celso, mientras que el cuerpo técnico también administra las cargas de Lionel Messi para que llegue en plenitud al torneo.