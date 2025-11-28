Un hito para el automovilismo provincial: un joven mendocino da el salto a la Fórmula 4

En un momento en que el automovilismo internacional incorpora cada vez más pilotos argentinos, el país y la provincia de Mendoza celebran otro hito: la próxima temporada de la Fórmula 4 contará con un nuevo equipo argentino, Alpha 54 Racing . Por otro lado, uno de los pilotos convocados será el mendocino Lautaro Campione , de 16 años , quien viajará en febrero para realizar pruebas físicas y de simulador a bordo del Tatuus F4 T-421 2026 .

Tras consagrarse campeón del Top Race Junior en 2024 , Campione llegó a 2025 con oportunidades poco comunes al compitir para la escudería Ramini en la Fórmula Nacional y, hace meses, fue convocado para cerrar la temporada al volante de un auto del TC2000 con el equipo Corsi Sport , donde se codeó con varios de los pilotos más importantes del país. Todo con apenas 16 años .

Rompió el silencio La explosiva respuesta de Verón: acusó a la AFA de manejarse como una dictadura

automovilismo ¡Tomás Vitar campeón! El mendocino ganó en La Plata y se coronó en la Clase 3 del Turismo Pista

Campione se sube a un kart desde los 6 años ; hoy mantiene la actividad en karting más como forma de entrenamiento y disfrute . Recientemente, se coronó campeón en la categoría Seniors local .

Después de contactos gestionados por Ricardo López , una figura de larga trayectoria en el automovilismo argentino, recibió la propuesta formal para cumplir su sueño de ser citado a Europa , el próximo febrero de 2026 , y ser parte de la pretemporada en la Fórmula 4 con Alpha 54 Racing , el equipo argentino que busca tender un puente entre el automovilismo local y las grandes ligas mundiales.

Qué hará en la pretemporada 2026

Lautaro estará en Italia entre el 16 y el 28 de febrero para trabajar con los ingenieros del equipo en la puesta a punto del monoplaza. Pasará por evaluaciones físicas, entrenamiento mental y sesiones en el simulador; además, realizará pruebas en pista en circuitos que se anunciarán próximamente.

La pretemporada podría incluir su participación en dos carreras de la Formula Winter Series (Fórmula Europea) en marzo: la primera en Aragón y la segunda en Barcelona.

Lautaro Campione - Automovilísmo (1) Lautaro necesita la ayuda de todos para afrontar los costos del viaje. Foto: gentileza

Alpha 54 Racing también competirá en la temporada oficial de la Fórmula 4 de Italia, categoría previa a la Fórmula 3 (donde competirá el argentino Mattia Colnaghi en 2026), a la Fórmula 2 (que tendrá la presencia de Nico Varrone) y a la Fórmula 1 (con Franco Colapinto).

Sobre el Alpha 54 Racing

Fundada por mecánicos cordobeses vinculados al Racing Bulls (Fórmula 1), Nicolás Blanco y Gregorio Mandrini hicieron posible el origen de Alpha 54 Racing. Desde hace dos años trabajan en el desarrollo del auto y el lanzamiento del equipo, que llevará la bandera argentina de forma visible. La librea tendrá base azul marino.

Cena a beneficio para recaudar fondos

Los costos del viaje de Lautaro para las pruebas en Italia ascienden a varios miles de euros. Por eso, el domingo 7 de diciembre se realizará una cena show en el Mendoza Rugby Club (Av. Mathus Hoyos 4247, El Bermejo, Guaymallén). El valor de la entrada es de $40.000; la reserva se puede hacer con el alias curva.actual.inca, a nombre de Daniela Fernanda Azcurra.