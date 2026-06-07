Nicolás Varrone sufrió una penalización en Mónaco y terminó lejos en la F2; Colnaghi cumplió en la F3

Nicolás Varrone mostró un ritmo competitivo en las calles de Montecarlo, pero una sanción cambió por completo su carrera en la Fórmula 2.

Nicolás Varrone cerró un complicado fin de semana en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 2 , donde terminó 20° luego de una penalización de diez segundos que condicionó toda su estrategia. El piloto argentino había logrado avanzar posiciones y mostraba un ritmo competitivo en las exigentes calles del Principado, pero terminó perdiendo terreno en el tramo decisivo de la competencia.

Nicolás Varrone llegó a ubicarse en una posición expectante y tenía posibilidades de terminar mucho más adelante , pero una sanción recibida durante la largada terminó alterando completamente sus planes.

El piloto de Van Amersfoort Racing había partido desde la 15ª posición tras beneficiarse por una penalización aplicada al paraguayo Joshua Duerksen . Durante las primeras vueltas logró mantenerse competitivo y avanzar algunos lugares en el clasificador.

Sin embargo, los comisarios deportivos determinaron que había acortado el trazado en la curva Saint-Devote durante la largada y le aplicaron una penalización de diez segundos. A partir de ese momento, el equipo apostó por una estrategia diferente y decidió extender al máximo el primer stint esperando la aparición de un auto de seguridad o alguna neutralización que redujera las pérdidas al momento de cumplir la sanción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/idendeportiva/status/2063595312053137592&partner=&hide_thread=false Una penalización de 10 segundos por acortar camino condicionó la actuación de @NicoVarrone en la Feature Race de #MonacoGP de #F2, terminó 20°



El ítalo argentino Mattia Colnaghi cruzó la bandera a cuadros en la posición 19° en la carrera principal de #F3 pic.twitter.com/RhHgYNcerC — Identidad Deportiva (@idendeportiva) June 7, 2026

Por qué Varrone perdió tantas posiciones sobre el final

La estrategia de Varrone quedó condicionada por una carrera que prácticamente no tuvo interrupciones, algo poco habitual en las calles de Montecarlo.

Sin incidentes importantes ni neutralizaciones, el argentino se vio obligado a ingresar a boxes en las vueltas finales para cumplir la sanción y realizar la parada obligatoria para cambiar neumáticos. Esa detención terminó siendo determinante y lo hizo caer hasta el 20° puesto definitivo, muy lejos de las posiciones que parecía poder alcanzar durante buena parte de la competencia.

La victoria quedó en manos del búlgaro Nikola Tsolov, quien aprovechó un error del brasileño Rafael Câmara tras las detenciones en boxes para quedarse con el triunfo. Alexander Dunne y Dino Beganovic completaron el podio.

En el campeonato, Gabriele Minì continúa liderando con 63 puntos, mientras que Varrone ocupa el 14° lugar con 14 unidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FormulaArgOK/status/2063572703588598074&partner=&hide_thread=false #F2 || Posiciones finales de la FEATURE RACE



Nikola TSOLOV



7- Emerson FITTIPALDI Jr.

8- Sebastian MONTOYA

9- Noel LEON

15- Joshua DUERKSEN

16- Mari BOYA

20- Nico VARRONE

21- Rafael VILLAGOMEZ



OUT- Rafael CÂMARA#MonacoGP #RoadToF1 pic.twitter.com/nbmdbGi7f9 — FormulaArg (@FormulaArgOK) June 7, 2026

Colnaghi avanzó posiciones en Fórmula 3

Por su parte, Mattia Colnaghi completó una actuación positiva en la carrera principal de Fórmula 3, logrando avanzar desde la 27ª posición de partida hasta el 19° lugar final.

El piloto ítalo-argentino de MP Motorsport protagonizó una competencia prolija, sin errores y aprovechando las oportunidades que ofreció uno de los circuitos más difíciles para realizar sobrepasos.

La victoria quedó para Brando Badoer, quien superó al poleman Théophile Nael en la largada y dominó la competencia hasta la bandera a cuadros. Nael terminó segundo y Freddie Slater completó el podio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/McarbonariF1/status/2063595519734059353&partner=&hide_thread=false #colnaghienmonaco BUENAS SENSACIONES EN MÓNACO



Mattia Colnaghi terminó en el puesto 19 de la carrera principal del Gran Premio de Mónaco. El piloto argentino ganó algunas posiciones por mérito propio y otrad por incidentes para cerrar su primer fin de semana en Mónaco. pic.twitter.com/Hkfpsrfjav — Malco Carbonari (@McarbonariF1) June 7, 2026

Lo que se viene

La próxima actividad para Varrone y Colnaghi será entre el 12 y el 14 de junio en Barcelona, escenario de una nueva fecha de los campeonatos de Fórmula 2 y Fórmula 3.