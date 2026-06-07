Nicolás Varrone sufrió una penalización en Mónaco y terminó lejos en la F2; Colnaghi cumplió en la F3

Nicolás Varrone cerró un complicado fin de semana en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 2, donde terminó 20° luego de una penalización de diez segundos que condicionó toda su estrategia. El piloto argentino había logrado avanzar posiciones y mostraba un ritmo competitivo en las exigentes calles del Principado, pero terminó perdiendo terreno en el tramo decisivo de la competencia.
Qué le pasó a Nicolás Varrone en la carrera de Fórmula 2
El piloto de Van Amersfoort Racing había partido desde la 15ª posición tras beneficiarse por una penalización aplicada al paraguayo Joshua Duerksen. Durante las primeras vueltas logró mantenerse competitivo y avanzar algunos lugares en el clasificador.
Sin embargo, los comisarios deportivos determinaron que había acortado el trazado en la curva Saint-Devote durante la largada y le aplicaron una penalización de diez segundos. A partir de ese momento, el equipo apostó por una estrategia diferente y decidió extender al máximo el primer stint esperando la aparición de un auto de seguridad o alguna neutralización que redujera las pérdidas al momento de cumplir la sanción.
Por qué Varrone perdió tantas posiciones sobre el final
La estrategia de Varrone quedó condicionada por una carrera que prácticamente no tuvo interrupciones, algo poco habitual en las calles de Montecarlo.
Sin incidentes importantes ni neutralizaciones, el argentino se vio obligado a ingresar a boxes en las vueltas finales para cumplir la sanción y realizar la parada obligatoria para cambiar neumáticos. Esa detención terminó siendo determinante y lo hizo caer hasta el 20° puesto definitivo, muy lejos de las posiciones que parecía poder alcanzar durante buena parte de la competencia.
La victoria quedó en manos del búlgaro Nikola Tsolov, quien aprovechó un error del brasileño Rafael Câmara tras las detenciones en boxes para quedarse con el triunfo. Alexander Dunne y Dino Beganovic completaron el podio.
En el campeonato, Gabriele Minì continúa liderando con 63 puntos, mientras que Varrone ocupa el 14° lugar con 14 unidades.
Mattia Colnaghi terminó en el puesto 19 de la carrera principal del Gran Premio de Mónaco. El piloto argentino ganó algunas posiciones por mérito propio y otrad por incidentes para cerrar su primer fin de semana en Mónaco. pic.twitter.com/Hkfpsrfjav