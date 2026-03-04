Pueblo Nuevo Camp y Cortaderas Club inauguran un estadio cubierto y suman un nuevo polo deportivo en Mendoza

El nuevo estadio cubierto se suma al crecimiento de infraestructura deportiva en la zona de Distrito GoEast.

En el marco de su plan de crecimiento y consolidación deportiva , Pueblo Nuevo Camp y Cortaderas Club inauguraron un estadio cubierto de 1.200 metros cuadrados , una infraestructura pensada para potenciar la actividad deportiva y comunitaria en el este del Gran Mendoza.

El nuevo espacio fue diseñado como un estadio polideportivo moderno y funcional , preparado para albergar fútbol, vóley, entrenamiento físico, eventos deportivos y actividades comunitarias , permitiendo que las disciplinas puedan desarrollarse durante todo el año sin depender de las condiciones climáticas .

Durante todo 2026 , el estadio será concesionado al proyecto Porres Vóley , liderado por Luis Testa , que actualmente reúne más de 350 jugadores dentro de su estructura formativa.

Además, el predio continuará recibiendo distintas competencias deportivas. Según explicó Pablo Gimenez , el complejo tendrá una intensa actividad durante el año. “ Durante este año tendremos una gran concurrencia deportiva en el predio con el alquiler de las canchas de fútbol al torneo de la Sanidad, Al Quilmes, al Profesionales y los más de 350 jugadores de nuestra academia de fútbol ”, señaló.

Un proyecto que sigue creciendo

La inauguración del estadio cubierto forma parte de un plan integral de desarrollo de infraestructura deportiva que se viene ejecutando en el predio.

Durante el último año se realizaron distintas mejoras, entre ellas la iluminación total de las canchas de fútbol, remodelaciones en vestuarios y ampliaciones en el sector de estacionamiento, acompañando el crecimiento sostenido de la comunidad deportiva que utiliza el complejo.

El proyecto también contempla futuras incorporaciones, como un gimnasio y la tercera sede de Hipólito Resto Bar, que ampliarán los servicios del espacio.

Una apuesta al deporte y la comunidad

Desde la organización destacaron que el proyecto busca generar espacios de encuentro, formación y desarrollo para deportistas y familias de la región.

“Nuestro objetivo siempre fue generar espacios donde las personas puedan encontrarse, entrenar, crecer y compartir valores. Este estadio es un sueño que hoy se convierte en realidad y que beneficiará a cientos de familias y deportistas”, afirmó Juanchy Gimenez Riili.

Con esta inauguración, Pueblo Nuevo Camp y Cortaderas Club consolidan un modelo de gestión que combina deporte, comunidad e inversión privada, posicionando a la zona como uno de los nuevos polos de infraestructura deportiva en Mendoza.

