Boca visita a Lanús con Úbeda en la cuerda floja: hora y dónde verlo

Boca enfrenta a Lanús en La Fortaleza con la obligación de volver a ganar.

Boca Juniors visitará a Lanús este miércoles desde las 21 en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez , en un partido pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 que aparece cargado de tensión. El Xeneize llega con cuatro partidos sin ganar , con su entrenador Claudio Úbeda cuestionado , y con la necesidad de reaccionar para no complicar su clasificación.

El equipo de La Ribera viene de empatar 1-1 con Gimnasia de Mendoza en La Bombonera , un resultado que dejó más dudas que certezas y que provocó silbidos de los hinchas al final del partido .

El presente de Boca no es el esperado. Cuatro partidos sin victorias en el Torneo Apertura encendieron las alarmas en el club y colocaron a Claudio Úbeda en la cuerda floja .

El empate ante Gimnasia de Mendoza dejó al equipo fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, por lo que una derrota ante Lanús podría ser determinante para el futuro del entrenador .

En ese contexto, el partido en La Fortaleza aparece como una prueba de carácter para un plantel que necesita volver a sumar de a tres para recuperar confianza.

Lanús llega en alza tras un triunfo histórico

Del otro lado estará un Lanús embalado, que atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino viene de conseguir una histórica Recopa Sudamericana tras vencer a Flamengo en el Maracaná, un resultado que fortaleció el ánimo del plantel y elevó las expectativas para el resto del año.

En el Torneo Apertura, el Granate marcha décimo con nueve puntos, aunque todavía debe dos partidos, por lo que un triunfo podría meterlo en la pelea por los primeros puestos.

Los datos del partido

Torneo Apertura 2026 – Fecha 7 (pendiente)

Lanús vs Boca

Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez

Hora: 21:00

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Lucas Novelli

TV: ESPN Premium

Lanús y Boca jugarán este miércoles a las 21 en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez por un partido pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se verá por ESPN Premium y es clave porque Boca acumula cuatro partidos sin ganar, por lo que el resultado podría definir la continuidad del entrenador Claudio Úbeda.

