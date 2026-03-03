3 de marzo de 2026
Sitio Andino
El South American Rally Race 2026 llega a San Rafael y promete adrenalina total

Del 5 al 7 de marzo regresa una de las ediciones del automovilísmo más exigentes a nivel sudamericano, en lo que también será una propuesta turística imperdible en San Rafael.

San Rafael se prepara para recibir la 7° edición del South American Rally Race 2026, una de las competencias off road más importantes del continente. Del 5 al 7 de marzo, motos, quads, UTV y camionetas recorrerán dunas, zanjones y paisajes emblemáticos del departamento, en un evento que promete deporte, turismo y movimiento económico.

Rally Race 2026 - San Rafael

South American Rally Race en San Rafael: más paisajes y emociones

El coordinador de Deportes, Jorge Ércoli, destacó ante Noticiero Andino que la elección de San Rafael responde “ a la calidad de nuestra naturaleza y de nuestra gente ”. Invitó a la comunidad a acercarse al vivac que se instalará en el Parque Hipólito Yrigoyen, donde habrá parque cerrado, exhibición de vehículos, food trucks y actividades paralelas durante todo el fin de semana.

Por otro lado, Ércoli recordó que los puntos habilitados para espectadores en zonas como El Nihuil estarán informados en la página oficial del evento y que el acceso será libre y gratuito, respetando los sectores delimitados para el público.

Por su parte, la directora de Distritos, Viviana Cabrera, subrayó la importancia de que la competencia atraviese distintos puntos del departamento. Remarcó que el paso del rally no solo permite mostrar los paisajes sanrafaelinos, sino que también genera un fuerte impacto en la economía local, con mayor circulación de visitantes y consumo en cada distrito. “Es un espectáculo único y una oportunidad para que las familias lo disfruten cerca de sus casas ”, expresó.

Mirá la entrevista completa:

Embed - SE VIENE EL SOUTH AMERICAN RALLY RACE

