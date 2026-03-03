3 de marzo de 2026
Sitio Andino
Edición 32º

Multitudinario cierre del Festival del Cosechador en Lavalle: folklore, artistas y tradición

El Festival del Cosechador reunió a miles de vecinos y turistas en Lavalle, con dos noches de música, tradición y artistas que celebraron la cultura local.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 12.54.04
Por Sitio Andino Departamentales

El departamento de Lavalle vivió una nueva edición del Festival del Cosechador, que cerró su 32º realización con una gran noche en el predio de Gustavo André, donde el folklore fue protagonista y el público disfrutó de una velada marcada por la tradición y la música.

El evento, apoyado por el Municipio de Lavalle y organizado por la comisión permanente, reunió durante dos jornadas a miles de vecinos y turistas que se acercaron para compartir una de las celebraciones culturales más representativas del calendario local.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 12.56.18
La fiesta contó con la presencia del intendente Edgardo González junto a su equipo de gobierno, quien dirigió unas palabras al público. “Hoy, con la edición 32.ª del festival, cerramos el ciclo de festivales y eventos culturales que se realizaron en el departamento, como la Vendimia local, el Paseo Federal vendimial y la Bendición de los Frutos Provincial. Quiero agradecer a vecinos y turistas que se acercaron a compartir estas dos noches”, expresó el jefe comunal.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 12.54.06
El intendente Edgardo González dirigió unas palabras al público.

La primera jornada estuvo marcada por el ritmo de la cumbia con la destacada actuación del dúo popular La T y la M, además de un momento emotivo con la coronación de la nueva embajadora del festival, Sol Guevara. El domingo, en tanto, fue el turno de Lázaro Caballero, quien hizo vibrar a los asistentes con su presentación.

Durante el fin de semana también pasaron por el escenario artistas como Nahuel HH y Xanti, Marco Vonku, Ale Quilpa, Tres para el Canto, Nacho Vicario, Joaquín Aguilar, Marca Registrada, el Tributo a Ulises Bueno por Emanuel Olmos y Maurito Rkt, conformando una programación musical diversa que acompañó el espíritu festivo del encuentro.

A lo largo de dos noches, el festival se convirtió en un espacio de celebración colectiva que puso en valor la cultura, la música y el reconocimiento al esfuerzo de quienes trabajan la cosecha en Lavalle.

Con una multitud que colmó el predio, la 32.ª edición del Festival del Cosechador volvió a consolidarse como una de las fiestas más esperadas del calendario departamental.

