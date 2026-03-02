2 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Lamentable

En Malargüe suspendieron un UPD con más de 40 menores y consumo de alcohol

La Justicia Contravencional ordenó el cese del festejo, además de sanciones a padres y al organizador, por realizarlo en un lugar sin autorización.

El Ministerio de Seguridad y la Justicia Contravencional de Malargüe clausuraron un UPD, en el que había consumo de alcohol.

El Ministerio de Seguridad y la Justicia Contravencional de Malargüe clausuraron un UPD, en el que había consumo de alcohol.

 Por Claudio Altamirano

El Juzgado Contravencional de Malargüe, a cargo de la doctora María Paz Zabalegui, ordenó esta madrugada la suspensión de un festejo por el Último Primer Día (UPD), que se desarrollaba en una finca al sur de la ciudad. En el lugar había más de cuarenta menores y consumo de alcohol.

La intervención se produjo tras un llamado recibido por la magistrada desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que alertaba sobre ruidos molestos en una finca ubicada sobre calle Juan Agustín Maza, al sur de Malargüe. La advertencia había sido realizada por un vecino y, al arribar el personal policial, y de la propia jueza Contravencional, se constató que en el inmueble se llevaba adelante un festejo por el denominado Último Primer Día (UPD), tradicional celebración de estudiantes del último año del secundario.

Lee además
Suspenden las clases en este departamento de Mendoza.
Atención

Suspenden las clases en el turno tarde en este departamento de Mendoza
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de marzo de 2026.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de marzo
WhatsApp Image 2026-03-02 at 19.23.56

El Último Primer Día y el consumo de alcohol

Frente a la presencia de más de cuarenta jóvenes, varios de ellos menores de edad, y ante la constatación de consumo de bebidas alcohólicas, la jueza Zabalegui dispuso de inmediato el cese de las actividades. El operativo fue coordinado por el Juzgado Contravencional de Malargüe junto a efectivos policiales y personal de la Dirección de Diversión Nocturna.

La prioridad, explicó la magistrada, fue poner en resguardo a los adolescentes, por lo que se ordenó que los progenitores acudieran al lugar para retirar a sus hijos. Asimismo, se notificó a los padres que habrían autorizado el consumo de alcohol en menores por infracción al Artículo 97 del Código Contravencional, normativa que tiene como finalidad prevenir situaciones de violencia y proteger la seguridad pública, habilitando incluso la intervención policial.

María Paz Zabalegui remarcó ante la consulta de SITIO ANDINO que la medida no apunta a prohibir el UPD como expresión festiva, sino a evitar el consumo de alcohol por parte de menores. En este sentido, advirtió que los mayores responsables podrán afrontar sanciones económicas que parten de los 100 mil pesos.

Las multas también alcanzarán al organizador que puso a disposición el inmueble sin habilitación ni medidas de seguridad, así como a los adultos presentes que consumían alcohol. La jueza lamentó que, en muchos casos, los propios padres terminen siendo cómplices de estas situaciones, una problemática que , según señaló, se repite en Malargüe en edades cada vez más tempranas, y con mayor incidencia a partir de los 15.

Temas
Seguí leyendo

Te mostramos como será el futuro hotel cuatro estrellas superior que tendrá Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 1 de marzo

Petróleo en Mendoza: por qué la caída es menor que en otras provincias y qué pasa con Vaca Muerta en Malargüe

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 28 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 27 de febrero

Clave para Mendoza: Chile lanza diagnóstico integral para potenciar el Paso Pehuenche

Milagro de Los Andes: más de setenta estudiantes uruguayos peregrinan al Valle de Las Lágrimas

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 26 de febrero

LO QUE SE LEE AHORA
Suspenden las clases en este departamento de Mendoza.
Atención

Suspenden las clases en el turno tarde en este departamento de Mendoza

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1343 del domingo 1 de marzo.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1343 del domingo 1 de marzo

Triste desenlace tras la denuncia de paradero de una mujer en Alta Montaña. 
conmoción

Paradero y muerte en Alta Montaña: hallaron sin vida a una mujer en Uspallata

Resultados del Quini 6 hoy domingo 1 de marzo: números ganadores del sorteo 3352.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 1 de marzo: números ganadores del sorteo 3352

La Paz quedó conmocionado con el caso de la menor armada en una escuela. 
revuelo en el este

Sorprendente giro en la causa por la nena atrincherada en La Paz

El accidente vial ocurrió esta madrugada en Roma e Irigoyen de Maipú.
operativo de rescate

Terrible accidente vial en Maipú: dos heridos