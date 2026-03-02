2 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Educación Secundaria

Un Último Primer Día "diferente": el balance de la DGE sobre el ritual de los adolescentes

Estudiantes de quinto año del nivel secundario celebran su “Último Primer Día”. Desde la Dirección General de Escuelas relatan cómo se desarrolla la mañana.

Último Primer Día: el giro que transformó el festejo en Mendoza.

Último Primer Día: el giro que transformó el festejo en Mendoza.

Foto: Prensa DGE.
 Por Celeste Funes

La música bajó el volumen. Las espumas y los riesgos quedaron atrás. Este año, el Último Primer Día (UPD) en Mendoza amaneció distinto: con mesas servidas, abrazos familiares y un desayuno compartido dentro de la escuela. La Dirección General de Escuelas (DGE) habló de un festejo “diferente”, atravesado por el compromiso de padres, directivos y estudiantes.

Desde temprano, en instituciones como la escuela 4-088 Mario Casale, en Las Heras, el clima fue de celebración, pero también de cuidado. Allí, entre mates, facturas y risas contenidas por la emoción, la directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez, destacó que el dispositivo implementado este año dio resultados concretos.

Lee además
De Salta a las estrellas: quién es Noel Castro, la primera argentina en llegar al espacio
Orgullo nacional

De Salta a las estrellas: quién es Noel Castro, la primera argentina en llegar al espacio
Suspenden las clases en este departamento de Mendoza.
Atención

Suspenden las clases en el turno tarde en este departamento de Mendoza
Embed

Un rito que creció y necesitaba nuevas reglas

El UPD se convirtió hace más de una década en un rito de paso para los adolescentes que comienzan su último año de secundaria. Es la antesala de despedidas, viajes y egresos. Una celebración que, con el tiempo, fue sumando desafíos vinculados al consumo de alcohol, la nocturnidad y la seguridad.

Frente a ese escenario, la DGE lanzó el dispositivo provincial “UPD 360. Antes, durante y después, destinado a escuelas estatales y privadas. La propuesta, impulsada desde la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), puso el foco en el cuidado integral, el derecho a la educación y el bienestar estudiantil.

UPD Mendoza último primer día 3
En ocasiones anteriores, se registraron UPD en espacios públicos, donde los menores ponían en riesgo su integridad física.

En ocasiones anteriores, se registraron UPD en espacios públicos, donde los menores ponían en riesgo su integridad física.

“Queríamos que las familias estuvieran antes, que entendieran qué es el UPD y por qué es tan importante para los jóvenes”, explicó Páez. Días antes del festejo, los padres fueron convocados, recibieron el protocolo institucional y firmaron un acta de corresponsabilidad familiar. Ese gesto marcó la diferencia.

Familias en la escuela, no al margen

El resultado fue visible: madres y padres presentes en el desayuno, organizando junto a las autoridades escolares y acompañando el ingreso de sus hijos al establecimiento.

La directora de Educación Secundaria, Carina Gannam, celebró que la jornada transcurriera “muy tranquila” en toda la provincia. “Las medidas que tomamos desde la DGE, la activación del protocolo y el trabajo con los padres han sido efectivas”, sostuvo.

El dispositivo contempló tres etapas claras:

  • Antes: instancias de diálogo en el hogar para anticipar riesgos y consensuar acuerdos.

  • Durante: aplicación de un protocolo específico para el UPD, con pautas ante posibles intoxicaciones o consumo de sustancias.

  • Después: resignificación pedagógica de la experiencia, trabajando lo vivido desde el Servicio de Orientación.

“El cuidado no comienza cuando aparece el problema ni termina cuando el festejo finaliza. Se construye anticipadamente”, subrayó Gannam, reforzando la idea de una prevención sostenida.

Llamados y clausuras, pero sin casos graves

En paralelo, la DGE mantuvo comunicación constante con el Ministerio de Seguridad. Hasta el momento del balance, se registraron alrededor de 20 llamados por distintas situaciones y algunas clausuras de festejos en lugares no habilitados.

Sin embargo, no se informaron casos graves ni estados de salud complejos en la provincia. Los reportes recibidos a través del 0800 y los canales oficiales no indicaron situaciones de riesgo extremo.

UPD Mendoza último primer día 2

Para las autoridades, el dato confirma que el enfoque preventivo funcionó. Si un estudiante ingresaba con signos evidentes de consumo, el protocolo establecía que no podía asistir a clases, debía ser contenido por la institución y retirado por un adulto responsable. En caso de incumplimiento, se aplicarían las medidas previstas en el Código Contravencional.

Celebrar, pero con conciencia

El UPD no desapareció, lo que cambió fue la mirada. Este año, el festejo dejó de ser exclusivamente nocturno y descontrolado para convertirse en una experiencia acompañada.

En las escuelas, los estudiantes de quinto año disfrutaron de su “primer día del último año” con una mezcla de euforia y nostalgia. Saben que comienza una etapa que marca el final de la secundaria y el inicio de nuevos caminos.

UPD Mendoza último primer día 1
Este año, al igual que en 2025, los estudiantes pudieron disfrutar de un desayuno en el ámbito escolar, para celebrar de forma segura el comienzo de su último año escolar.

Este año, al igual que en 2025, los estudiantes pudieron disfrutar de un desayuno en el ámbito escolar, para celebrar de forma segura el comienzo de su último año escolar.

Desde la DGE insisten en que el desafío ahora es sostener esta lógica para las próximas cohortes. La etapa “Después” busca justamente eso: transformar lo vivido en aprendizaje institucional, para que cada generación pueda celebrar con alegría, pero también con responsabilidad.

El balance oficial habla de un UPD más cuidado, más familiar y más consciente. Y en las aulas de Mendoza, mientras los chicos brindaban con jugo y levantaban carteles de “último año”, quedó claro que la emoción no está reñida con el cuidado. Porque crecer también es aprender a celebrar de otra manera.

Temas
Seguí leyendo

Qué es el turismo ufológico y por qué Mendoza está en el radar

Fiesta de la Vendimia: cuenta regresiva para la máxima celebración con cronograma confirmado

Un día histórico para Mendoza: se cumplen 465 años de su fundación

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de marzo de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de marzo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 2 de marzo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 2 de marzo

Calor y tormentas, el pronóstico del tiempo para este lunes 2 de marzo en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Fiesta de la Vendimia: cuenta regresiva para la máxima celebración con cronograma confirmado. video
Edición 2026

Fiesta de la Vendimia: cuenta regresiva para la máxima celebración con cronograma confirmado

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2417 y números ganadores del domingo 1 de marzo.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2417 y números ganadores del domingo 1 de marzo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1343 del domingo 1 de marzo.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1343 del domingo 1 de marzo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 1 de marzo: números ganadores del sorteo 3352.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 1 de marzo: números ganadores del sorteo 3352

Triste desenlace tras la denuncia de paradero de una mujer en Alta Montaña. 
conmoción

Paradero y muerte en Alta Montaña: hallaron sin vida a una mujer en Uspallata

La Paz quedó conmocionado con el caso de la menor armada en una escuela. 
revuelo en el este

Sorprendente giro en la causa por la nena atrincherada en La Paz