Un Último Primer Día "diferente": el balance de la DGE sobre el ritual de los adolescentes

La música bajó el volumen. Las espumas y los riesgos quedaron atrás. Este año, el Último Primer Día (UPD) en Mendoza amaneció distinto: con mesas servidas, abrazos familiares y un desayuno compartido dentro de la escuela. La Dirección General de Escuelas (DGE) habló de un festejo “diferente”, atravesado por el compromiso de padres, directivos y estudiantes.
Desde temprano, en instituciones como la escuela 4-088 Mario Casale, en Las Heras, el clima fue de celebración, pero también de cuidado. Allí, entre mates, facturas y risas contenidas por la emoción, la directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez, destacó que el dispositivo implementado este año dio resultados concretos.
El UPD se convirtió hace más de una década en un rito de paso para los adolescentes que comienzan su último año de secundaria. Es la antesala de despedidas, viajes y egresos. Una celebración que, con el tiempo, fue sumando desafíos vinculados al consumo de alcohol, la nocturnidad y la seguridad.
Frente a ese escenario, la DGE lanzó el dispositivo provincial “UPD 360. Antes, durante y después”, destinado a escuelas estatales y privadas. La propuesta, impulsada desde la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), puso el foco en el cuidado integral, el derecho a la educación y el bienestar estudiantil.
“Queríamos que las familias estuvieran antes, que entendieran qué es el UPD y por qué es tan importante para los jóvenes”, explicó Páez. Días antes del festejo, los padres fueron convocados, recibieron el protocolo institucional y firmaron un acta de corresponsabilidad familiar. Ese gesto marcó la diferencia.
Familias en la escuela, no al margen
El resultado fue visible: madres y padres presentes en el desayuno, organizando junto a las autoridades escolares y acompañando el ingreso de sus hijos al establecimiento.
La directora de Educación Secundaria, Carina Gannam, celebró que la jornada transcurriera “muy tranquila” en toda la provincia. “Las medidas que tomamos desde la DGE, la activación del protocolo y el trabajo con los padres han sido efectivas”, sostuvo.
El dispositivo contempló tres etapas claras:
Antes: instancias de diálogo en el hogar para anticipar riesgos y consensuar acuerdos.
Durante: aplicación de un protocolo específico para el UPD, con pautas ante posibles intoxicaciones o consumo de sustancias.
Después: resignificación pedagógica de la experiencia, trabajando lo vivido desde el Servicio de Orientación.
“El cuidado no comienza cuando aparece el problema ni termina cuando el festejo finaliza. Se construye anticipadamente”, subrayó Gannam, reforzando la idea de una prevención sostenida.
Sin embargo, no se informaron casos graves ni estados de salud complejos en la provincia. Los reportes recibidos a través del 0800 y los canales oficiales no indicaron situaciones de riesgo extremo.
Para las autoridades, el dato confirma que el enfoque preventivo funcionó. Si un estudiante ingresaba con signos evidentes de consumo, el protocolo establecía que no podía asistir a clases, debía ser contenido por la institución y retirado por un adulto responsable. En caso de incumplimiento, se aplicarían las medidas previstas en el Código Contravencional.
Celebrar, pero con conciencia
El UPD no desapareció, lo que cambió fue la mirada. Este año, el festejo dejó de ser exclusivamente nocturno y descontrolado para convertirse en una experiencia acompañada.
En las escuelas, los estudiantes de quinto año disfrutaron de su “primer día del último año” con una mezcla de euforia y nostalgia. Saben que comienza una etapa que marca el final de la secundaria y el inicio de nuevos caminos.
Desde la DGE insisten en que el desafío ahora es sostener esta lógica para las próximas cohortes. La etapa “Después” busca justamente eso: transformar lo vivido en aprendizaje institucional, para que cada generación pueda celebrar con alegría, pero también con responsabilidad.
El balance oficial habla de un UPD más cuidado, más familiar y más consciente. Y en las aulas de Mendoza, mientras los chicos brindaban con jugo y levantaban carteles de “último año”, quedó claro que la emoción no está reñida con el cuidado. Porque crecer también es aprender a celebrar de otra manera.