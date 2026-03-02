Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 2 de marzo.

Durante la mañana y tarde de este lunes 2 de marzo , vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

– En calle Guillermo Kraff, entre Ferrari y 2 de Mayo. En calle Lemos, entre Kraff y Proyectada G33; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

– En calle Lavalle, entre San Esteban y callejón N°7. En los callejones N°5 y Arenas; El Algarrobal. De 9.00 a 15.00 h.

– Entre calles Armada Argentina, Emilio Civit, Alfredo Bufano y Olascoaga; El Resguardo. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

– En calle San Martín Sur, hacia el sur de Pacífico Tittarelli, y zonas aledañas; La Holanda. De 9.30 a 13.30 h.

Lunes 02 de Marzo.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Lunes 02 de Marzo.

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Tunuyán

– En calle Sebastianelli, entre Miguel Silva y Ruta Tabanera. En el barrio El Milagro; Los Sauces. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Domínguez, hacia el este de Los Sauces. En calles Don narciso, Gerardi y Correa; Los Sauces. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En el Carril Calise Nacional, entre calle Administración y barrio El Esfuerzo. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Furlotti, Bernardo Quiroga y Costa Canal Uco; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

– Entre calles Corrientes, 9 de Julio, San Juan Bosco y Los Franceses. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles N°6, Sardini, El Zanjón y El Tambo; El Usillal. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios. Una radio a pilas.

a pilas. Agua y alimentos no perecederos.

y no perecederos. Un botiquín de primeros auxilios.

de primeros auxilios. Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.