De Salta a las estrellas: quién es Noel Castro, la primera argentina en llegar al espacio

Conocé la historia de Noel Castro, la joven de Salta que liderará una misión espacial histórica en 2027. Un hito para la ciencia y la tecnología.

 Por Analía Martín

La provincia de Salta celebra un hito histórico tras la confirmación de que la ingeniera Noel Castro será la primera mujer argentina en viajar al espacio exterior. Con solo veintisiete años, esta profesional multidisciplinaria se prepara intensamente para una misión que marcará un antes y un después en la trayectoria científica de nuestro país.

Su formación como ingeniera biomédica y su experiencia previa como piloto civil le permitieron destacar en un proceso de selección sumamente exigente a nivel global. Actualmente, trabaja en estrecha colaboración con diversos organismos para coordinar los experimentos científicos que llevará adelante durante su estadía en la órbita terrestre.

Preparación para el desafío espacial

La misión está programada para el año 2027 y tendrá como destino principal la Estación Espacial Internacional, donde se realizan investigaciones de vanguardia. Noel no solo llevará la bandera argentina, sino que también aplicará sus conocimientos en bioastronáutica para estudiar el comportamiento del cuerpo humano en condiciones de microgravedad.

Para estar a la altura de las circunstancias, la joven entrena diariamente en simuladores de alta complejidad y realiza prácticas de buceo profundo. Su capacidad de adaptación y su temple ante situaciones críticas fueron determinantes para que los especialistas confiaran en su liderazgo para este ambicioso proyecto científico.

Además de su rigurosa rutina física, la profesional se dedica a la divulgación de las carreras STEM entre las niñas y adolescentes de toda la Argentina. El término STEM es un acrónimo en inglés que se refiere a cuatro áreas del conocimiento: Science (Ciencia), Technology (Tecnología), Engineering (Ingeniería) y Mathematics (Matemáticas)) entre las niñas y adolescentes de toda la Argentina. En lugar de enseñar estas disciplinas como materias aisladas, el enfoque STEM busca integrarlas para resolver problemas de la vida real mediante el pensamiento crítico y la innovación.

Noel castro, salteña astronauta
La jóven salteña (27) será la primera mujer argentina en ir al espacio

El apoyo y la tecnología de la NASA

La misión cuenta con un sólido respaldo institucional que integra la colaboración entre organismos públicos y el sector privado. A nivel nacional, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) lidera la coordinación de los experimentos científicos que se llevarán a cabo en órbita. En el ámbito internacional, el soporte logístico y los estándares de seguridad estarán regidos por los protocolos de la NASA, asegurando una operación de excelencia técnica en la Estación Espacial Internacional. Este nivel de cooperación asegura que los protocolos de seguridad sean los más estrictos del mundo, garantizando el éxito total de la operación fuera de la Tierra.

Recientemente, la ingeniera mantuvo un encuentro con las autoridades nacionales para discutir los beneficios estratégicos que este viaje aportará al desarrollo de la industria aeroespacial local. El entusiasmo es total en la comunidad científica, que ve en ella a una verdadera pionera de los tiempos modernos.

