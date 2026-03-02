2 de marzo de 2026
Un día histórico para Mendoza: se cumplen 465 años de su fundación

Este 2 de marzo, se cumplen 465 años de la fundación de la provincia de Mendoza. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Foto: Yemel Fil
El 2 de marzo de 1561 se concretó el origen de la provincia de Mendoza, tras un proceso iniciado en 1551 con expediciones impulsadas desde Chile. La fundación estuvo a cargo de Pedro del Castillo, aunque la ciudad tuvo una particularidad: fue trasladada y refundada al año siguiente.

turismo, turistas, vacaciones, clima, tiempo, verano, ciudad de mendoza, plaza independencia.jpg
Así nació Mendoza: el 2 de marzo que marcó su historia

Según Wikipedia y la Cámara de Senadores de Mendoza, en 1551 Pedro de Valdivia encargó a Francisco de Villagra una expedición de unos 80 hombres para explorar la región de Cuyo y expandir el dominio español. Al llegar, Villagra estableció relaciones pacíficas con las comunidades huarpes y decidió pasar el invierno en la zona antes de regresar a Chile.

Tras la destitución y posterior muerte de Valdivia, el gobierno chileno quedó en manos de García Hurtado de Mendoza, quien retomó el plan de poblar Cuyo. Para ello designó al capitán Pedro del Castillo, con la misión de fundar una ciudad que llevara su nombre y consolidara la presencia española en la zona.

Fundación de Mendoza, Pedro del Castillo
Así, el 2 de marzo de 1561, Del Castillo estableció la Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja en el área hoy conocida como la Media Luna, en Guaymallén, a orillas del canal Cacique Guaymallén. La nueva ciudad quedó bajo jurisdicción del Reino de Chile, entonces dependiente del Virreinato del Perú.

Sin embargo, la historia no terminó allí. El 28 de marzo de 1562, una nueva expedición encabezada por Juan Jufré decidió trasladar el asentamiento a un sitio cercano, más favorable para su desarrollo, a unos cien metros al oeste del emplazamiento original. Aunque fue rebautizada como “Resurrección – Provincia de Huarpes”, el nombre de Mendoza terminó imponiéndose y perduró hasta la actualidad.

